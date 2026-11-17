Die Avio Aktie (Ticker: AVIO, ISIN: IT0005119810) springt am Dienstagvormittag an der Borsa Italiana laut ANSA um rund 13 Prozent – rechnerisch auf gut 38 Euro. Auslöser ist ein Übernahmeangebot des finnischen Radarsatelliten-Spezialisten Iceye: 41 Euro in bar je Aktie, insgesamt rund 2,05 Milliarden Euro, mit dem erklärten Ziel, den Raketenbauer von der Börse zu nehmen. In dieser Avio Aktienanalyse zeigen wir, was hinter dem Gebot steckt, welche Hürden es noch nehmen muss und was die Avio Aktienprognose jetzt bestimmt.
Avio Aktienanalyse: Finnischer Satelliten-Star greift nach Europas Raketenbauer – ist das 41-Euro-Gebot schon das letzte Wort?
Iceye bietet 41 Euro je Aktie und rund 2,05 Milliarden Euro für Avio, die Aktie springt in Mailand um rund 13 Prozent. Unsere Avio Aktienanalyse ordnet Angebot, Bedingungen, Zahlen und Bewertung ein und zeigt, woran sich die Avio Aktienprognose jetzt entscheidet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Avio S.p.A., Colleferro (Rom)
- ISIN
- IT0005119810
- Ticker
- AVIO (Borsa Italiana), 2ZP (Frankfurt)
- Branche
- Raumfahrt und Verteidigung
- Bieter
- Iceye Oy, Finnland
- Angebot
- 41 € je Aktie, bar
- Mindestannahme
- 66,6 % (laut Il Sole 24 Ore)
- Ziel
- Delisting
Stand: 17.11.2026, Angebotsdaten laut italienischen Wirtschaftsmedien vom 17.11.2026; Kurs rechnerisch aus Prämie und Tagesplus
Das Gebot
41 Euro je Aktie in bar, Prämie laut SoldiOnline 21,3 Prozent, Gesamtwert rund 2,05 Milliarden Euro.
Die Hürden
Mindestannahme von 66,6 Prozent und Freigabe der italienischen Regierung nach dem Golden-Power-Gesetz.
Die Lücke
Die Aktie notiert unter dem Angebotspreis – der Markt preist ein Restrisiko ein.
Die Skepsis
Laut Milano Finanza halten Analysten den Preis für nicht angemessen.
Der Auslöser
Warum springt die Avio Aktie heute – und wer ist Iceye?
Am frühen Dienstagmorgen, noch vor Handelsbeginn in Mailand, kündigte Iceye ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot auf sämtliche Avio-Aktien an. Die Nachricht traf auf einen ohnehin schwachen Gesamtmarkt – und machte Avio laut Reuters zum auffälligsten Wert der Mailänder Börse.
Iceye bietet laut Teleborsa und Il Sole 24 Ore 41 Euro je Aktie in bar. Das entspricht laut SoldiOnline einer Prämie von 21,3 Prozent; der Gesamtwert für alle Aktien liegt bei rund 2,05 Milliarden Euro. Erklärtes Ziel ist das Delisting. Iceye begründet den Schritt laut ANSA damit, einen europäischen Champion für Raumfahrt und Verteidigung schaffen zu wollen, und stellt laut Agenzia Nova rund eine Milliarde Euro an Investitionen in Italien in Aussicht. Nach einem Bericht von Il Sole 24 Ore sollen Top-Manager und relevante Aktionäre von Avio die Möglichkeit erhalten, sich am Kapital von Iceye zu beteiligen.
Iceye ist kein Raketenbauer, sondern betreibt eine der weltweit größten Konstellationen von Radarsatelliten (SAR), die bei Tag, Nacht und Wolken hochauflösende Erdbilder liefern – gefragt vor allem bei Militär, Geheimdiensten und Versicherern. Die Finnen sind kapitalstark: Laut Fachberichten vom Juni 2026 sammelten sie mehr als eine Milliarde Euro bei einer Bewertung von über zehn Milliarden Euro ein. Zudem arbeitet Iceye bei der weltraumgestützten Aufklärung mit Rheinmetall zusammen. Mit Avio würde Iceye die eigene Zugangskette ins All absichern – vom Satelliten bis zur Trägerrakete.
