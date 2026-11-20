Weil Minen ein Hebel sind. Gold fiel in dieser Woche auf rund 3.500 bis 3.700 Dollar je Unze und liegt nach Trading Economics am Freitag etwa 37 Prozent unter dem Rekord von 5.608 Dollar. Fed-Vertreter fordern weitere Zinserhöhungen, der Dollar steigt, und Anleger verkaufen Gold auch, um Verluste in Aktien zu decken. Gold-Minenaktien verlieren dann überproportional: Newmont stand laut 24/7 Wall St. am Donnerstag bei rund 100 Dollar (minus 4,3 Prozent), Agnico Eagle bei 158 Dollar (minus 2,2 Prozent). Der Gold-ETF GLD liegt seit Ende September rund 10 Prozent tiefer.

Barrick steht im Vergleich nicht schlecht da: Die Quartalszahlen waren solide. Der Umsatz lag im dritten Quartal bei 5,07 Milliarden Dollar, der bereinigte Nettogewinn bei 1,35 Milliarden Dollar (0,82 Dollar je Aktie), der freie Cashflow bei 1,2 Milliarden Dollar. Das Unternehmen bestätigte seine Produktionsziele für 2026: 2,90 bis 3,25 Millionen Unzen Gold und 190.000 bis 220.000 Tonnen Kupfer. Die Aktie wird laut 24/7 Wall St. mit dem Neunfachen des Gewinns bewertet, Newmont mit dem Zwölffachen, Agnico mit dem Vierzehnfachen. Das spiegelt den Abschlag, den der Markt Barrick für Risiken wie Kongo und Mali gibt.