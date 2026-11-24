Balfour-Beatty-Aktie FTSE Gewinner: Angehobene Prognose macht den Baukonzern zum Tagessieger

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 14:16 1 Min.

Die Balfour-Beatty-Aktie führt am Dienstagmittag die FTSE Gewinner an. Das Management hebt den Ausblick an und spricht von Schwung bis ins Jahr 2027.

Bild: Balfour Beatty plc (Unternehmenswebseite balfourbeatty.com)

Die Balfour-Beatty-Aktie (ISIN: GB0000961622, Symbol: BBY, WKN und US-Symbol vor Freigabe zu prüfen) ist am Dienstagmittag einer der FTSE Gewinner: Der Kurs steigt um rund 2,8 Prozent auf 10,90 Euro, in London lag das Plus zeitweise deutlich höher. Balfour-Beatty-Aktie am Mittag +2,83 % Kurs in Euro 10,90 € Gewinn aus Profit from Operations im ersten Halbjahr +42 % Quelle : comdirect 24.11.2026; Unternehmensmitteilung FTSE Gewinner Warum die Balfour-Beatty-Aktie steigt Auslöser ist eine Anhebung der Jahresprognose. Laut Marktberichten erwartet Balfour Beatty einen Umsatz von rund 10 Prozent über 9,7 Milliarden Pfund. Konzernchef Philip Hoare sprach von Schwung bis in das Jahr 2027. Zeitweise war die Aktie in London mit einem Plus von über 4 Prozent der stärkste Wert des Leitindex; auch der Sektor Bau und Baustoffe legte zu. 01 Prognose Das Management hebt den Ausblick an. 02 Halbjahr Im ersten Halbjahr stieg der operative Gewinn um 42 Prozent auf 153 Millionen Pfund. 03 Sektor Bauwerte profitieren am Dienstag von der Rotation aus Rohstoffen. Gegenargument Nach dem Anstieg ist die Erwartungslatte höher. Bauprojekte reagieren auf Zinsen, die Zinserwartungen sind derzeit gestiegen. Häufige Fragen zur Balfour-Beatty-Aktie Warum ist die Balfour-Beatty-Aktie FTSE Gewinner? Wegen der angehobenen Prognose. Fazit Die Balfour-Beatty-Aktie profitiert von der Prognoseanhebung. Bei höheren Zinserwartungen bleibt die Dynamik im Bausektor Beobachtungsgröße.

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