Silber aus dem Anti-Atlas ist wieder gefragt: Die Aya Gold & Silver Aktie (ISIN: CA05466C1095, Handelssymbol Toronto: AYA, deutsches Handelssymbol: 0HE1, US-Handelssymbol: AYA) zählt mit einem Plus von 5,22 Prozent zu den S&P/TSX Composite Gewinnern am Mittwoch. Der Kurs steigt um 1,40 Dollar auf 28,20 kanadische Dollar.
Aya Gold & Silver Aktie: S&P/TSX Composite Gewinner – Marokkos Silberproduzent legt nach Umsatzsprung 5 Prozent zu
Die Aya Gold & Silver Aktie steigt in Toronto um 5,22 Prozent auf 28,20 kanadische Dollar und gehört zu den S&P/TSX Composite Gewinnern des Tages. Der Betreiber der Silbermine Zgounder hat seinen Umsatz zuletzt fast verdoppelt. Am Mittwoch half die Erholung des Silberpreises.
Die Gründe für den Kursgewinn
Silber über 41 Dollar: was den S&P/TSX Composite Gewinner antreibt
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, den Takt gab das Metall vor. Silber fiel am Morgen zeitweise auf rund 38 US-Dollar je Unze und erholte sich bis zum späten Nachmittag auf etwa 41 Dollar. Minenaktien, die zuvor mit dem Edelmetallpreis gefallen waren, zogen kräftig an. In Toronto führte der Materialsektor die Erholung des Gesamtmarkts an.
Reiner Silberwert
Aya erzielt fast seinen gesamten Umsatz mit Silber und reagiert direkt auf den Preis.
Produktion hochgefahren
Nach dem Ausbau der Mine Zgounder stieg der Umsatz im dritten Quartal um 90 Prozent auf 103 Millionen US-Dollar.
Jahresziel bestätigt
Für 2026 peilt das Unternehmen 5,6 bis 5,8 Millionen Unzen Silber an.
Einordnung
Wachstum mit einer Delle beim Gewinn
Das Wachstum ist beeindruckend, perfekt lief das Quartal aber nicht. Der Gewinn je Aktie lag mit 0,22 US-Dollar unter den Markterwartungen von 0,33 Dollar. Aya betreibt mit Zgounder eine der wenigen reinen Silberminen weltweit. Das macht die Aktie für Anleger interessant, die gezielt auf Silber setzen wollen. Zugleich hängt das Unternehmen an einem einzigen Standort in Marokko.
Häufige Fragen zur Aya Gold & Silver Aktie
Warum ist die Aya Gold & Silver Aktie S&P/TSX Composite Gewinner?
Die Aktie stieg um 5,22 Prozent auf 28,20 kanadische Dollar. Auslöser war die Erholung des Silberpreises im Tagesverlauf.
Wie stark wächst Aya Gold & Silver?
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 90 Prozent auf 103 Millionen US-Dollar.
Wo liegt die Mine von Aya?
Die Silbermine Zgounder liegt in Marokko.
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