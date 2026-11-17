Was ist Avio zum Angebotspreis wert? Nach unserer überschlägigen Rechnung entsprechen 41 Euro rund 50 Millionen Aktien und damit 2,05 Milliarden Euro Börsenwert. Wertet man die Nettofinanzposition als Nettoliquidität, ergibt sich ein Unternehmenswert von rund 1,4 Milliarden Euro – bei einem hochgerechneten Jahresumsatz von gut 540 Millionen Euro etwa das 2,6-Fache des Umsatzes. Ein belastbares Kurs-Gewinn-Verhältnis lässt sich wegen der hohen Investitionen und schwankenden Margen im Projektgeschäft kaum angeben. Ob das angemessen ist, hängt vor allem davon ab, wie stark man den Ausbau des US-Verteidigungsgeschäfts bereits einpreist – genau hier setzen die Kritiker des Gebots an.