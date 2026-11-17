Die Barrick Aktie (NYSE: B, TSX: ABX, ISIN CA06849F1080) steckt in einem Spagat. Einerseits plant der Goldkonzern mit dem Börsengang von American Barrick Gold einen tiefgreifenden Umbau. Andererseits sackt der Goldpreis auf das tiefste Niveau seit rund 14 Monaten und zieht die Goldminen-Aktien mit nach unten. Am Freitag schloss die Barrick Aktie an der NYSE bei 37,59 Dollar, am Montag gab sie laut rallies.ai weitere rund 1,3 Prozent nach. Vom Allzeithoch an der Heimatbörse Toronto bei 74 kanadischen Dollar Ende Januar ist das Papier damit weit entfernt.
Barrick Aktie: Nevada-Gold soll an die Börse, doch der Goldpreis fällt auf ein 14-Monats-Tief – kommt der Börsengang zur falschen Zeit?
Barrick Mining will seine nordamerikanischen Goldminen als American Barrick Gold an die New Yorker Börse bringen und den Erlös an die Aktionäre weiterreichen. Zugleich fällt der Goldpreis unter 3.900 Dollar und frisst an den Margen. Was der Börsenplan wert ist, welche Zahlen zählen und wo die Risiken für die Barrick Aktie liegen.
Der Plan
Was steckt hinter dem Börsengang von American Barrick Gold?
Barrick trennt sein Gold-Herz in Nordamerika ab, behält aber die Kontrolle. Das Ziel: ein reiner, geopolitisch risikoarmer Goldproduzent mit eigener Bewertung.
Am 10. November reichte Barrick bei der US-Börsenaufsicht SEC den Börsenprospekt für American Barrick Gold ein. Die neue Gesellschaft mit Sitz in Henderson, Nevada, soll unter dem Kürzel ABGC an der New York Stock Exchange gelistet werden; Konsortialbanken sind Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup und RBC. Eingebracht werden der Barrick-Anteil von 61,5 Prozent an Nevada Gold Mines sowie 60 Prozent an Pueblo Viejo in der Dominikanischen Republik. Laut Northern Miner, das sich auf Scotiabank-Angaben stützt, steht das Paket für rund 2 Millionen Unzen Gold pro Jahr bei Gesamtkosten um 1.800 Dollar je Unze und Reserven für etwa 20 Jahre.
Spannend für Barrick-Aktionäre ist die Mittelverwendung: Der Erlös soll einen Schuldschein an Barrick tilgen, und das Geld will Barrick an die eigenen Aktionäre weitergeben – in welcher Form, ist offen. American Barrick Gold plant eine Basisdividende von 1,25 Milliarden Dollar jährlich, dazu Sonderausschüttungen aus überschüssigem Free Cashflow. Größe, Preisspanne und Bewertung des Börsengangs sind noch nicht bekannt.
We're still trying to get this done this year but it may slide into January.
Der Goldpreis
Wie stark trifft der fallende Goldpreis die Barrick Aktie?
Gold kostete am Dienstagmorgen laut Trading Economics rund 3.870 Dollar je Unze, nach einem Rekord von 5.608 Dollar im Januar 2026. Auslöser des Rückgangs sind heiße US-Inflationsdaten, ein starker Dollar und die Erwartung einer Fed-Zinserhöhung am 9. Dezember. Für Goldminen ist das der entscheidende Hebel: Im dritten Quartal erzielte Barrick im Schnitt 4.243 Dollar je Unze bei Gesamtkosten (AISC) von 1.911 Dollar. Rechnung der Redaktion: Die Marge lag damit bei rund 2.330 Dollar je Unze; beim heutigen Goldpreis wären es nur noch gut 1.950 Dollar – ein Rückgang um etwa ein Sechstel.
Genau das macht Goldminen-Aktien zu einer gehebelten Wette auf den Goldpreis. Weil die Kosten weitgehend fix sind, schrumpft der Gewinn prozentual stärker als der Goldpreis fällt. Auch Konkurrent Newmont spürt diesen Druck; dessen Aktie fiel nach starken Quartalszahlen laut The Deep Dive um 4,4 Prozent.
Die Zahlen
Wie gut lief das dritte Quartal für Barrick Mining?
Operativ lieferte Barrick solide. Im dritten Quartal förderte der Konzern 816.000 Unzen Gold, 3 Prozent mehr als im Vorquartal, und 50.000 Tonnen Kupfer. Der Umsatz stieg um 22 Prozent auf 5,07 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,82 Dollar über der Markterwartung von 0,79 Dollar. Schwächer fiel der Free Cashflow aus: 1,167 Milliarden Dollar, 21 Prozent weniger als im Vorjahr und unter dem Konsens von 1,29 Milliarden Dollar. Barrick kaufte für 761 Millionen Dollar eigene Aktien zurück und schüttete insgesamt 1,04 Milliarden Dollar aus. Die Jahresprognose von 2,90 bis 3,25 Millionen Unzen Gold bei AISC von 1.760 bis 1.950 Dollar wurde bestätigt.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vorjahr / Konsens
|Goldproduktion
|816.000 oz
|+3 % zum Vorquartal
|Erzielter Goldpreis
|4.243 $/oz
|–
|AISC Gold
|1.911 $/oz
|1.538 $/oz im Vorjahr
|Umsatz
|5,07 Mrd. $
|+22 %
|Bereinigtes EPS
|0,82 $
|Konsens 0,79 $
|Free Cashflow
|1,167 Mrd. $
|−21 %, Konsens 1,29 Mrd. $
|Dividende je Aktie
|0,175 $
|Zahlung am 15.12.
Quelle: Barrick Q3-Bericht vom 9.11.2026; Kitco
Die Analysten
Wie bewerten Analysten den Barrick-Börsengang?
Die Reaktionen der Analysten auf den Abspaltungsplan fallen überwiegend positiv aus. Scotiabank-Analystin Tanya Jakusconec sieht in American Barrick Gold einen „pure-play gold producer with low geopolitical risk“. Shane Nagle von National Bank Financial verspricht sich mehr Transparenz. Matthew Murphy von BMO beziffert den Nettowert des Projekts Fourmile in Nevada auf 13,5 Milliarden Dollar (auf 100-Prozent-Basis) – allerdings bei einem unterstellten Goldpreis von 4.000 Dollar, also über dem aktuellen Niveau.
Die Termine
Welche Termine sind für Barrick Mining wichtig?
30. November: Dividendenstichtag (0,175 Dollar je Aktie)
9. Dezember: Zinsentscheid der Fed – wichtig für den Goldpreis
15. Dezember: Dividendenzahlung
Ende 2026 oder Januar 2027: geplanter Börsengang von American Barrick Gold
Häufige Fragen zur Barrick Aktie
Was ist American Barrick Gold?
Eine neue Gesellschaft mit Barricks Anteilen an Nevada Gold Mines und Pueblo Viejo, die unter ABGC an die NYSE gehen soll. Barrick bleibt Mehrheitseigner.
Bekommen Barrick-Aktionäre Geld aus dem Börsengang?
Barrick will den Erlös an die eigenen Aktionäre weitergeben, die Form ist noch offen.
Warum fällt die Barrick Aktie?
Vor allem wegen des fallenden Goldpreises, der die Marge je Unze verringert, sowie gestiegener Kosten.
Wie hoch ist die Dividende der Barrick Aktie?
Für das dritte Quartal 0,175 Dollar je Aktie, zahlbar am 15. Dezember an Aktionäre zum Stichtag 30. November.
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