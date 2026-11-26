Die war zuletzt schlecht: Zweifel an den Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz hatten die Branche in den Tagen zuvor belastet. In der Nacht zum Donnerstag erholten sich die Technologiewerte in Asien deutlich, in London liegt der FTSE 250 am Vormittag knapp 1 Prozent im Plus. Die US-Börsen selbst sind wegen Thanksgiving geschlossen – die Anleger in London handeln also vor, was sie für die Wiedereröffnung erwarten.