Ausnahme im vorsichtigen Sektorbild: Barclays-Analystin Claudia Gaspari bestätigt für die AXA-Aktie das Rating „Overweight“ und hebt das Kursziel von 48 auf 49,50 Euro. Zum Kurs von 46,36 Euro zum Zeitpunkt der Analyse ergibt sich ein Potenzial von rund 7 Prozent.
AXA-Aktie: Barclays hebt das Ziel – trotz Skepsis für die ganze Branche
Barclays-Analystin Claudia Gaspari bestätigt „Overweight“ für die AXA-Aktie und hebt das Kursziel von 48 auf 49,50 Euro. Für den Versicherungssektor insgesamt ist sie vorsichtiger geworden.
Steckbrief
- Unternehmen
- AXA SA
- Handelssymbol
- CS (Euronext Paris)
- Analyst
- Claudia Gaspari
- Bank
- Barclays
- Rating
- Overweight (bestätigt, Ziel angehoben)
- Kursziel
- 49,50 Euro (zuvor 48 Euro)
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Barclays zur AXA-Aktie
Branche zu teuer – AXA bleibt auf Overweight
Claudia Gaspari blickt in einem Sektorkommentar auf die europäischen Versicherer.
Selbst Seelenfrieden habe seinen Preis, schrieb Gaspari in einem Sektorkommentar. Die Versicherer böten zwar defensive Qualitäten wie Rendite, Berechenbarkeit und Bilanzstärke. Die Kursstärke habe die Branche angesichts schwächelnder Fundamentaldaten aber zu weit getrieben.
Die Analystin rät daher, den Sektor unterzugewichten. Ihre bevorzugten Werte sind Prudential und Hiscox. Am kritischsten sieht sie Generali, deren Bewertung aus ihrer Sicht eine nicht gerechtfertigte Prämie für Übernahmefantasie enthält.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analystin Claudia Gaspari zu lesen ist:
Höhere Prämien
In den ersten neun Monaten 2026 stiegen die Bruttoprämien vergleichbar um 5 Prozent auf 93,0 Milliarden Euro.
Starkes Privatkundengeschäft
Die Prämien im Privatkundengeschäft legten um 7 Prozent zu.
Leben und Gesundheit
Dieser Bereich wuchs um 7 Prozent auf 44,8 Milliarden Euro.
Begrenzter Abstand
Das neue Kursziel liegt knapp 7 Prozent über dem Kurs.
Unwetter belasten
Die Schäden aus Naturkatastrophen lagen nach neun Monaten über dem anteiligen Jahresbudget, vor allem wegen Unwettern in Frankreich, der Schweiz und Italien. Die Solvenzquote sank auf 213 Prozent, AXA bestätigte aber die Ziele für 2026.
Eine AXA-spezifische Begründung für die Zielanhebung nennt die Zusammenfassung des dpa-AFX Analyser nicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Bank PLC, Analystin Claudia Gaspari. Die Einstufung ist laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net) auf den 16.11.2026 datiert. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 49,50 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
AXA SA (CS): Kaufen, Kursziel 49,50 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Claudia Gaspari, Aktienanalystin, Barclays Bank PLC vom 16.11.2026, 21:06 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 22:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 22:18 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Claudia Gaspari, Aktienanalystin, Barclays Bank PLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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