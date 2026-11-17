Solide trotz Unwetterschäden: RBC-Analyst Ben Cohen bestätigt für die AXA-Aktie das Rating „Outperform“ und das Kursziel von 52 Euro. Zum Kurs von 46,71 Euro zum Zeitpunkt der Analyse errechnet sich ein Potenzial von rund 11 Prozent.
AXA-Aktie: Ausblick hält trotz Naturkatastrophen – RBC bleibt bei Outperform
Der französische Versicherer AXA hat trotz höherer Schäden durch Naturkatastrophen seinen Ausblick bestätigt. RBC-Analyst Ben Cohen bleibt bei „Outperform“ für die AXA-Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- AXA SA
- Handelssymbol
- CS (Euronext Paris)
- Analyst
- Ben Cohen
- Bank
- RBC
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 52 Euro
Stand: 16.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
RBC zur AXA-Aktie
Ausblick bestätigt – Cohen bleibt positiv
Ben Cohen sieht die Neunmonatszahlen von AXA weitgehend im Rahmen der Erwartungen.
AXA aus Paris ist einer der größten Versicherungskonzerne Europas und in der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung sowie im Vermögensmanagement tätig.
Trotz höherer Schäden aus Naturkatastrophen bestätigte der Konzern seinen Ausblick.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von RBC-Analyst Ben Cohen zu lesen ist:
Im Rahmen
Die Neunmonatszahlen lagen laut Cohen weitgehend im Rahmen der Erwartungen.
Ausblick hält
Der Ausblick wurde trotz höherer Naturkatastrophenschäden bestätigt.
Vergleich mit Rivalen
Das Gewinnwachstum je Aktie ähnelt dem höher bewerteter Konkurrenten.
Kursziel bestätigt
RBC hält am Kursziel von 52 Euro fest.
Positive Stimmen
Auch Jefferies sieht die Aktie positiv und hatte Ende Oktober ein Kursziel von 53,50 Euro mit „Buy“ genannt.
Ben Cohen hatte am Dienstag auch die Zurich-Aktie mit „Outperform“ bestätigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist RBC Europe Limited, Analyst Ben Cohen. Die Bestätigung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 15.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 52 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rbccm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
AXA SA (CS): Kaufen, Kursziel 52,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Ben Cohen, Aktienanalyst, RBC Europe Limited vom 15.11.2026, 23:47 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 11:03 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 11:03 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Ben Cohen, Aktienanalyst, RBC Europe Limited.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.