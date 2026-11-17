AXT stellt Halbleitersubstrate her, vor allem aus Indiumphosphid, die in Lasern für optische Datenverbindungen stecken. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 162 Prozent auf 73,4 Millionen US-Dollar, davon 54,3 Millionen aus Indiumphosphid.

Die bereinigte Bruttomarge erreichte 56,1 Prozent, der Gewinn je Aktie 0,41 US-Dollar. Der Auftragsbestand liegt bei mehr als 500 Millionen US-Dollar, und AXT will die Kapazität bis Ende 2026 fast verdreifachen und 2027 erneut verdoppeln.