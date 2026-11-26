Die AXA-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den CAC40 Gewinnern. Um 09:31 Uhr notierte der Versicherer an der Euronext Paris 1,47 Prozent höher bei 45,54 Euro, ein Plus von 0,66 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 44,88 Euro.
AXA-Aktie als CAC40 Gewinner: Versicherer zieht mit dem Markt an
Die AXA-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,47 % auf 45,54 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern. Eigene Nachrichten gab es nicht, Marktumfeld und Renditen helfen.
CAC40 Gewinner
Warum die AXA-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es am Morgen nicht. Die AXA-Aktie folgt dem Finanzsektor und dem Gesamtmarkt: Der CAC 40 stieg um 1,68 Prozent auf 8.114,62 Punkte, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen sank auf 4,73 Prozent, nach 4,77 Prozent am Vortag. Für Versicherer, die große Anleihebestände halten, sind Renditebewegungen ein wichtiger Stimmungsfaktor.
Einordnung
Weil der Anstieg mit 1,47 Prozent geringer ausfällt als beim Index, zeigt sich AXA als defensiverer Wert im Handel.
Steckbrief
- Unternehmen
- AXA SA
- ISIN
- FR0000120628
- WKN
- 855705
- Handelssymbol
- CS (Euronext Paris)
- US-Symbol
- AXAHY (OTC)
- Kurs
- 45,54 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 09:31 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur AXA-Aktie
Warum ist die AXA-Aktie ein CAC40 Gewinner? Der Markt erholte sich und die Renditen französischer Staatsanleihen sanken. Die Aktie stieg um 1,47 Prozent.
Wie hoch ist die Rendite französischer Staatsanleihen? Sie lag bei 4,73 Prozent für zehnjährige Papiere.
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