AutoZone-Aktie: Stifel startet mit „Hold“ – Kursziel 3.450 Dollar
aktiencheck.de Redaktion3 Min.
Stifel nimmt die AutoZone-Aktie mit „Hold“ und einem Kursziel von 3.450 US-Dollar in die Bewertung auf. Der Strategiewechsel weg von Aktienrückkäufen hin zu mehr Filialen belastet aus Sicht von Stifel kurzfristig – das Ziel liegt nur rund 5,5 Prozent über dem Kurs.
Steckbrief
Unternehmen
AutoZone, Inc.
Handelssymbol
AZO (NYSE)
ISIN
US0533321024
Bank
Stifel
Rating
Hold (Erstbewertung)
Kursziel
3.450 USD
Bewertungsbasis
19,5-faches EPS 2027e (177 USD)
Stand: 17.11.2026, Kurs laut Investing.com vom 17.11.2026, ohne genauen Zeitstempel
Kein Kaufsignal, aber auch kein Warnruf: Das US-Analysehaus Stifel hat die AutoZone-Aktie mit der Einstufung „Hold“ und einem Kursziel von 3.450 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Das melden Investing.com, MarketBeat und der Nachrichtendienst rallies.ai übereinstimmend. Die Erstbewertung ist Teil einer breiteren Einzelhandels-Initiative von Stifel, die zeitgleich auch Walmart, Dollar Tree und O'Reilly Automotive umfasst – O'Reilly erhielt dabei ein „Buy“.
Gemessen am von Investing.com genannten Kurs der AutoZone-Aktie von 3.270 Dollar bietet das Stifel-Kursziel von 3.450 Dollar ein Kurspotenzial von rund 5,5 Prozent. Stifel stützt das Ziel auf das 19,5-Fache des für das Kalenderjahr 2027 geschätzten Gewinns je Aktie von 177 Dollar.
Warum Stifel bei AutoZone nur „Hold“ vergibt
Der zentrale Grund ist ein Strategiewechsel: AutoZone verlagert den Schwerpunkt von Aktienrückkäufen hin zu schnellerem Filial- und EBITDA-Wachstum. Stifel sieht darin kurzfristigen zyklischen Gegenwind für die AutoZone-Aktie – auch wenn sich die Expansion für geduldige Anleger nach zwei bis drei Jahren auszahlen soll.
01
Rückkäufe treten in den Hintergrund
Mehr Geld fließt in neue Filialen statt in Aktienrückkäufe – das dämpft kurzfristig das Gewinnwachstum je Aktie.
02
Schwächeres Do-it-yourself-Geschäft
Stifel erwartet für das Geschäftsjahr 2027 rund 3,5 Prozent weniger Transaktionen bei Selbermacher-Kunden – wegen hoher Benzinpreise, eines möglicherweise milden El-Niño-Winters und einer Rekord-Steuererstattungssaison als hoher Vergleichsbasis.
03
Starkes Werkstattgeschäft
Das Geschäft mit gewerblichen Kunden in den USA erreichte im Geschäftsjahr 2026 laut Investing.com 5,75 Mrd. Dollar, ein Plus von 10 Prozent.
04
Mega Hubs als Langfrist-Hebel
Bis zum Geschäftsjahr 2029 sollen 300 große Mega-Hub-Standorte entstehen.
Stifel zur AutoZone-Aktie: vorher und jetzt
Angabe
Bisher
Neu
Rating
keine Bewertung
Hold
Kursziel
–
3.450 USD
Abstand zum Kurs (3.270 USD)
–
+5,5 %
Einordnung: Analysten nach schwachem Quartal uneins
Die Erstbewertung trifft die AutoZone-Aktie in einer Phase der Neubewertung. Nach einem enttäuschenden vierten Quartal senkten mehrere Häuser ihre Ziele: UBS bleibt laut Investing.com bei „Buy“, senkte das Kursziel aber auf 4.230 Dollar; BMO reduzierte bei „Outperform“ auf 3.500 Dollar. TD Cowen bestätigte nach dem Rücktritt des Finanzchefs „Buy“ mit 3.400 Dollar, Truist nennt 3.648 Dollar, und die Bank of America nahm die Bewertung mit „Buy“ wieder auf. Mit 3.450 Dollar und „Hold“ positioniert sich Stifel in der Mitte dieser Spanne.
Die Marktkapitalisierung von AutoZone beziffert Investing.com auf rund 52,6 Mrd. Dollar, das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf 21,4.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Stifel (Stifel, Nicolaus & Company); Die Originalstudie datiert laut Investing.com vom 16.11.2026; früheste belegte Veröffentlichung ist der Bericht von Investing.com vom 17.11.2026 (11:48 Uhr indischer Zeit). Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 3.450 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: stifel.com/disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Empfehlung
AutoZone, Inc. (AZO): Halten, Kursziel 3.450,00 USD.
Quelle
Empfehlung von Stifel (Analyst nicht genannt) vom 17.11.2026, 07:18 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
Veröffentlicht
17.11.2026, 15:05 MEZ
Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:05 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Stifel (Analyst nicht genannt).
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