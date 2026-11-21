Der Gesamtumsatz lag im dritten Quartal bei 30,8 Milliarden Yuan und damit rund 1 Prozent unter dem Vorjahr, aber leicht über der Konsensschätzung von 30,6 Milliarden. Dahinter verbirgt sich eine dramatische Verschiebung. Die Umsätze mit KI-Cloud-Infrastruktur stiegen um 94 Prozent auf 8,2 Milliarden Yuan, die Erlöse mit GPU-Rechenleistung sogar um 191 Prozent. Gleichzeitig sanken die Erlöse aus Online-Marketing um 22 Prozent auf 11,9 Milliarden Yuan. Das KI-getriebene Kerngeschäft macht inzwischen 53 Prozent der Umsätze des allgemeinen Geschäfts aus, nach 39 Prozent vor einem Jahr.