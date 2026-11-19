Die Antwort steht im Goldpreis. Ein Förderer verkauft das, was er aus der Erde holt, zum Marktpreis. Fällt Gold um 3,2 Prozent an einem Tag, schlägt das mit Hebel auf den Gewinn durch, weil die Förderkosten je Unze weitgehend fix sind. Investing.com meldet für den Handel am 18. November ein Kursminus der Barrick Aktie von knapp 6 Prozent, ausdrücklich genannt wird die Zahl im Artikel allerdings nicht, sie steht nur in der Kursübersicht der Seite. Die Marktkapitalisierung beträgt 55,6 Milliarden Dollar.

Der Auslöser am Goldmarkt ist die Fed. Gouverneur Christopher Waller sagte am Mittwoch, im Dezember solle auch ein Schritt von 50 Basispunkten erwogen werden; das Protokoll der Oktober-Sitzung zeigte, dass einige Mitglieder größere Schritte nicht ausschließen. Der Dollar-Index stieg um 0,3 Prozent auf 103,80, die Renditen blieben hoch. UBS nannte den Ausverkauf kurzfristig positionsgetrieben und nicht strukturell und erwartet Gold zum Jahresende bei 4.500 Dollar (Investing.com, 18.11.). ANZ sieht Unterstützung bei rund 3.600 Dollar.