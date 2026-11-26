Deren Tag begann mit einer Großmeldung: Der Rüstungsdienstleister Babcock (ISIN: GB0009697037, WKN: 877431, Symbol London: BAB, Symbol Deutschland: BW3) unterzeichnete mit dem britischen Verteidigungsministerium einen Vertrag über 8,7 Milliarden Pfund, den größten seiner Geschichte. Die Aktie führt den FTSE 100 an, und Luftfahrt- und Rüstungswerte legen in London geschlossen zwischen knapp 3 und gut 6 Prozent zu. Der Gesamtmarkt erholt sich ebenfalls: Der FTSE 100 liegt rund 1,4 Prozent im Plus.

Für Avon Technologies kommt hinzu, dass die Aktie nach einem starken Herbst zuletzt Luft abgelassen hatte. Anfang November hatte sie bei 2.620 Pence ein Hoch erreicht, danach ging es auf rund 2.175 Pence zurück. Der Anstieg vom Donnerstag holt einen Teil davon auf.