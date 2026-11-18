Der Auslöser des jüngsten Rutsches liegt in Washington. Mehrere Fed-Vertreter haben sich hinter eine straffere Geldpolitik gestellt; laut CME-FedWatch-Daten, die Reuters am Dienstag zitierte, rechnet der Terminmarkt für Dezember fast sicher mit einer Zinserhöhung. Der Dollar notierte zuletzt auf einem 19-Monats-Hoch. Heute um 20 Uhr MEZ veröffentlicht die Fed das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung – der nächste Belastungstest für den Goldpreis. Vom 52-Wochen-Hoch bei 5.416 Dollar (finanzen.net) ist Gold damit rund 30 Prozent entfernt.

Minenaktien wirken in solchen Phasen wie ein Hebel. Der Grund ist simpel: Der Umsatz hängt am Goldpreis, die Kosten für Energie, Personal, Ausrüstung und Lizenzgebühren bleiben weitgehend stehen. Jeder Dollar, den Gold verliert, geht fast vollständig von der Marge ab. Genau deshalb ist die Kostenkurve der Produzenten jetzt die wichtigste Zahl für Anleger.