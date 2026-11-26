Laut MUFG-Analyst Lee Hardman (FXStreet, 26.11.2026, 05:32 Uhr MEZ) notiert USD/JPY knapp unter 160,00. Eine offizielle Interventionsschwelle gibt es nicht; MUFG schreibt aber, die erhöhte Gefahr weiterer Eingriffe stütze den Yen, falls der Dollar über 160 steige. Die BoJ dürfte laut MUFG im nächsten Monat ihren Plan für schnellere Quartalsanhebungen mit einer weiteren Anhebung um 25 Basispunkte fortsetzen. Zusätzlich sieht MUFG ein Kapitalabfluss-Risiko, wenn japanische Lebensversicherer ihre Währungsabsicherung reduzieren.

Für Anleger bedeutet ein schwacher Yen traditionell Rückenwind für die Gewinne japanischer Exporteure, während höhere japanische Zinsen die Erträge der Banken stützen und Anleihen unter Druck setzen können. Das ist eine allgemeine Einordnung der Redaktion; ein belegter Zusammenhang mit Kursen einzelner Aktien lässt sich aus den vorliegenden Quellen nicht ableiten. Auch die Fed spielt mit: Laut CME FedWatch (zitiert von TMGM) ist eine US-Zinserhöhung im Dezember nahezu voll eingepreist, für Januar liegt die Wahrscheinlichkeit bei rund 53 Prozent. Der Zinsabstand zwischen den USA und Japan bleibt damit ein zentraler Treiber des Yen.