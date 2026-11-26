Babcock wartet und betreibt für die Royal Navy die Marinestützpunkte Devonport und Clyde sowie die Werft in Devonport. Dort liegen die atomgetriebenen U-Boote, die Großbritanniens nukleare Abschreckung tragen. Der neue Vertrag bündelt Instandhaltung, Technik und Stützpunktdienste in einem Rahmenwerk. Er gilt ab dem 1. Dezember 2026 und löst das bisherige Programm ab, das Ende März ausgelaufen war und seither zweimal überbrückt wurde.

Von den 8,7 Milliarden Pfund wandern 8 Milliarden Pfund direkt in den Auftragsbestand, weitere 0,7 Milliarden Pfund entfallen auf einen Rahmenvertrag. Zum Vergleich: Ende September lag der Auftragsbestand des gesamten Konzerns bei 8,9 Milliarden Pfund. Der Vorgängervertrag hatte einen Wert von rund 3,5 Milliarden Pfund. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums entstehen am Stützpunkt Clyde 900 neue Stellen; der Vertrag enthält Anreize, die Liegezeiten der Boote in der Werft zu verkürzen.