Boomendes Geschäft, niedrigeres Ziel: B.-Riley-Analyst Dave Kang bestätigt für die AXT-Aktie sein neutrales Rating und senkt das Kursziel von 56 auf 43 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 38,46 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Abstand von knapp 12 Prozent.
AXT-Aktie: Umsatz fast verdreifacht – B. Riley senkt dennoch das Ziel
B.-Riley-Analyst Dave Kang senkt das Kursziel für die AXT-Aktie von 56 auf 43 US-Dollar und bleibt neutral. Der Substrathersteller profitiert stark von der KI-Nachfrage.
Steckbrief
- Unternehmen
- AXT Inc.
- Handelssymbol
- AXTI (Nasdaq)
- Analyst
- Dave Kang
- Bank
- B. Riley
- Rating
- Neutral (bestätigt, Ziel gesenkt)
- Kursziel
- 43 US-Dollar (zuvor 56 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
B. Riley zur AXT-Aktie
Substrate für KI-Optik – Kang bleibt vorsichtig
Dave Kang würdigt das Wachstum, sieht aber begrenzten Spielraum.
AXT stellt Halbleitersubstrate her, vor allem aus Indiumphosphid, die in Lasern für optische Datenverbindungen stecken. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 162 Prozent auf 73,4 Millionen US-Dollar, davon 54,3 Millionen aus Indiumphosphid.
Die bereinigte Bruttomarge erreichte 56,1 Prozent, der Gewinn je Aktie 0,41 US-Dollar. Der Auftragsbestand liegt bei mehr als 500 Millionen US-Dollar, und AXT will die Kapazität bis Ende 2026 fast verdreifachen und 2027 erneut verdoppeln.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von B.-Riley-Analyst Dave Kang zu lesen ist:
Rasantes Wachstum
Der Umsatz hat sich fast verdreifacht.
Langfristvertrag
Lumentum hat einen Liefervertrag mit 43,5 Millionen US-Dollar Vorauszahlung geschlossen.
Niedrigeres Ziel
B. Riley senkt das Kursziel um 13 auf 43 US-Dollar.
Neutrale Einstufung
Kang bleibt trotz der Dynamik neutral.
Kapazitätsausbau als Nadelöhr
Der schnelle Ausbau der Produktion ist eine Herausforderung. Verzögerungen könnten Umsätze verschieben.
Die Begründung für die Zielsenkung liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist B. Riley Securities, Inc., Analyst Dave Kang. Die Einstufung mit Kurszielsenkung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 43 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.brileysecurities.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
AXT Inc. (AXTI): Halten, Kursziel 43,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Dave Kang, Aktienanalyst, B. Riley Securities, Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:39 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:39 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Dave Kang, Aktienanalyst, B. Riley Securities, Inc..
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