Der Avalanche Kurs steht am Donnerstag um 11:50 Uhr MEZ bei 7,08 Dollar (CoinGecko). In 24 Stunden ist das nur ein kleines Minus von 0,3 Prozent, über sieben Tage aber ein Verlust von 17,6 Prozent. Damit ist AVAX laut CryptoTicker der schwächste Wert unter den 33 untersuchten Coins der Top 50. Der Rekord liegt bei 144,96 Dollar vom November 2021, der Kurs hat also rund 95 Prozent verloren.
Bitcoin steht in derselben Wochenbilanz mit minus 13,2 Prozent bei 63.830 Dollar, Ether mit minus 11,8 Prozent bei 1.805,55 Dollar. Nur drei Coins schlossen die Woche im Plus: RAIN (+15,8 Prozent), MemeCore (+10,7 Prozent) und LEO. Dieser Artikel ordnet ein, warum Altcoins wie Avalanche in dieser Phase besonders leiden und was die tokenisierte NYSE-Plattform damit zu tun hat.