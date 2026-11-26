Der Vertrag deckt Instandhaltung, technische Dienstleistungen und Stützpunktdienste für U-Boote an den Standorten Devonport und Clyde ab. Er begleitet zudem den Übergang von der Vanguard- zur Dreadnought-Klasse. Gateway ersetzt das bisherige Future Maritime Support Programme, dessen Verlängerung am 30. November endet. Daneben soll ein separates Memorandum of Understanding die langfristige Zusammenarbeit in der britischen U-Boot-Branche regeln.

Das Verteidigungsministerium selbst spricht von rund 8 Milliarden Pfund, Babcock beziffert das Volumen auf 8,7 Milliarden Pfund. Laut den Berichten enthält der Vertrag Anreize, damit U-Boote kürzer in der Wartung liegen und schneller wieder auf See sind.