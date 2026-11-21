Die Baidu Aktie (ADR, ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: B1C, US-Handelssymbol: BIDU, Nasdaq; zusätzlich Hongkong: 9888) gehört nach den Quartalszahlen zu den meistdiskutierten China-Werten. Die in den USA gehandelte Baidu Aktie notierte zuletzt bei rund 73,94 US-Dollar. Die Zahlen vom 16. November zeigen einen Konzern mitten im Umbau: Die KI wächst rasant, das alte Werbegeschäft bricht weg.
Baidu Aktie: KI-Cloud plus 94 Prozent, Werbung minus 22 Prozent – Chinas Google im Umbau – Kommt jetzt die erste Dividende?
Die Baidu Aktie steht nach den Zahlen zum dritten Quartal im Fokus: Das KI-Cloudgeschäft fast verdoppelt, die klassische Suchwerbung schrumpft kräftig. Unter dem Strich kehrt Baidu in die Gewinnzone zurück, und noch 2026 soll erstmals eine Dividende fließen. Die Analyse.
Zwei Welten
Die KI wächst, die Werbung schrumpft
Der Gesamtumsatz lag im dritten Quartal bei 30,8 Milliarden Yuan und damit rund 1 Prozent unter dem Vorjahr, aber leicht über der Konsensschätzung von 30,6 Milliarden. Dahinter verbirgt sich eine dramatische Verschiebung. Die Umsätze mit KI-Cloud-Infrastruktur stiegen um 94 Prozent auf 8,2 Milliarden Yuan, die Erlöse mit GPU-Rechenleistung sogar um 191 Prozent. Gleichzeitig sanken die Erlöse aus Online-Marketing um 22 Prozent auf 11,9 Milliarden Yuan. Das KI-getriebene Kerngeschäft macht inzwischen 53 Prozent der Umsätze des allgemeinen Geschäfts aus, nach 39 Prozent vor einem Jahr.
Beim Ergebnis übertraf Baidu die Erwartungen: Der bereinigte Gewinn je ADS lag bei 1,01 US-Dollar, der Konsens bei 0,85 US-Dollar. Nach einem Verlust von 11,2 Milliarden Yuan im Vorjahresquartal stand diesmal ein Nettogewinn von 1,4 Milliarden Yuan. Allerdings fiel der bereinigte Gewinn gegenüber dem Vorjahr deutlich, weil die schrumpfende Werbung Margen kostet. Der Robotaxi-Dienst Apollo Go ist inzwischen in 30 Städten aktiv.
Die Aktionäre
Erste Dividende noch vor Jahresende
Für Anleger interessant: Baidu bekräftigte, noch vor Ende 2026 erstmals eine Dividende erklären zu wollen, vorbehaltlich der Zustimmung des Verwaltungsrats und der Marktlage. Seit Anfang 2026 hat der Konzern zudem 373 Millionen US-Dollar über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben. Für die Baidu Aktie wäre eine regelmäßige Ausschüttung ein Signal, dass das Management Kapitalrückflüsse ernster nimmt.
Einordnung der Redaktion: Die Baidu Aktie ist eine Wette darauf, dass das KI-Geschäft schneller wächst, als die Suchwerbung schrumpft. Im dritten Quartal hat das beim Umsatz des allgemeinen Geschäfts geklappt, bei den Gewinnen noch nicht. Die angekündigte Dividende könnte ein Kurstreiber werden, entscheidend bleibt aber, wann die KI-Cloud groß genug ist, um den Werbeverlust auszugleichen.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Baidu Aktie
Wie hat Baidu im dritten Quartal 2026 abgeschnitten?
Der Umsatz lag bei 30,8 Milliarden Yuan, leicht über den Erwartungen. Die KI-Cloud wuchs um 94 Prozent, das Online-Marketing schrumpfte um 22 Prozent. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 1,4 Milliarden Yuan.
Zahlt Baidu eine Dividende?
Baidu will noch vor Ende 2026 erstmals eine Dividende erklären, vorbehaltlich der Zustimmung des Verwaltungsrats.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Baidu Aktie?
ADR: ISIN US0567521085, WKN A0F5DE, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: B1C, US-Handelssymbol: BIDU (Nasdaq). In Hongkong wird Baidu unter 9888 gehandelt.
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