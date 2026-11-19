Die Barrick Mining Aktie (ISIN: CA06849F1080, FSE: ABR0, TSE-Symbol: ABX, NYSE: B) ist am Mittwoch, dem 18. November, auf ein neues 52-Wochen-Tief von 34,01 US-Dollar gefallen und notierte laut Investing.com um 11:02 Uhr bei 33,99 Dollar. Der Konzern hatte im dritten Quartal einen bereinigten Gewinn von 0,29 Dollar je Aktie gemeldet, die Analysten hatten 0,26 Dollar erwartet. Der Kurs folgt dem Goldpreis: Spotgold schloss am Mittwoch bei 3.724,91 Dollar je Unze, erstmals seit September 2025 unter 3.800 Dollar. Die Frage ist, wie viel Spielraum ein Förderer hat, wenn sein Rohstoff schneller fällt als seine Kosten.
Barrick Aktie auf 52-Wochen-Tief bei 34 Dollar: Quartalsgewinn über Konsens, Kurs minus 14,5 Prozent im Jahr - Wie lange hält der Goldhebel gegen die Fed?
Die Barrick Aktie ist am 18. November auf ein 52-Wochen-Tief von 34,01 Dollar gefallen, obwohl der Goldkonzern im dritten Quartal mehr verdient hat als erwartet. Gold selbst fiel unter 3.800 Dollar. Was das für Barrick, den Goldpreis und den Hebel der Minenaktien bedeutet.
Die Lage am 19. November, 14 Uhr
Warum fällt die Barrick Aktie trotz guter Zahlen?
Die Antwort steht im Goldpreis. Ein Förderer verkauft das, was er aus der Erde holt, zum Marktpreis. Fällt Gold um 3,2 Prozent an einem Tag, schlägt das mit Hebel auf den Gewinn durch, weil die Förderkosten je Unze weitgehend fix sind. Investing.com meldet für den Handel am 18. November ein Kursminus der Barrick Aktie von knapp 6 Prozent, ausdrücklich genannt wird die Zahl im Artikel allerdings nicht, sie steht nur in der Kursübersicht der Seite. Die Marktkapitalisierung beträgt 55,6 Milliarden Dollar.
Der Auslöser am Goldmarkt ist die Fed. Gouverneur Christopher Waller sagte am Mittwoch, im Dezember solle auch ein Schritt von 50 Basispunkten erwogen werden; das Protokoll der Oktober-Sitzung zeigte, dass einige Mitglieder größere Schritte nicht ausschließen. Der Dollar-Index stieg um 0,3 Prozent auf 103,80, die Renditen blieben hoch. UBS nannte den Ausverkauf kurzfristig positionsgetrieben und nicht strukturell und erwartet Gold zum Jahresende bei 4.500 Dollar (Investing.com, 18.11.). ANZ sieht Unterstützung bei rund 3.600 Dollar.
Das große Bild
Wie viel Hebel steckt in der Barrick Aktie auf den Goldpreis?
Die Zahlen von Barrick zeigen den Zwiespalt. Operativ lief das dritte Quartal besser als gedacht. An der Börse zählt aber der Goldpreis von morgen, nicht der Gewinn von gestern. Seit Jahresbeginn steht die Barrick Aktie nach den Daten von Investing.com 14,5 Prozent im Minus, auf Zwölf-Monats-Sicht 9,4 Prozent. Ob der Abschlag den Goldpreis bereits vollständig abbildet, lässt sich aus den vorliegenden Daten nicht beantworten.
Die Spanne der Analystenkursziele reicht nach Investing.com von 30 bis 58,50 Dollar. Die Streuung zeigt, wie stark die Einschätzungen vom Goldpfad abhängen. Ein Kursziel von aktiencheck.de gibt es nicht. Der Unterschied zu anderen Minenwerten wie Newmont oder Agnico Eagle liegt vor allem in der Länderstruktur und in den Kosten, dazu liegen für diesen Lauf keine belastbaren Vergleichszahlen vor.
|Größe
|Stand
|Veränderung
|Spotgold, Schluss 18.11.
|3.724,91 USD
|-3,2%
|Barrick Aktie (NYSE: B), 18.11.
|33,99 USD
|52-Wochen-Tief bei 34,01 USD
|Barrick seit Jahresbeginn
|–
|-14,5%
|Barrick auf 12 Monate
|–
|-9,4%
|Marktkapitalisierung
|55,6 Mrd. USD
|–
Kurse zu unterschiedlichen Zeitpunkten, keine Echtzeit. Barrick-Kurs 11:02 Uhr (Zeitzone nicht angegeben).
Quelle: Investing.com, 17./18.11.2026
Termine
Was sollten Anleger bei der Barrick Aktie jetzt beobachten?
Entscheidend sind der Goldpreis, der Dollar und der Fed-Entscheid im Dezember. Dazu kommen die Kostenentwicklung je Unze, die Produktionszahlen und die Frage, ob der Konzern bei niedrigeren Preisen Projekte verschiebt. Der Preis von 3.600 Dollar, den ANZ als Unterstützung nennt, ist eine Marke, an der sich zeigt, ob der Ausverkauf nachlässt.
Häufige Fragen
FAQ: Barrick Aktie und Goldpreis
Wie hoch steht die Barrick Aktie? Am 18. November bei 33,99 US-Dollar (11:02 Uhr, Zeitzone nicht angegeben), nach einem 52-Wochen-Tief von 34,01 Dollar.
Warum fällt die Barrick Aktie? Weil der Goldpreis unter 3.800 Dollar fiel (Spot 3.724,91 Dollar, Schluss 18.11.). Der Konzern selbst hat Zahlen über der Erwartung gemeldet.
Wie hängt der Goldpreis mit der Fed zusammen? Höhere Zinsen und ein stärkerer Dollar machen Gold als Anlage ohne Ertrag weniger attraktiv.
Welche Gold-Aktien sind ähnlich betroffen? Newmont und andere Minenwerte standen zuletzt ebenfalls unter Druck; Kurse dazu stehen für diesen Lauf nicht zur Verfügung.
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