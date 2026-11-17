KI-Boom auf der einen, Werbeflaute auf der anderen Seite: BofA-Analystin Miranda Zhuang bestätigt für die Baidu-Aktie das Rating „Buy“ und das Kursziel von 132 US-Dollar je ADR. Zum Schlusskurs von 73,94 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 79 Prozent.
Baidu-Aktie: KI-Cloud wächst um 94 Prozent – BofA sieht fast 80 Prozent Potenzial
Baidu hat am 16. November Zahlen vorgelegt: Die KI-Cloud boomt, die Werbung bricht weg. BofA-Analystin Miranda Zhuang bleibt bei „Buy“ für die Baidu-Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- Baidu, Inc. (ADR)
- Handelssymbol
- BIDU (Nasdaq)
- Analystin
- Miranda Zhuang
- Bank
- BofA Securities
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 132 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
BofA Securities zur Baidu-Aktie
Cloud statt Suchmaschine – Zhuang bleibt beim Kauf
Miranda Zhuang hält am Tag der Quartalszahlen an ihrer Kaufempfehlung fest. Baidu baut sich zum KI-Konzern um.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz mit KI-Cloud-Infrastruktur um 94 Prozent auf 8,2 Milliarden Yuan, das GPU-Cloud-Geschäft wuchs um 191 Prozent. Der Umsatz des Kerngeschäfts kehrte mit einem Plus von 1 Prozent auf 25,0 Milliarden Yuan zu Wachstum zurück.
Der Konzernumsatz sank dagegen um 1 Prozent auf 30,8 Milliarden Yuan.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von BofA-Analystin Miranda Zhuang zu lesen ist:
KI als Treiber
Das KI-getriebene Geschäft wuchs um 37 Prozent auf 13,2 Milliarden Yuan.
Kerngeschäft wächst wieder
Baidus allgemeines Geschäft legte erstmals wieder im Jahresvergleich zu.
Neue Modelle
Im November stellte Baidu mit ERNIE 5.5 Flash Preview ein neues KI-Modell vor.
Positiver Cashflow
Der operative Mittelzufluss lag bei 2,8 Milliarden Yuan.
Werbung bricht weg
Der Umsatz mit Online-Werbung fiel um 22 Prozent auf 11,9 Milliarden Yuan. Auch KI-basierte Werbedienste gingen um 15 Prozent zurück.
Der bereinigte Gewinn verfehlte die Erwartungen, die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Tief.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist BofA Securities, Inc., Analystin Miranda Zhuang. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 132 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: business.bofa.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Baidu, Inc. (ADR) (BIDU): Kaufen, Kursziel 132,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Miranda Zhuang, Aktienanalystin, BofA Securities, Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:26 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:26 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Miranda Zhuang, Aktienanalystin, BofA Securities, Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.