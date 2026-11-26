Wachstum im Paket, mit allen Schwankungen: Die Baillie-Gifford-US-Growth-Aktie (ISIN: GB00BDFGHW41, Symbol London: USA, US-Symbol: BLGFF) legt am Donnerstagvormittag um 4,05 Prozent auf 338,0 Pence zu und gehört zu den FTSE 350 Gewinnern.
Baillie-Gifford-US-Growth-Aktie FTSE 350 Gewinner: Tech-Erholung hebt den Wachstumsfonds – mehr als die Hälfte steckt in zehn Wetten
Die Baillie-Gifford-US-Growth-Aktie steigt am Donnerstagvormittag um 4,1 Prozent und zählt zu den FTSE 350 Gewinnern. Der Fonds setzt konzentriert auf amerikanische Wachstumsunternehmen, viele davon aus dem Umfeld der künstlichen Intelligenz. Mit der Erholung der Technologiewerte zieht der Kurs an.
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FTSE 350 Gewinner Baillie Gifford US Growth Trust
Warum die Baillie-Gifford-US-Growth-Aktie steigt: Die Stimmung für Technologie dreht
Der Trust hat keine Meldung veröffentlicht. Sein Kurs hängt an der Stimmung für Wachstums- und Technologiewerte.
Die war zuletzt schlecht: Zweifel an den Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz hatten die Branche in den Tagen zuvor belastet. In der Nacht zum Donnerstag erholten sich die Technologiewerte in Asien deutlich, in London liegt der FTSE 250 am Vormittag knapp 1 Prozent im Plus. Die US-Börsen selbst sind wegen Thanksgiving geschlossen – die Anleger in London handeln also vor, was sie für die Wiedereröffnung erwarten.
Hintergrund
Abschlag gewachsen: Was die Aktie vom Portfolio trennt
Gemessen am Nettoinventarwert vom 20. November notiert die Baillie-Gifford-US-Growth-Aktie auch nach dem Kursanstieg gut 5 Prozent unter dem Wert ihrer Anlagen. Vor dem Anstieg hatte der Abschlag laut AJ Bell bei 8,4 Prozent gelegen, im Zwölfmonatsschnitt bei 4,5 Prozent. Der Börsenwert liegt bei rund 950 Millionen Pfund, die laufenden Kosten bei 0,70 Prozent.
Bewertung privater Beteiligungen
Nicht börsennotierte Anteile werden geschätzt. Ihr Wert zeigt sich erst bei einem Verkauf oder Börsengang.
KI-Abhängigkeit
Mehrere große Positionen hängen direkt am Ausbau der KI-Infrastruktur.
Zinsen
Die US-Kerninflation lag im Oktober bei 3,3 Prozent. Höhere Zinsen belasten Wachstumswerte besonders.
Kursspanne
Das Jahreshoch liegt bei 398 Pence, das Jahrestief bei 264 Pence.
Steckbrief
- Unternehmen
- Baillie Gifford US Growth Trust plc
- Geschäft
- Börsennotierter Fonds für US-Wachstumsunternehmen, auch nicht börsennotierte
- ISIN
- GB00BDFGHW41
- Symbol London
- USA
- US-Symbol
- BLGFF
- Kurs London
- 338,0 Pence (+4,05 %)
- Nettoinventarwert
- 357,44 Pence (20. November 2026)
- Verwalter
- Baillie Gifford
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ; Fondsdaten laut AJ Bell und Baillie Gifford
Häufige Fragen zur Baillie-Gifford-US-Growth-Aktie
Warum ist die Baillie-Gifford-US-Growth-Aktie heute FTSE 350 Gewinner?
Weil sich Technologie- und Wachstumswerte nach dem jüngsten Ausverkauf erholen.
Worin investiert der Trust?
In amerikanische Wachstumsunternehmen, bis zur Hälfte des Vermögens auch in nicht börsennotierte.
Wie konzentriert ist das Portfolio?
Die zehn größten Positionen machten Ende Oktober rund 52 Prozent aus.
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