Weiter klar auf Kaufen: Morgan-Stanley-Analyst Judah Frommer senkt das Kursziel für die Avalyn-Aktie leicht von 57 auf 53 US-Dollar und bleibt bei „Overweight“. Zum Schlusskurs von 30,28 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 75 Prozent. Das Biotech-Unternehmen will bewährte Wirkstoffe gegen Lungenfibrose direkt in die Lunge bringen.
Avalyn-Aktie: Morgan-Stanley-Analyst Judah Frommer bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 53 Dollar für den Lungenspezialisten
Morgan-Stanley-Analyst Judah Frommer senkt das Kursziel für die Avalyn-Aktie leicht von 57 auf 53 US-Dollar und bleibt bei „Overweight“. Zum Schlusskurs von 30,28 US-Dollar sind das rund 75 Prozent Potenzial. Avalyn entwickelt inhalierbare Mittel gegen Lungenfibrose.
Steckbrief
- Unternehmen
- Avalyn Pharma Inc.
- Handelssymbol
- AVLN (Nasdaq)
- Analyst
- Judah Frommer
- Bank
- Morgan Stanley
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 53 US-Dollar (zuvor 57 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Morgan Stanley zur Avalyn-Aktie
Zurück auf das Startniveau – Kaufempfehlung bleibt
Morgan Stanley hatte die Avalyn-Aktie nach dem Börsengang im Mai mit „Overweight“ und einem Kursziel von 53 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen.
Zwischenzeitlich lag das Ziel bei 57 US-Dollar, nun kehrt die Aktienanalyse von Morgan Stanley auf das Ausgangsniveau zurück. Die Einstufung „Overweight“ bleibt unverändert.
Morgan Stanley gehört damit zur Mehrheit der Analysten, die bei Avalyn zum Kauf raten. Guggenheim sieht mit 80 US-Dollar das höchste Ziel, Evercore ISI liegt bei 51 US-Dollar.
Die Argumente von Judah Frommer
Diese Punkte stützen die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Judah Frommer:
Bekannte Wirkstoffe
Avalyn entwickelt mit AP01 und AP02 inhalierbare Varianten von Pirfenidon und Nintedanib, den etablierten Tabletten gegen Lungenfibrose.
Weniger Nebenwirkungen
Die Inhalation soll den Wirkstoff gezielt in die Lunge bringen und die Verträglichkeit verbessern.
Studie läuft
AP01 wird in der globalen Phase-2b-Studie MIST bei progressiver Lungenfibrose geprüft.
Volle Kasse
Nach dem Börsengang verfügt Avalyn über rund 413,5 Millionen US-Dollar und sieht sich bis 2029 finanziert.
Inhalieren statt schlucken
Bei Lungenfibrose vernarbt das Lungengewebe zunehmend. Die zugelassenen Tabletten bremsen den Verlauf, verursachen aber oft Magen-Darm-Beschwerden. Hier setzt Avalyn an.
Neben AP01 und AP02 arbeitet Avalyn an AP03, einer festen Kombination, deren erste Daten an gesunden Probanden für die zweite Hälfte 2027 geplant sind.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Judah Frommer. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 53 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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- Empfehlung
Avalyn Pharma Inc. (AVLN): Kaufen, Kursziel 53,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Morgan Stanley (Analyst Judah Frommer). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:42 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:42 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Morgan Stanley (Analyst Judah Frommer).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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