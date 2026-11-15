AXA Aktie: Prämien plus 5 Prozent, Ziele am oberen Ende – Aktienanalyse: Wie viel Luft hat der Versicherer noch?

Für das Geschäftsjahr 2025 zahlte AXA eine Rekorddividende von 2,15 Euro je Aktie. Nach Schätzungen von Marktdatenanbietern liegt die erwartete Dividendenrendite für 2026 bei gut 5 Prozent – deutlich mehr als bei vielen Konkurrenten. Zusammen mit Aktienrückkäufen und einer soliden Solvenzquote macht das AXA zu einem klassischen Ausschüttungswert. Auf Sicht von fünf Jahren steht ein Kursplus von fast 83 Prozent. Die Bewertung bleibt im Branchenvergleich moderat, auch weil AXA stärker vom Schaden- und Unfallgeschäft abhängt als die breiter aufgestellte Allianz.