Das Geschäftsmodell
Was macht Avio – und warum ist der Konzern so begehrt?
Avio mit Sitz in Colleferro bei Rom baut die europäische Kleinträgerrakete Vega beziehungsweise deren Nachfolgerin Vega C und ist einer der wichtigsten Hersteller von Feststoffantrieben in Europa – unter anderem für die Booster der Ariane 6. Das zweite Standbein wächst schneller: Antriebe für taktische Raketen und Verteidigungssysteme. Für dieses Geschäft baut Avio seine Präsenz in den USA aus, wo der Bedarf an Raketenmotoren nach den Lieferengpässen der vergangenen Jahre hoch ist.
Um diese Expansion zu finanzieren, hatte Avio im Herbst 2025 eine Kapitalerhöhung über 400 Millionen Euro durchgeführt, die neuen Aktien kosteten laut Milano Finanza 20,37 Euro. Der langjährige Großaktionär Leonardo zog laut Startmag nicht mit. Seither hat sich der Kurs bis zum Angebot rechnerisch auf rund 34 Euro mehr als anderthalbfacht. Vorstandschef Giulio Ranzo sprach bei den Neunmonatszahlen davon, dass sich die Volumina in den USA potenziell verdreifachen könnten; Analysten erwarten laut Milano Finanza eine Verdopplung der dortigen Produktionskapazität.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen hinter der Avio Aktie?
Die jüngsten Zahlen liefern Iceye ein starkes Argument – und den Aktionären eines für einen höheren Preis. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz laut Teleborsa um 16,7 Prozent auf 409,7 Millionen Euro, Umsatz und EBITDA wuchsen zweistellig. Im dritten Quartal allein legten die Erlöse laut einem Bericht von Investing.com um rund 70 Prozent zu. Die Nettofinanzposition lag laut Il Giornale d'Italia bei 614,5 Millionen Euro, ein Plus von 3,85 Prozent.
|Kennzahl
|9M 2026
|Veränderung
|Umsatz
|409,7 Mio. €
|+16,7 %
|Umsatz Q3
|–
|rund +70 %
|EBITDA
|–
|zweistelliges Wachstum
|Nettofinanzposition
|614,5 Mio. €
|+3,85 %
Quelle: Avio via Teleborsa, Il Giornale d'Italia, Investing.com; 11./12.11.2026
Was ist Avio zum Angebotspreis wert? Nach unserer überschlägigen Rechnung entsprechen 41 Euro rund 50 Millionen Aktien und damit 2,05 Milliarden Euro Börsenwert. Wertet man die Nettofinanzposition als Nettoliquidität, ergibt sich ein Unternehmenswert von rund 1,4 Milliarden Euro – bei einem hochgerechneten Jahresumsatz von gut 540 Millionen Euro etwa das 2,6-Fache des Umsatzes. Ein belastbares Kurs-Gewinn-Verhältnis lässt sich wegen der hohen Investitionen und schwankenden Margen im Projektgeschäft kaum angeben. Ob das angemessen ist, hängt vor allem davon ab, wie stark man den Ausbau des US-Verteidigungsgeschäfts bereits einpreist – genau hier setzen die Kritiker des Gebots an.
|Eckpunkt
|Angabe
|Bieter
|Iceye Oy (Finnland)
|Art
|Freiwilliges Übernahmeangebot auf alle Aktien
|Preis
|41,00 € je Aktie, in bar
|Prämie
|21,3 %
|Gesamtwert
|rund 2,05 Mrd. €
|Mindestannahme
|66,6 %
|Behördliche Bedingung
|Golden Power (italienische Regierung)
|Ziel
|Delisting
|Zusage
|rund 1 Mrd. € Investitionen in Italien
Quelle: Teleborsa, Il Sole 24 Ore, SoldiOnline, ANSA, Agenzia Nova; 17.11.2026
Die Stimmen
Was sagen Analysten und Politik zur Avio Aktienprognose?
