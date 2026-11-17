Mehr Vorsicht: Maxim-Analyst Naz Rahman stuft die Aytu-BioPharma-Aktie auf „Hold“ ab. Ein Kursziel nennt die Ratingübersicht nicht. Der Kurs lag am 17. November bei 2,66 US-Dollar.
Aytu-BioPharma-Aktie: Maxim stuft ab – Antidepressivum muss noch liefern
Maxim-Analyst Naz Rahman senkt die Aytu-BioPharma-Aktie auf „Hold“. Ein Kursziel nennt die Ratingübersicht nicht. Der Pharmakonzern hatte vor schwächerer Profitabilität gewarnt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Aytu BioPharma, Inc.
- Handelssymbol
- AYTU (Nasdaq)
- Analyst
- Naz Rahman
- Bank
- Maxim
- Rating
- Hold (abgestuft)
- Kursziel
- nicht genannt
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Maxim zur Aytu-BioPharma-Aktie
Neues Antidepressivum – Rahman wird zurückhaltender
Naz Rahman nimmt seine Einstufung nach den jüngsten Zahlen zurück.
Aytu BioPharma vermarktet Medikamente gegen ADHS und seit Ende 2025 das Antidepressivum EXXUA (Gepiron). Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte EXXUA 3,9 Millionen US-Dollar Umsatz, die Zahl der Verschreibungen stieg gegenüber dem Vorquartal um rund 138 Prozent.
Im Gesamtjahr bis Ende Juni sank der Umsatz jedoch um 13 Prozent auf 57,6 Millionen US-Dollar, der Verlust lag bei 14,3 Millionen US-Dollar. Für das erste Halbjahr des neuen Geschäftsjahres hatte das Management eine schwächere Profitabilität angekündigt.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Maxim-Analyst Naz Rahman zu lesen ist:
Wachstum mit EXXUA
Die Verschreibungen des neuen Antidepressivums steigen deutlich.
Schrumpfendes Altgeschäft
Das ADHS-Portfolio setzte im Geschäftsjahr weniger um.
Höhere Kosten
Für das Geschäftsjahr 2027 plant Aytu Betriebsausgaben von 49 bis 54 Millionen US-Dollar.
Späte Gewinnwende
Ein positives bereinigtes EBITDA erwartet das Management erst im zweiten Halbjahr.
Zahlen zum ersten Quartal
Aytu legte am 16. November nach Börsenschluss die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Die Aktie hatte seit dem vorherigen Bericht rund ein Viertel an Wert verloren.
Die konkrete Begründung der Abstufung liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Maxim Group LLC, Analyst Naz Rahman. Die Abstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Hold“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel ist laut Ratingübersicht nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.maximgrp.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Aytu BioPharma, Inc. (AYTU): Halten.
- Quelle
- Empfehlung von Naz Rahman, Aktienanalyst, Maxim Group LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:41 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Naz Rahman, Aktienanalyst, Maxim Group LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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