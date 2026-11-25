Auch Marktbeobachter fanden am Mittwoch keinen konkreten Anlass. Erkennen lässt sich nur das Umfeld. Anleger zogen Geld aus KI- und Chipwerten ab und suchten Geschäfte, die von den Investitionsplänen der Cloud-Konzerne unabhängig sind.

Axon könnte in dieses Raster passen. Das Unternehmen verkauft Elektroschockpistolen, Körperkameras und die zugehörige Software an Polizeibehörden. Die Kunden sind staatliche Stellen. Hinzu kommt die Ausgangslage: Nach den Quartalszahlen Anfang November war die Aktie stark gefallen.