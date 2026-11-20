Die Barrick Aktie (NYSE: B, ISIN CA06849F1080) gerät mit dem Goldpreis unter Druck: Am Donnerstag verlor das Papier laut ad-hoc-news.de 5,7 Prozent und schloss in Toronto bei 49,39 Kanada-Dollar, nachdem der Goldpreis auf ein Einjahrestief gefallen war. Seit Ende September ist die Barrick Aktie laut 24/7 Wall St. rund 15 Prozent im Minus. Zugleich stehen drei Nachrichten an, die den Kurs jenseits des Goldpreises prägen: ein geplanter Börsengang der Nordamerika-Sparte, Ebola-Vorsicht in Kibali und eine neue Beteiligung an Hercules Metals.
Barrick Aktie: Minus 5,7 Prozent bei 49,39 Kanada-Dollar, Börsengang der Nordamerika-Sparte bis Jahresende, Ebola-Vorsicht in Kibali – wie viel Goldhebel bleibt in der Barrick Aktie?
Die Barrick Aktie (NYSE: B, ISIN CA06849F1080) verliert am Donnerstag 5,7 Prozent auf 49,39 Kanada-Dollar, weil der Goldpreis auf ein Einjahrestief fällt. Dazu kommen der geplante Börsengang von American Barrick Gold, Ebola-Vorsicht an der Kibali-Mine im Kongo und eine Dividende von 0,175 Dollar. Was Anleger im Goldpreis-Absturz bei Barrick beobachten.
Goldminen unter Druck
Warum fällt die Barrick Aktie stärker als Gold?
Weil Minen ein Hebel sind. Gold fiel in dieser Woche auf rund 3.500 bis 3.700 Dollar je Unze und liegt nach Trading Economics am Freitag etwa 37 Prozent unter dem Rekord von 5.608 Dollar. Fed-Vertreter fordern weitere Zinserhöhungen, der Dollar steigt, und Anleger verkaufen Gold auch, um Verluste in Aktien zu decken. Gold-Minenaktien verlieren dann überproportional: Newmont stand laut 24/7 Wall St. am Donnerstag bei rund 100 Dollar (minus 4,3 Prozent), Agnico Eagle bei 158 Dollar (minus 2,2 Prozent). Der Gold-ETF GLD liegt seit Ende September rund 10 Prozent tiefer.
Barrick steht im Vergleich nicht schlecht da: Die Quartalszahlen waren solide. Der Umsatz lag im dritten Quartal bei 5,07 Milliarden Dollar, der bereinigte Nettogewinn bei 1,35 Milliarden Dollar (0,82 Dollar je Aktie), der freie Cashflow bei 1,2 Milliarden Dollar. Das Unternehmen bestätigte seine Produktionsziele für 2026: 2,90 bis 3,25 Millionen Unzen Gold und 190.000 bis 220.000 Tonnen Kupfer. Die Aktie wird laut 24/7 Wall St. mit dem Neunfachen des Gewinns bewertet, Newmont mit dem Zwölffachen, Agnico mit dem Vierzehnfachen. Das spiegelt den Abschlag, den der Markt Barrick für Risiken wie Kongo und Mali gibt.
Drei Nachrichten
Was steckt hinter IPO, Kibali und Hercules?
American Barrick Gold: Die hundertprozentige Tochter, die Barricks nordamerikanische Goldaktivitäten bündelt, hat einen Form S-1 bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Zahl der Aktien und Preisspanne sind offen, die Registrierung ist nicht wirksam. Der Q3-Bericht bestätigte laut 24/7 Wall St. einen Börsengang bis Ende 2026. Für Anleger ist das die zentrale Strukturfrage: Hebt der Börsengang den Wert der Nordamerika-Minen sichtbar, oder verwässert er die Mutter?
Kibali: Nach zwei bestätigten Ebola-Fällen in der Nähe hat Barrick nicht essenzielles Personal an der Mine in der Demokratischen Republik Kongo vorübergehend freigestellt und die Gesundheitskontrollen verschärft. Nach Angaben der Berichte sind keine Mitarbeiter oder Auftragnehmer als betroffen gemeldet, der Betrieb läuft normal. Eine Meldung nennt eine laufende Prüfung möglicher Verbindungen zur Belegschaft; das Ergebnis ist offen.
Hercules Metals: Barrick zeichnete am 16.11. 6.638.382 neue Aktien zu 0,87 Kanada-Dollar, rund 5,8 Millionen Kanada-Dollar, um den Anteil von 10,34 Prozent zu halten.
|Wert
|Kurs
|Veränderung am Tag
|Seit 30.09.
|Barrick (TSX)
|49,39 CAD
|-5,7 %
|-15,3 %
|Newmont (NYSE)
|100,05 USD
|-4,3 %
|-9,4 %
|Agnico Eagle (NYSE)
|158,24 USD
|-2,2 %
|-11,7 %
|Gold-ETF GLD
|335,18 USD
|-1,8 %
|-10,4 %
Kurse Donnerstag 19.11.2026 laut 24/7 Wall St. (Widget, ohne Uhrzeit); Barrick TSX-Schlusskurs laut ad-hoc-news.de. Veränderung seit 30.09. laut 24/7 Wall St. (Stand 18.11.).
Quelle: 24/7 Wall St., ad-hoc-news.de
Was beobachten Anleger bei der Barrick Aktie jetzt?
Termine: Die Dividende von 0,175 Dollar je Aktie hat den Stichtag 30. November und wird am 15. Dezember gezahlt. Barrick hat außerdem ein neues Aktienrückkaufprogramm über 3,0 Milliarden Dollar genehmigt (24/7 Wall St.). Offen sind Preisspanne und Zeitpunkt des Börsengangs von American Barrick Gold sowie das Ergebnis der Gesundheitsprüfung in Kibali. Hinzu kommen der Goldpreis selbst, die Fed-Sitzung im Dezember und die Förderkosten: Barrick nennt laut 24/7 Wall St. 1.911 Dollar je Unze Gesamtkosten im dritten Quartal. Bei Gold um 3.500 Dollar ist die Marge noch positiv, aber kleiner als noch im Sommer. Eine Bewertung oder ein Kursziel von aktiencheck.de ist das ausdrücklich nicht.
Häufige Fragen zur Barrick Aktie
Warum fällt die Barrick Aktie? Weil der Goldpreis auf ein Einjahrestief fiel und Minenaktien wie ein Hebel auf Gold reagieren. Am Donnerstag verlor die Aktie in Toronto 5,7 Prozent.
Was ist American Barrick Gold? Eine hundertprozentige Tochter, die die nordamerikanischen Goldaktivitäten bündelt und einen Börsengang bis Ende 2026 anstrebt (Form S-1 bei der SEC eingereicht).
Wann zahlt Barrick die Dividende? 0,175 Dollar je Aktie, Stichtag 30.11.2026, Zahlung am 15.12.2026.
Wie hängt die Barrick Aktie mit dem Goldpreis zusammen? Eng: Barrick fördert 2,90 bis 3,25 Millionen Unzen Gold im Jahr, ein Teil des Gewinns hängt direkt am Goldpreis.
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