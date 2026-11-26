Seit Monaten wartete der Markt auf diese Unterschrift. Am Donnerstag kam sie: Die Babcock-Aktie (ISIN: GB0009697037, WKN: 877431, Symbol London: BAB, Symbol Deutschland: BW3, US-Symbol: BCKIY) legt am Vormittag um 6,21 Prozent auf 1.086,5 Pence zu und gehört zu den größten FTSE 350 Gewinnern. Im FTSE 100 ist Babcock der stärkste Wert.
Babcock-Aktie FTSE 350 Gewinner: 8,7 Milliarden Pfund für die U-Boot-Flotte – der größte Auftrag der Firmengeschichte ist unterschrieben
Die Babcock-Aktie steigt am Donnerstagvormittag um mehr als 6 Prozent und führt den FTSE 100 an. Der britische Rüstungsdienstleister hat mit dem Verteidigungsministerium einen Fünfjahresvertrag über 8,7 Milliarden Pfund für Wartung und Betrieb der Atom-U-Boot-Stützpunkte geschlossen. Eine Verlängerung auf bis zu 15 Jahre ist möglich.
FTSE 350 Gewinner Babcock
Warum die Babcock-Aktie steigt: Ein Vertrag so groß wie der gesamte Auftragsbestand
Der Vertrag heißt Gateway Agreement, und seine Größenordnung erklärt den Kurssprung: Er ist fast so viel wert wie alles, was Babcock zuletzt in den Büchern hatte.
Babcock wartet und betreibt für die Royal Navy die Marinestützpunkte Devonport und Clyde sowie die Werft in Devonport. Dort liegen die atomgetriebenen U-Boote, die Großbritanniens nukleare Abschreckung tragen. Der neue Vertrag bündelt Instandhaltung, Technik und Stützpunktdienste in einem Rahmenwerk. Er gilt ab dem 1. Dezember 2026 und löst das bisherige Programm ab, das Ende März ausgelaufen war und seither zweimal überbrückt wurde.
Von den 8,7 Milliarden Pfund wandern 8 Milliarden Pfund direkt in den Auftragsbestand, weitere 0,7 Milliarden Pfund entfallen auf einen Rahmenvertrag. Zum Vergleich: Ende September lag der Auftragsbestand des gesamten Konzerns bei 8,9 Milliarden Pfund. Der Vorgängervertrag hatte einen Wert von rund 3,5 Milliarden Pfund. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums entstehen am Stützpunkt Clyde 900 neue Stellen; der Vertrag enthält Anreize, die Liegezeiten der Boote in der Werft zu verkürzen.
Hintergrund
Das Umfeld: Rüstungswerte führen die Gewinnerliste an
Babcock steht am Donnerstag nicht allein. Die britischen Luftfahrt- und Rüstungswerte legen geschlossen zu, der Gesamtmarkt erholt sich nach schwachen Tagen. Im ersten Geschäftshalbjahr hatte Babcock den Umsatz auf 2,70 Milliarden Pfund gesteigert, den bereinigten operativen Gewinn um 13 Prozent erhöht und die Zwischendividende um 12 Prozent auf 2,8 Pence angehoben. Vom laufenden Aktienrückkauf über 200 Millionen Pfund waren Mitte November rund 40 Prozent abgearbeitet.
Planbarkeit
Fünf Jahre feste Laufzeit und die Option auf 15 Jahre machen das wichtigste Geschäftsfeld berechenbar.
Auftragsbestand
Mit Gateway steigt der Bestand auf einen Schlag um rund 8 Milliarden Pfund.
Marge
Entscheidend wird, zu welchen Konditionen Babcock die Leistungsanreize im Vertrag erreicht.
Altlast
Beim Fregattenprogramm Type 31 musste Babcock Anfang des Jahres Mehrkosten von 140 Millionen Pfund einräumen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Babcock International Group PLC
- Geschäft
- Rüstungs- und Technikdienstleister für Marine, Heer und Luftfahrt
- ISIN
- GB0009697037
- WKN
- 877431
- Symbol London / Deutschland
- BAB / BW3
- US-Symbol
- BCKIY
- Kurs London
- 1.086,5 Pence (+6,21 %)
- Neuer Vertrag
- 8,7 Milliarden Pfund, fünf Jahre, ab 1. Dezember 2026
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ
Häufige Fragen zur Babcock-Aktie
Warum ist die Babcock-Aktie heute FTSE 350 Gewinner?
Babcock hat mit dem britischen Verteidigungsministerium einen Fünfjahresvertrag über 8,7 Milliarden Pfund für die Wartung der U-Boot-Flotte unterzeichnet – den größten der Firmengeschichte.
Was umfasst das Gateway Agreement?
Instandhaltung, Technik und Stützpunktdienste für die Marinebasen Devonport und Clyde sowie die Werft Devonport.
Wie lange läuft der Vertrag?
Fünf Jahre ab dem 1. Dezember 2026. Eine Absichtserklärung sieht eine mögliche Gesamtlaufzeit von bis zu 15 Jahren vor.
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