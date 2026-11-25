Zwei Kurven, die sich kreuzen: Die eine zeigt nach oben, die andere nach unten, und beide gehören zum selben Unternehmen. Bei Baidu wuchs das Geschäft mit KI-Rechenleistung im dritten Quartal 2026 um 94 Prozent. Die Werbeerlöse der Suchmaschine, über zwei Jahrzehnte das Fundament des Konzerns, fielen um 22 Prozent. Für die Baidu Aktie bedeutet das einen Umbau bei laufendem Betrieb. Die Werbung steht erstmals für weniger als die Hälfte des Kerngeschäfts.
Baidu Aktie: KI-Cloud verdoppelt, Werbung bricht ein, Robotaxis in 30 Städten – wird aus Chinas Google ein anderer Konzern?
Zum sechsten Mal in Folge sinkt der Umsatz, und doch war Baidu selten so spannend. Das KI-Geschäft wächst um 94 Prozent, die Suche verliert ein Fünftel ihrer Werbeerlöse. Wohin sich die Baidu Aktie entwickelt, hängt an einer Frage: Wer ist schneller?
Die Zahlen
Ein Yuan mehr in der Cloud, fast ein Yuan weniger in der Suche
Der Konzernumsatz sank um 1 Prozent auf 30,8 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 4,6 Milliarden Dollar. Es war der sechste Rückgang in Folge. Die KI-Cloud-Infrastruktur legte binnen eines Jahres um rund 4 Milliarden Yuan auf 8,2 Milliarden zu, innerhalb dieses Bereichs wuchs das Geschäft mit Grafikprozessor-Kapazität sogar um 191 Prozent. Die Online-Werbung verlor im selben Zeitraum gut 3 Milliarden Yuan. Ihr Anteil am Kerngeschäft fiel von 62 auf 48 Prozent.
Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,4 Milliarden Yuan, nach einem Verlust von 11,2 Milliarden im Vorjahr. Das klingt nach Wende, verdeckt aber die operative Schwäche. Der bereinigte Gewinn je Hinterlegungsschein sank von 11,12 auf 6,78 Yuan, die bereinigte operative Marge auf 6 Prozent.
Das Dilemma
Das neue Geschäft verdient weniger als das alte
Hier liegt der Kern des Problems. Suchwerbung ist ein Geschäft mit sehr hohen Margen, Rechenleistung zu vermieten ist kapitalintensiv. Höhere Kosten für Cloud-Kapazität und für den Einkauf von Reichweite ließen die Umsatzkosten um 9 Prozent steigen. Baidu tauscht also profitables Altgeschäft gegen wachstumsstarkes, aber margenschwächeres Neugeschäft. Hinzu kommt die Konkurrenz: Beim eigenen Sprachmodell Ernie liegt der Konzern Medienberichten zufolge hinter Rivalen wie DeepSeek zurück.
Ein Hoffnungswert ist Apollo Go. Der autonome Fahrdienst war im Oktober in 30 Städten weltweit aktiv und legte allein im dritten Quartal rund 34 Millionen Kilometer ohne Fahrer zurück. Noch trägt das Geschäft wenig zum Ergebnis bei, es zeigt aber, dass Baidu mehr besitzt als eine alternde Suchmaschine.
Die Baidu Aktie ist ein Wettlauf gegen die eigene Vergangenheit: Die KI muss schneller wachsen, als die Suche schrumpft, und dabei irgendwann auch Geld verdienen.
Häufige Fragen zur Baidu Aktie
Warum sinkt der Umsatz von Baidu?
Weil die Werbeerlöse der Suchmaschine stärker fallen, als das KI-Geschäft zulegt. Werbekunden sparen in der schwachen chinesischen Konjunktur.
Wie groß ist das KI-Cloud-Geschäft?
Die KI-Cloud-Infrastruktur erlöste im dritten Quartal 2026 rund 8,2 Milliarden Yuan, 94 Prozent mehr als im Vorjahr.
Was ist Apollo Go?
Der fahrerlose Taxidienst von Baidu, im Oktober 2026 in 30 Städten verfügbar.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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