Kein Kaufsignal, aber auch kein Warnruf: Das US-Analysehaus Stifel hat die AutoZone-Aktie mit der Einstufung „Hold“ und einem Kursziel von 3.450 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Das melden Investing.com, MarketBeat und der Nachrichtendienst rallies.ai übereinstimmend. Die Erstbewertung ist Teil einer breiteren Einzelhandels-Initiative von Stifel, die zeitgleich auch Walmart, Dollar Tree und O'Reilly Automotive umfasst – O'Reilly erhielt dabei ein „Buy“.

Gemessen am von Investing.com genannten Kurs der AutoZone-Aktie von 3.270 Dollar bietet das Stifel-Kursziel von 3.450 Dollar ein Kurspotenzial von rund 5,5 Prozent. Stifel stützt das Ziel auf das 19,5-Fache des für das Kalenderjahr 2027 geschätzten Gewinns je Aktie von 177 Dollar.