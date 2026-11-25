Gegen die Gold-AISC von 1.911 Dollar je Unze im dritten Quartal stehen nun ein Goldpreis von rund 3.532 Dollar: rechnerisch ein Abstand von gut 1.600 Dollar je Unze (Rechnung der Redaktion; Kosten und Preis stammen aus verschiedenen Zeitpunkten). Die Marge ist damit weiter komfortabel, schrumpft aber mit jedem Rückgang des Metallpreises stärker als der Preis selbst, weil ein großer Teil der Kosten fix ist. Das ist der Hebel der Minenaktien – er wirkte am Montag mit +6,7 Prozent nach oben und davor im Ausverkauf nach unten. Beim Kupfer liegen die AISC von 4,52 Dollar je Pfund dem aktuellen Kupferpreis von rund 5,29 Dollar nahe; der Kupferpreis ist in einem Monat fast 19 Prozent gefallen (Trading Economics).