Die ersten Reaktionen fallen verhalten aus. Laut Milano Finanza halten Analysten den gebotenen Preis für nicht angemessen. Wie hoch die Erwartungen an Avio zuletzt waren, zeigt eine Studie von Mediobanca Research vom 3. November: Danach könnte sich der Umsatz bis 2035 auf rund 2,3 Milliarden Euro verdreifachen. Gemessen an solchen Wachstumspfaden wirkt eine Prämie von gut 21 Prozent für einige Marktteilnehmer bescheiden. Auch politisch regt sich Widerstand: Lokalpolitiker aus der Region Colleferro warnen laut FrosinoneToday vor dem Ausverkauf eines strategischen Industriebetriebs, italienische Medien fragen, ob ein weiteres „Juwel“ in ausländische Hände geht.
Avio selbst prüft das Angebot nach Berichten von MarketScreener. Eine Stellungnahme des Verwaltungsrats, die nach italienischem Recht vor Ablauf der Annahmefrist veröffentlicht werden muss, lag zum Redaktionsschluss nicht vor. Entscheidend wird zudem die Haltung des Großaktionärs Leonardo, der als Staatskonzern eng mit der Regierung in Rom verbunden ist.
Charttechnik
Wie steht die Avio Aktie im Chart?
Mit einem Übernahmeangebot ändert sich die Charttechnik grundlegend: Der Angebotspreis von 41 Euro wirkt wie ein Magnet und zugleich wie ein Deckel. Solange keine höhere Offerte im Raum steht, dürfte die Aktie leicht darunter pendeln; der Abstand – rechnerisch einige Prozent – spiegelt die Wahrscheinlichkeit, dass der Deal scheitert, und den Zeitwert bis zur Zahlung. Notiert der Kurs dauerhaft über 41 Euro, setzt der Markt auf ein höheres Gebot. Fällt er deutlich zurück, wachsen Zweifel an Golden Power oder Annahmequote. Nach unten markiert die Zone um 34 Euro – der Kurs vor dem Angebot – die Marke, auf die die Aktie ohne Deal zurückfallen könnte.
Bull-Case und Bear-Case
Was spricht für und was gegen die Avio Aktie?
Szenarien
Avio Aktienprognose: drei Wege, die der Markt diskutiert
Deal wie angekündigt
Regierung und Aktionäre stimmen zu, Iceye zahlt 41 Euro, die Aktie wird von der Börse genommen.
Nachbesserung oder Gegenangebot
Großaktionäre und Analysten halten den Preis für zu niedrig – Iceye bessert nach oder ein Konkurrent bietet mit. Der Kurs könnte dann über 41 Euro steigen.
Deal scheitert
Golden Power oder eine verfehlte Annahmequote stoppen das Angebot. Die Aktie verliert dann ihre Übernahmeprämie.
Wichtig: Diese Szenarien fassen die öffentlich diskutierten Möglichkeiten zusammen. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab.
Termine
Was sollten Anleger der Avio Aktie jetzt beobachten?
Als Nächstes stehen die formale Angebotsunterlage bei der Börsenaufsicht Consob und die Anmeldung nach dem Golden-Power-Gesetz an. Danach folgt die begründete Stellungnahme des Avio-Verwaltungsrats. Besonders wichtig sind Signale von Leonardo und der Regierung in Rom sowie die Frage, ob ein zweiter Bieter auftaucht. Operativ bleiben die nächsten Vega-C-Starts und Fortschritte beim US-Werk im Blick.
Häufige Fragen zur Avio Aktienanalyse
Wie viel bietet Iceye für die Avio Aktie?
41 Euro je Aktie in bar, insgesamt rund 2,05 Milliarden Euro. Die Prämie beträgt laut SoldiOnline 21,3 Prozent.
Welche Bedingungen hat das Angebot?
Laut Il Sole 24 Ore unter anderem eine Mindestannahme von 66,6 Prozent und die Freigabe der italienischen Regierung nach dem Golden-Power-Gesetz. Ziel ist das Delisting.
Warum notiert die Avio Aktie unter 41 Euro?
Der Abschlag spiegelt das Risiko, dass der Deal scheitert, und die Zeit bis zur Auszahlung.
Was macht Avio?
Avio baut die Trägerrakete Vega C, Feststoffantriebe für Raumfahrt und Verteidigung und expandiert in den USA.
Wovon hängt die Avio Aktienprognose jetzt ab?
Vor allem von der Regierung in Rom, vom Großaktionär Leonardo und davon, ob Iceye nachbessert oder ein weiterer Bieter auftaucht.
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