Aytu BioPharma vermarktet Medikamente gegen ADHS und seit Ende 2025 das Antidepressivum EXXUA (Gepiron). Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte EXXUA 3,9 Millionen US-Dollar Umsatz, die Zahl der Verschreibungen stieg gegenüber dem Vorquartal um rund 138 Prozent.

Im Gesamtjahr bis Ende Juni sank der Umsatz jedoch um 13 Prozent auf 57,6 Millionen US-Dollar, der Verlust lag bei 14,3 Millionen US-Dollar. Für das erste Halbjahr des neuen Geschäftsjahres hatte das Management eine schwächere Profitabilität angekündigt.