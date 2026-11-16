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Avalyn-Aktie: Morgan-Stanley-Analyst Judah Frommer bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 53 Dollar für den Lungenspezialisten

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Morgan-Stanley-Analyst Judah Frommer senkt das Kursziel für die Avalyn-Aktie leicht von 57 auf 53 US-Dollar und bleibt bei „Overweight“. Zum Schlusskurs von 30,28 US-Dollar sind das rund 75 Prozent Potenzial. Avalyn entwickelt inhalierbare Mittel gegen Lungenfibrose.

Spritze in behandschuhter Hand, darüber Aktiencheck-Logo, Titel zur Morgan-Stanley-Einstufung und Kennzahlen Overweight, 53 Dollar, 30,28 Dollar
Bild: Foto: Pexels (24032780, Medium 2462); Grafik: aktiencheck.de
Rating Morgan Stanley (bestätigt)
Overweight
Kursziel (zuvor 57 $)
53 $
Schlusskurs 13.11.2026
30,28 $
Abstand zum Kursziel
+75,0 %

Steckbrief

Unternehmen
Avalyn Pharma Inc.
Handelssymbol
AVLN (Nasdaq)
Analyst
Judah Frommer
Bank
Morgan Stanley
Rating
Overweight (bestätigt)
Kursziel
53 US-Dollar (zuvor 57 US-Dollar)

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Weiter klar auf Kaufen: Morgan-Stanley-Analyst Judah Frommer senkt das Kursziel für die Avalyn-Aktie leicht von 57 auf 53 US-Dollar und bleibt bei „Overweight“. Zum Schlusskurs von 30,28 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 75 Prozent. Das Biotech-Unternehmen will bewährte Wirkstoffe gegen Lungenfibrose direkt in die Lunge bringen.

Morgan Stanley zur Avalyn-Aktie

Zurück auf das Startniveau – Kaufempfehlung bleibt

Morgan Stanley hatte die Avalyn-Aktie nach dem Börsengang im Mai mit „Overweight“ und einem Kursziel von 53 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen.

Zwischenzeitlich lag das Ziel bei 57 US-Dollar, nun kehrt die Aktienanalyse von Morgan Stanley auf das Ausgangsniveau zurück. Die Einstufung „Overweight“ bleibt unverändert.

Morgan Stanley gehört damit zur Mehrheit der Analysten, die bei Avalyn zum Kauf raten. Guggenheim sieht mit 80 US-Dollar das höchste Ziel, Evercore ISI liegt bei 51 US-Dollar.

Die Argumente von Judah Frommer

Diese Punkte stützen die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Judah Frommer:

  1. Bekannte Wirkstoffe

    Avalyn entwickelt mit AP01 und AP02 inhalierbare Varianten von Pirfenidon und Nintedanib, den etablierten Tabletten gegen Lungenfibrose.

  2. Weniger Nebenwirkungen

    Die Inhalation soll den Wirkstoff gezielt in die Lunge bringen und die Verträglichkeit verbessern.

  3. Studie läuft

    AP01 wird in der globalen Phase-2b-Studie MIST bei progressiver Lungenfibrose geprüft.

  4. Volle Kasse

    Nach dem Börsengang verfügt Avalyn über rund 413,5 Millionen US-Dollar und sieht sich bis 2029 finanziert.

Inhalieren statt schlucken

Bei Lungenfibrose vernarbt das Lungengewebe zunehmend. Die zugelassenen Tabletten bremsen den Verlauf, verursachen aber oft Magen-Darm-Beschwerden. Hier setzt Avalyn an.

Neben AP01 und AP02 arbeitet Avalyn an AP03, einer festen Kombination, deren erste Daten an gesunden Probanden für die zweite Hälfte 2027 geplant sind.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Judah Frommer. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 53 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Avalyn Pharma Inc. (AVLN): Kaufen, Kursziel 53,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Morgan Stanley (Analyst Judah Frommer). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 14:42 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 14:42 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Morgan Stanley (Analyst Judah Frommer).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.