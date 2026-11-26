Atemschutzmasken und Gefechtshelme sind kein Geschäft für Schlagzeilen. An der Börse reicht es am Donnerstag trotzdem für einen Platz weit oben: Die Avon-Technologies-Aktie (ISIN: GB0000667013, WKN: 854768, Symbol London: AVON, Symbol Deutschland: 1OK) steigt am Vormittag um 5,29 Prozent auf 2.290 Pence und zählt zu den FTSE 350 Gewinnern.
Avon-Technologies-Aktie FTSE 350 Gewinner: Rüstungswerte ziehen an – der Schutzmasken-Hersteller steigt um mehr als 5 Prozent
Die Avon-Technologies-Aktie legt am Donnerstagvormittag um 5,3 Prozent zu und gehört zu den FTSE 350 Gewinnern. Eine eigene Meldung gibt es nicht. Der Kurs profitiert von der Rally britischer Rüstungswerte nach einem Rekordauftrag in der Branche – und von Jahreszahlen, die erst zwei Wochen alt sind.
FTSE 350 Gewinner Avon Technologies
Warum die Avon-Technologies-Aktie steigt: Die Branche hat einen guten Tag
Avon Technologies selbst hat am Donnerstag nichts gemeldet. Der Kurs bewegt sich im Windschatten der britischen Rüstungsbranche.
Deren Tag begann mit einer Großmeldung: Der Rüstungsdienstleister Babcock (ISIN: GB0009697037, WKN: 877431, Symbol London: BAB, Symbol Deutschland: BW3) unterzeichnete mit dem britischen Verteidigungsministerium einen Vertrag über 8,7 Milliarden Pfund, den größten seiner Geschichte. Die Aktie führt den FTSE 100 an, und Luftfahrt- und Rüstungswerte legen in London geschlossen zwischen knapp 3 und gut 6 Prozent zu. Der Gesamtmarkt erholt sich ebenfalls: Der FTSE 100 liegt rund 1,4 Prozent im Plus.
Für Avon Technologies kommt hinzu, dass die Aktie nach einem starken Herbst zuletzt Luft abgelassen hatte. Anfang November hatte sie bei 2.620 Pence ein Hoch erreicht, danach ging es auf rund 2.175 Pence zurück. Der Anstieg vom Donnerstag holt einen Teil davon auf.
Hintergrund
Masken und Helme: Womit Avon Technologies Geld verdient
Das Unternehmen aus Westengland stellt Atemschutzsysteme für Militär, Polizei und Feuerwehr her und über die US-Tochter Team Wendy ballistische Helme. Wichtigste Kunden sind Streitkräfte und Behörden in den USA und in Nato-Staaten. Im Oktober hatte das Management neue Fünfjahresziele genannt: mehr als 600 Millionen Dollar Umsatz und über 175 Millionen Dollar freier Mittelzufluss binnen drei Jahren. Die Aktie stieg an jenem Tag um fast 13 Prozent.
Verteidigungsetats
Steigende Budgets in Europa und den USA stützen die Nachfrage nach persönlicher Schutzausrüstung.
Marge
Mit 17,2 Prozent liegt sie über der zuvor genannten Zielspanne von 14 bis 16 Prozent.
Zukäufe
Das Umsatzziel von 600 Millionen Dollar ist mit dem organischen Wachstum allein nicht zu erreichen.
Auftragslage
Einzelne Großaufträge verschieben sich leicht von Quartal zu Quartal und lassen die Zahlen schwanken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Avon Technologies plc
- Geschäft
- Atemschutzsysteme und Helme für Militär und Behörden
- ISIN
- GB0000667013
- WKN
- 854768
- Symbol London / Deutschland
- AVON / 1OK
- Kurs London
- 2.290 Pence (+5,29 %)
- Geschäftsjahr
- endet am 30. September
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ
Häufige Fragen zur Avon-Technologies-Aktie
Warum ist die Avon-Technologies-Aktie heute FTSE 350 Gewinner?
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Die Aktie steigt mit den britischen Rüstungswerten, die nach einem Rekordauftrag in der Branche gefragt sind.
Was stellt Avon Technologies her?
Atemschutzmasken und Helme für Soldaten, Polizisten und Feuerwehrleute.
Wie lief das letzte Geschäftsjahr?
Der Umsatz stieg um 13 Prozent, der bereinigte operative Gewinn um 51 Prozent.
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