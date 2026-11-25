Bandai Namco Aktie Nikkei 225 Gewinner: Spielekonzern trotzt dem Tech-Crash – Unterhaltung als sicherer Hafen

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 07:57 3 Min.

Die Bandai Namco Aktie gehört zu den größten Nikkei 225 Gewinnern des Tages. Der Spielwaren- und Videospielkonzern legt in Tokio um mehr als 5 Prozent zu, während Chip- und KI-Werte einbrechen. Anleger schichten in Unternehmen um, deren Geschäft nicht an Rechenzentren hängt – und holen die Gewinnmitnahmen vom Vortag auf.

Gundam, Pac-Man und Dragon Ball gegen den KI-Kater: Die Bandai Namco Aktie (ISIN: JP3778630008, WKN: A0F6LZ, Tokio-Kürzel: 7832, deutsches Handelssymbol: N9B, US-Handelssymbol: NCBDF) ist einer der größten Nikkei 225 Gewinner des Tages. Am Vormittag stieg der Unterhaltungskonzern in Tokio um 350 Yen oder 4,99 Prozent auf 7.371 Yen, später weitete sich das Plus auf 400 Yen oder 5,70 Prozent aus. Im deutschen Handel notierte die Bandai Namco Aktie am Morgen bei 42,04 Euro, ein Plus von 7,00 Prozent. Plus in Tokio im Tagesverlauf (+400 Yen) +5,70 % Veränderung im deutschen Handel, 42,04 Euro (07:36 Uhr) +7,00 % Kurs zum Ende des Vormittagshandels 7.371 Yen Nikkei 225 zum Handelsschluss -2,78 % Quelle : Yahoo Finance Japan, Traders Web, comdirect; Stand 25.11.2026 Die Gründe für den Kursgewinn Spiele statt Server: die Rotation des Tages 01 Umschichtung aus KI-Werten Nach dem Absturz der US-Halbleiterwerte verkauften Anleger in Tokio Chipaktien. Gekauft wurden Branchen ohne KI-Investitionsrisiko. Die Branche „Sonstige Produkte“, zu der Spiele- und Spielwarenhersteller zählen, gehörte zu den drei stärksten des Tages. 02 Erholung nach Gewinnmitnahmen Am Dienstag hatte Bandai Namco zusammen mit Nintendo noch nachgegeben, weil Anleger nach starken Kursgewinnen in der Vorwoche Kasse machten. Am Mittwoch kehrten die Käufer zurück. 03 Branche gefragt Auch Nintendo und Konami legten zu, Sony erreichte zeitweise ein Jahreshoch. Bandai Namco zählte zu den Aktien, die den Nikkei 225 am stärksten stützten. 04 Breiter Markt fester als der Index Am Prime-Markt stiegen mehr Aktien, als fielen. Der Indexverlust ging im Wesentlichen auf wenige schwere KI-Werte zurück. Einordnung Marken, die keine Rechenzentren brauchen Bandai Namco verdient sein Geld mit Spielzeug, Sammelfiguren, Videospielen und der Vermarktung bekannter Marken aus Anime und Manga. Das Geschäft lebt von treuen Fans und einem wachsenden Auslandsmarkt, nicht von Investitionszyklen der Technologiebranche. An Tagen, an denen Anleger am KI-Boom zweifeln, wirkt das wie ein Schutzschild. Eine Unternehmensmeldung als Auslöser gab es nicht. Der Nikkei 225 Gewinner profitiert von seiner Rolle als Gegenpol zu den Chipwerten. Was für die Bandai Namco Aktie spricht Starke Marken mit weltweiter Fangemeinde.

Kein direkter Bezug zum KI-Investitionszyklus.

Kräftige Kursentwicklung bereits in der Vorwoche. Was die Aktie bremsen kann Schnelle Gewinnmitnahmen , wie am Dienstag zu sehen.

Steigende Kosten und längere Entwicklungszeiten bei Spielen.

Rotation zurück in Technologiewerte. Steckbrief der Bandai Namco Aktie ISIN: JP3778630008 · WKN: A0F6LZ

Handelssymbole: 7832 (Tokio) · N9B (Deutschland) · NCBDF (USA, OTC)

Branche: Spielwaren, Videospiele, Unterhaltung Häufige Fragen zur Bandai Namco Aktie Warum ist die Bandai Namco Aktie heute Nikkei 225 Gewinner?

Anleger schichteten aus Chip- und KI-Aktien in Unterhaltungswerte um. Zudem erholte sich die Aktie von den Gewinnmitnahmen des Vortags. Gab es eine Unternehmensmeldung?

Nein. Der Anstieg geht auf die Branchenrotation zurück. Fazit: Gegenpol zu den Chipwerten Die Bandai Namco Aktie ist Nikkei 225 Gewinner des Tages, weil Unterhaltung im KI-Ausverkauf als sichere Alternative gilt. Die Aktie schwankt allerdings auch selbst: Auf den Rücksetzer vom Dienstag folgte der Sprung vom Mittwoch.

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