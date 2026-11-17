Im dritten Quartal stieg der Umsatz mit KI-Cloud-Infrastruktur um 94 Prozent auf 8,2 Milliarden Yuan, das GPU-Cloud-Geschäft wuchs um 191 Prozent. Der Umsatz des Kerngeschäfts kehrte mit einem Plus von 1 Prozent auf 25,0 Milliarden Yuan zu Wachstum zurück.

Der Konzernumsatz sank dagegen um 1 Prozent auf 30,8 Milliarden Yuan.