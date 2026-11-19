Die Bank of Japan bereitet die nächste Zinserhöhung vor: Notenbankchef Kazuo Ueda sagte laut aktien.news am Mittwoch im Parlament, angesichts weiterhin lockerer Finanzierungsbedingungen wäre es „angemessen, den Leitzins weiter zu erhöhen“. Laut investinglive (19. November, 02:16 Uhr MEZ) erwartet die BoJ weitere Anhebungen und warnt, die Inflation könne über das Ziel von 2 Prozent hinausschießen. Der Nikkei 225 stand um 07:45 Uhr MEZ bei 59.444,21 Punkten, ein Plus von 0,71 Prozent (finanzen.ch).

Für Anleger ist der Schritt wichtig, weil Japan lange der Anker niedriger Weltzinsen war. Steigende Zinsen in Tokio treffen den Yen, Anleihen und Aktien, und sie fallen in eine Woche, in der auch die Fed-Protokolle auf weitere Zinserhöhungen deuten.