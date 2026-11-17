Banco do Brasil ist eine der größten Banken Lateinamerikas und wird vom brasilianischen Staat kontrolliert. Im dritten Quartal sank der bereinigte Nettogewinn um 66,5 Prozent auf 1,27 Milliarden Real, Analysten hatten mit rund 3,47 Milliarden Real gerechnet.

Grund waren hohe Vorsorgen für Ausfälle bei Krediten an Landwirte.