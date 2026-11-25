Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, den Takt gab das Metall vor. Silber fiel am Morgen zeitweise auf rund 38 US-Dollar je Unze und erholte sich bis zum späten Nachmittag auf etwa 41 Dollar. Minenaktien, die zuvor mit dem Edelmetallpreis gefallen waren, zogen kräftig an. In Toronto führte der Materialsektor die Erholung des Gesamtmarkts an.