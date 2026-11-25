Die Barrick Aktie (NYSE: B, TSX: ABX, ISIN CA06849F1080) gehört zu den größten Gewinnern und Verlierern des Goldpreis-Absturzes: Am Montag, 23. November, legte der Konzern laut Grafa um 6,7 Prozent zu, als Spot-Gold sich um knapp 4 Prozent auf 3.672 Dollar erholte. Seitdem hat das Edelmetall wieder nachgegeben: Am Mittwoch um 10:02 Uhr MEZ kostete Gold 3.532,40 Dollar, 0,6 Prozent weniger als am Vortag (Kitco). Zuletzt belegte Kursstände der Aktie: Schlusskurs 37,59 Dollar am 13. November (StockAnalysis) bei einer 52-Wochen-Spanne von 34,03 bis 54,69 Dollar.
Barrick Aktie: Börsengang der Nordamerika-Sparte, Gold am 14-Monats-Tief, Goldkosten bei 1.911 Dollar – wie viel Hebel bleibt?
Die Barrick Aktie (NYSE: B) steht zwischen Rekordkassen und Goldpreis-Absturz: Der Konzern meldete im dritten Quartal 0,82 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie und 642 Millionen Dollar freien Cashflow, plant einen Börsengang der Nordamerika-Goldsparte – und kämpft mit einem Goldpreis von rund 3.530 Dollar. Was für den Goldminen-Konzern spricht, was dagegen und welche Termine anstehen.
Die Zahlen
Wie gut waren die Barrick-Zahlen? Rekordkasse trotz fallendem Gold
Operativ lieferte Barrick im dritten Quartal ab – das Problem liegt am Markt, nicht im Bergwerk.
Am 9. November meldete Barrick Mining für das dritte Quartal 816.000 Unzen Gold (zweites Quartal: 796.000, Vorjahresquartal: 829.000) und 50.000 Tonnen Kupfer (56.000 beziehungsweise 55.000). Der Umsatz lag bei 5,07 Milliarden Dollar, der Nettogewinn bei 1,32 Milliarden Dollar oder 0,80 Dollar je Aktie, bereinigt 0,82 Dollar nach 0,58 Dollar im Vorjahr. Der freie Cashflow stieg auf 642 Millionen Dollar. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern: 2,90 bis 3,25 Millionen Unzen Gold und 190.000 bis 220.000 Tonnen Kupfer.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q2 2026
|Goldproduktion
|816.000 oz
|796.000 oz
|Kupferproduktion
|50.000 t
|56.000 t
|Umsatz
|5.073 Mio. $
|5.292 Mio. $
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|0,82 $
|–
|Freier Cashflow
|642 Mio. $
|141 Mio. $
|Gold-AISC
|1.911 $/oz
|–
|Kupfer-AISC
|4,52 $/lb
|–
AISC = All-in Sustaining Costs, Gesamtkosten je Einheit. FCF = attributable Free Cashflow.
Quelle: Barrick Mining, Pressemitteilung vom 9. November 2026
Der Hebel
Wie viel verdient Barrick bei 3.500 Dollar Gold? Der Abstand zu den Kosten zählt
Gegen die Gold-AISC von 1.911 Dollar je Unze im dritten Quartal stehen nun ein Goldpreis von rund 3.532 Dollar: rechnerisch ein Abstand von gut 1.600 Dollar je Unze (Rechnung der Redaktion; Kosten und Preis stammen aus verschiedenen Zeitpunkten). Die Marge ist damit weiter komfortabel, schrumpft aber mit jedem Rückgang des Metallpreises stärker als der Preis selbst, weil ein großer Teil der Kosten fix ist. Das ist der Hebel der Minenaktien – er wirkte am Montag mit +6,7 Prozent nach oben und davor im Ausverkauf nach unten. Beim Kupfer liegen die AISC von 4,52 Dollar je Pfund dem aktuellen Kupferpreis von rund 5,29 Dollar nahe; der Kupferpreis ist in einem Monat fast 19 Prozent gefallen (Trading Economics).
Strategie
Was steckt hinter dem geplanten Börsengang der Nordamerika-Sparte? Mehr Fragen als Antworten
Am 10. November kündigte Barrick laut GlobeNewswire einen geplanten Börsengang seiner nordamerikanischen Goldaktivitäten an und reichte dazu ein S-1-Formular ein. Details zu Zeitplan, Bewertung und Umfang hat aktiencheck.de nicht geprüft. Zugleich schickte Barrick laut Reuters (12.11.) Mitarbeiter der Kibali-Mine in der Demokratischen Republik Kongo wegen einer Ebola-Vorsichtsmaßnahme in Kurzarbeit beziehungsweise unbezahlten Urlaub. Beide Meldungen zeigen: Neben dem Goldpreis bestimmen Strukturentscheidungen und Länderrisiken die Aktie.
Beim Kapital zeigte sich der Konzern großzügig: 761 Millionen Dollar flossen im dritten Quartal in Aktienrückkäufe, im Rahmen eines 3,0-Milliarden-Dollar-Programms. Die Dividende für das dritte Quartal beträgt 0,175 Dollar je Aktie, Stichtag ist der 30. November, Zahlung am 15. Dezember. Die Investitionen für 2026 senkte Barrick auf 3,8 bis 4,2 Milliarden Dollar, unter anderem wegen geringerer Ausgaben beim Kupferprojekt Reko Diq, das laut Konzern überprüft wird. Die Mühlenerweiterung bei Lumwana soll die Kupferproduktion verdoppeln; die Erstproduktion ist laut Unternehmen für Ende des ersten Quartals 2028 vorgesehen.
|Aktie
|Tagesveränderung
|AngloGold Ashanti (NYSE: AU)
|+7,8 %
|Barrick Mining (NYSE: B)
|+6,7 %
|Newmont (NYSE: NEM)
|+6,4 %
|Agnico Eagle (NYSE: AEM)
|+6,2 %
|Kinross Gold
|+6,0 %
Tagesveränderung am Montag, als Spot-Gold um 3,95 % auf 3.672,15 $ stieg.
Quelle: Grafa (23.11.2026, 15:05 Uhr)
Was Anleger beobachten
Welche Termine sind für die Barrick Aktie jetzt wichtig? Inflation, Fed und Dividendenstichtag
Heute um 14:30 Uhr MEZ erscheinen die US-PCE-Inflationsdaten, am 9. Dezember entscheidet die Fed über die Zinsen – der Markt preist rund 97 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung ein (CME FedWatch via BullionVault). Für Aktionäre zählt außerdem der Dividendenstichtag am 30. November. Das Datum der Zahlen zum vierten Quartal hat aktiencheck.de nicht belegt. Weitere Goldminen im Blick: Newmont, Agnico Eagle, Kinross und AngloGold Ashanti.
Häufige Fragen zur Barrick Aktie
Wie hat Barrick im dritten Quartal abgeschnitten?
Bereinigter Gewinn von 0,82 Dollar je Aktie, 816.000 Unzen Gold und 50.000 Tonnen Kupfer (Barrick, 9.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende der Barrick Aktie?
0,175 Dollar je Aktie für das dritte Quartal; Stichtag 30. November, Zahlung am 15. Dezember.
Wie wirkt der Goldpreis auf die Barrick Aktie?
Weil die Kosten weitgehend fix sind, wirken Goldpreis-Änderungen überproportional auf Gewinn und Aktie – nach oben wie nach unten.
Wann ist der nächste Termin für Gold?
Heute 14:30 Uhr MEZ die US-PCE-Daten, am 9. Dezember die Fed-Entscheidung.
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