Die Balfour-Beatty-Aktie (ISIN: GB0000961622, Symbol: BBY, WKN und US-Symbol vor Freigabe zu prüfen) ist am Dienstagmittag einer der FTSE Gewinner: Der Kurs steigt um rund 2,8 Prozent auf 10,90 Euro, in London lag das Plus zeitweise deutlich höher.
Balfour-Beatty-Aktie FTSE Gewinner: Angehobene Prognose macht den Baukonzern zum Tagessieger
Die Balfour-Beatty-Aktie führt am Dienstagmittag die FTSE Gewinner an. Das Management hebt den Ausblick an und spricht von Schwung bis ins Jahr 2027.
FTSE Gewinner
Warum die Balfour-Beatty-Aktie steigt
Auslöser ist eine Anhebung der Jahresprognose. Laut Marktberichten erwartet Balfour Beatty einen Umsatz von rund 10 Prozent über 9,7 Milliarden Pfund. Konzernchef Philip Hoare sprach von Schwung bis in das Jahr 2027. Zeitweise war die Aktie in London mit einem Plus von über 4 Prozent der stärkste Wert des Leitindex; auch der Sektor Bau und Baustoffe legte zu.
Prognose
Das Management hebt den Ausblick an.
Halbjahr
Im ersten Halbjahr stieg der operative Gewinn um 42 Prozent auf 153 Millionen Pfund.
Sektor
Bauwerte profitieren am Dienstag von der Rotation aus Rohstoffen.
Häufige Fragen zur Balfour-Beatty-Aktie
Warum ist die Balfour-Beatty-Aktie FTSE Gewinner? Wegen der angehobenen Prognose.
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