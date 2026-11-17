Brasiliens Staatsbank steckt in der Agrarkrise: Santander-Analyst Henrique Navarro stuft die Banco-do-Brasil-Aktie auf „Sell“ ab und nennt ein Kursziel von 2,50 US-Dollar je ADR. Zum Schlusskurs von 2,64 US-Dollar vom 16. November ergibt sich ein Abschlag von rund 5 Prozent.
Banco-do-Brasil-Aktie: Gewinn um zwei Drittel eingebrochen – Santander rät jetzt zum Verkauf
Faule Agrarkredite haben den Gewinn von Banco do Brasil einbrechen lassen, die Prognose wurde halbiert. Santander-Analyst Henrique Navarro stuft die Banco-do-Brasil-Aktie auf „Sell“ ab.
Steckbrief
- Unternehmen
- Banco do Brasil S.A. (ADR)
- Handelssymbol
- BDORY (OTC)
- Analyst
- Henrique Navarro
- Bank
- Santander
- Rating
- Sell (abgestuft)
- Kursziel
- 2,50 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
Santander zur Banco-do-Brasil-Aktie
Agrarkredite belasten – Navarro stuft ab
Henrique Navarro zieht nach schwachen Zahlen die Konsequenz. Die Bank musste ihre Gewinnprognose erneut kappen.
Banco do Brasil ist eine der größten Banken Lateinamerikas und wird vom brasilianischen Staat kontrolliert. Im dritten Quartal sank der bereinigte Nettogewinn um 66,5 Prozent auf 1,27 Milliarden Real, Analysten hatten mit rund 3,47 Milliarden Real gerechnet.
Grund waren hohe Vorsorgen für Ausfälle bei Krediten an Landwirte.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Santander-Analyst Henrique Navarro zu lesen ist:
Prognose halbiert
Für 2026 erwartet die Bank nur noch 9 bis 11 Milliarden Real Gewinn statt 18 bis 22 Milliarden.
Zweite Senkung
Bereits im Mai hatte Banco do Brasil das Gewinnziel reduziert.
Weniger Dividende
Die Bank kürzt den Anteil des Gewinns, der an die Aktionäre geht.
Schwächeres Zinsgeschäft
Beim Zinsüberschuss erwartet die Bank nur noch 2,5 bis 4,5 Prozent Wachstum statt 7 bis 11 Prozent.
Kursrutsch nach den Zahlen
In São Paulo fiel die Aktie nach der Veröffentlichung um rund 9,5 Prozent. Die Bank rechnet bis Jahresende mit weiteren Vorsorgen.
Die Umschuldung von Agrarkrediten über ein staatliches Programm kommt langsamer voran als erhofft.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Banco Santander (Brasil) S.A. (Santander Research), Analyst Henrique Navarro. Die Abstufung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Sell“ und das Kursziel von 2,50 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.santander.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Banco do Brasil S.A. (ADR) (BDORY): Verkaufen, Kursziel 2,50 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Henrique Navarro, Aktienanalyst, Banco Santander (Brasil) S.A. (Santander Research) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:30 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:30 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Henrique Navarro, Aktienanalyst, Banco Santander (Brasil) S.A. (Santander Research).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.