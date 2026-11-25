Der Konzernumsatz sank um 1 Prozent auf 30,8 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 4,6 Milliarden Dollar. Es war der sechste Rückgang in Folge. Die KI-Cloud-Infrastruktur legte binnen eines Jahres um rund 4 Milliarden Yuan auf 8,2 Milliarden zu, innerhalb dieses Bereichs wuchs das Geschäft mit Grafikprozessor-Kapazität sogar um 191 Prozent. Die Online-Werbung verlor im selben Zeitraum gut 3 Milliarden Yuan. Ihr Anteil am Kerngeschäft fiel von 62 auf 48 Prozent.

Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,4 Milliarden Yuan, nach einem Verlust von 11,2 Milliarden im Vorjahr. Das klingt nach Wende, verdeckt aber die operative Schwäche. Der bereinigte Gewinn je Hinterlegungsschein sank von 11,12 auf 6,78 Yuan, die bereinigte operative Marge auf 6 Prozent.