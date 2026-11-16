Avalyn-Aktie: Morgan-Stanley-Analyst Judah Frommer bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 53 Dollar für den Lungenspezialisten

Zwischenzeitlich lag das Ziel bei 57 US-Dollar, nun kehrt die Aktienanalyse von Morgan Stanley auf das Ausgangsniveau zurück. Die Einstufung „Overweight“ bleibt unverändert.

Morgan Stanley gehört damit zur Mehrheit der Analysten, die bei Avalyn zum Kauf raten. Guggenheim sieht mit 80 US-Dollar das höchste Ziel, Evercore ISI liegt bei 51 US-Dollar.