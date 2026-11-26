Die Bank of Japan (BoJ) steuert auf ihre Dezember-Sitzung am 17. und 18. Dezember zu, und der Markt rechnet überwiegend mit einem weiteren Zinsschritt von 25 Basispunkten auf 1,50 Prozent. Am Donnerstag lieferte BoJ-Direktor Naoki Tamura dafür neue Argumente, während der Yen mit rund 159 je Dollar knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 160 notiert. Für den Nikkei 225, für Exportaktien wie Toyota, für Bankaktien wie die Mitsubishi UFJ Aktie und über die globalen Zinsen auch für den DAX (14:51 Uhr: rund 25.170 Punkte, etwa 1,9 Prozent über dem Vortagsschluss, Quelle dpa-AFX/finanzen.at) ist das ein Termin, der Anleger bis Mitte Dezember begleitet.
Bank of Japan: Yen knapp unter 160 je Dollar, Zinserhöhung im Dezember im Blick – reicht ein Schritt auf 1,50 Prozent?
Die Bank of Japan hält den Leitzins bei 1,25 Prozent, doch BoJ-Direktor Tamura will weiter anheben, und der Yen steht knapp unter 160 je Dollar. Was die Sitzung am 17. und 18. Dezember für den Nikkei 225, Exportaktien, Bankaktien und den DAX bedeutet.
Notenbank Japan
Was hat BoJ-Direktor Tamura am Donnerstag gesagt?
Naoki Tamura, Mitglied des BoJ-Direktoriums, sprach sich laut TMGM/FXStreet (25.11.2026, 22:59 Uhr MEZ) dafür aus, die Zinsen weiter anzuheben, solange die zugrunde liegende Inflation bei rund 2 Prozent liegt und die Finanzierungsbedingungen akkommodierend bleiben.
Die Schwäche der japanischen Wirtschaft im dritten Quartal, in dem das Bruttoinlandsprodukt unerwartet schrumpfte, führte Tamura auf steigende Lebenshaltungskosten und schlechtes Wetter zurück. Seine Einschätzung zum privaten Verbrauch ist klar:
Ich halte den Konsum für robust.
Auch die weltweite KI-Nachfrage bleibe stark, sagte Tamura laut dem Bericht; selbst wenn die KI-Investitionen etwas nachließen, sei kein großer Schaden für Japan zu erwarten. Gouverneur Kazuo Ueda hatte bereits am 18. November im Parlament gesagt, es sei
angemessen, den Leitzins weiter zu erhöhen.
Wie weit ist ein Zinsschritt im Dezember eingepreist?
Eine Reuters-Umfrage unter Ökonomen vom 18. November, über das Portal investinglive, sieht 86 Prozent der Befragten bei einer Anhebung auf 1,50 Prozent im Dezember; rund 60 Prozent rechnen bis Ende März mit 1,75 Prozent. Laut TMGM/FXStreet haben die Erwartungen zuletzt „etwas nachgelassen“, nachdem die landesweiten Inflationsdaten der Vorwoche schwächer ausfielen. Konkrete Werte nennt der Bericht nicht. Am Freitag, 27. November, folgen die Tokioter Verbraucherpreise für November: Der Kernwert ohne frische Lebensmittel soll von 2,6 auf 2,9 Prozent steigen.
Die Zinswende in Japan ist damit in einem fortgeschrittenen Stadium: Von 1,25 Prozent wäre 1,50 Prozent der höchste Stand seit Jahrzehnten, den die Börsen-Zeitung bereits bei früheren Schritten als 30-Jahres-Hoch beschrieben hat. Entscheidend bleibt, ob die Daten die Notenbank zum Zuwarten bewegen.
Was heißt ein Yen nahe 160 für Anleger?
Laut MUFG-Analyst Lee Hardman (FXStreet, 26.11.2026, 05:32 Uhr MEZ) notiert USD/JPY knapp unter 160,00. Eine offizielle Interventionsschwelle gibt es nicht; MUFG schreibt aber, die erhöhte Gefahr weiterer Eingriffe stütze den Yen, falls der Dollar über 160 steige. Die BoJ dürfte laut MUFG im nächsten Monat ihren Plan für schnellere Quartalsanhebungen mit einer weiteren Anhebung um 25 Basispunkte fortsetzen. Zusätzlich sieht MUFG ein Kapitalabfluss-Risiko, wenn japanische Lebensversicherer ihre Währungsabsicherung reduzieren.
Für Anleger bedeutet ein schwacher Yen traditionell Rückenwind für die Gewinne japanischer Exporteure, während höhere japanische Zinsen die Erträge der Banken stützen und Anleihen unter Druck setzen können. Das ist eine allgemeine Einordnung der Redaktion; ein belegter Zusammenhang mit Kursen einzelner Aktien lässt sich aus den vorliegenden Quellen nicht ableiten. Auch die Fed spielt mit: Laut CME FedWatch (zitiert von TMGM) ist eine US-Zinserhöhung im Dezember nahezu voll eingepreist, für Januar liegt die Wahrscheinlichkeit bei rund 53 Prozent. Der Zinsabstand zwischen den USA und Japan bleibt damit ein zentraler Treiber des Yen.
|Merkmal
|Stand
|Leitzins
|1,25 %, unverändert seit 30.10.2026
|Nächste Sitzung
|17. und 18. Dezember 2026
|Erwartung der Ökonomen
|1,50 % im Dezember (86 %), 1,75 % bis Ende März (rund 60 %)
|USD/JPY
|159,23 (25.11., 22:59 Uhr); MUFG: knapp unter 160,00 (26.11., 05:32 Uhr)
|Nächster Datenpunkt
|Tokio-VPI November am Freitag, 27.11.
Stand der Quellen: 19.11. bis 26.11.2026. Zeiten in MEZ.
Quelle: aktiencheck.de, TMGM/FXStreet, MUFG
Häufige Fragen zur Bank of Japan und zum Yen
Wann tagt die Bank of Japan wieder? Am 17. und 18. Dezember 2026.
Wie hoch ist der japanische Leitzins? Er liegt bei 1,25 Prozent, unverändert seit der Sitzung am 30. Oktober 2026.
Warum ist der Yen schwach? Der Zinsabstand zu den USA bleibt groß; zusätzlich gibt es laut MUFG Kapitalabflüsse, etwa wenn japanische Lebensversicherer weniger Währungsrisiken absichern.
Gibt es eine Kursprognose für den Nikkei 225? Nein, aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Handlungsempfehlungen ab.
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