Am 10. November reichte Barrick bei der US-Börsenaufsicht SEC den Börsenprospekt für American Barrick Gold ein. Die neue Gesellschaft mit Sitz in Henderson, Nevada, soll unter dem Kürzel ABGC an der New York Stock Exchange gelistet werden; Konsortialbanken sind Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup und RBC. Eingebracht werden der Barrick-Anteil von 61,5 Prozent an Nevada Gold Mines sowie 60 Prozent an Pueblo Viejo in der Dominikanischen Republik. Laut Northern Miner, das sich auf Scotiabank-Angaben stützt, steht das Paket für rund 2 Millionen Unzen Gold pro Jahr bei Gesamtkosten um 1.800 Dollar je Unze und Reserven für etwa 20 Jahre.