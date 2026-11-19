Am Donnerstag um 12:00 Uhr beginnt in Berlin der Deutsch-Türkische Automobilgipfel, unter anderem mit dem türkischen Handelsminister Ömer Bolat und Katherina Reiche (dpa-AFX-Tagesvorschau, Stand 18.11., 17:34 Uhr). Im Hintergrund steht ein EU-Vorschlag, der für die Autoindustrie Folgen haben kann: der Industrial Accelerator Act mit „Made in EU“-Regeln. Er sieht für bestimmte öffentlich beschaffte oder geförderte Elektroautos eine Endmontage in der EU und mindestens 70 Prozent Komponentenwert (ohne Antriebsbatterie) aus EU-Herkunft vor. Für die Mercedes-Benz Aktie (Xetra: MBG), andere Autoaktien und die Zulieferer ist die Frage, wie die Türkei in diesen Lieferketten behandelt wird.
Autoindustrie: Automobilgipfel Berlin und EU-Regeln für „Made in EU“ – wie viel Lieferkette Türkei steckt im Industrial Accelerator Act für Mercedes-Benz Aktie und Autoaktien?
Heute treffen sich in Berlin Vertreter aus Deutschland und der Türkei zum Automobilgipfel. Im Hintergrund steht der EU-Vorschlag Industrial Accelerator Act mit Herkunftsregeln für E-Autos: mindestens 70 Prozent EU-Komponentenwert. Was die Regeln für Autoaktien wie Mercedes-Benz bedeuten könnten und welche Zahlen der Handel mit der Türkei liefert.
Der Vorschlag
Was regelt der Industrial Accelerator Act für Autos?
Der Vorschlag der EU-Kommission stammt vom 4. März 2026. Er soll die Wettbewerbsfähigkeit stärken, strategische Abhängigkeiten verringern und die Dekarbonisierung unterstützen. Herkunfts- und CO₂-Anforderungen gelten bei öffentlicher Beschaffung und staatlicher Förderung; für Autos betrifft es vor allem bestimmte Elektrofahrzeuge. Am 24. April 2026 stellte die Kommission klar, dass der Vorschlag die EU-Türkei-Zollunion nicht verändert; Komponenten aus Zollunionsländern können grundsätzlich gleichgestellt werden, mit möglichen Einschränkungen. Ein allgemeines Importverbot ist der Vorschlag laut trans.info (17.11., Rechtsstand 13.11.) nicht. Am 11. November befassten sich die Mitgliedstaaten im Rat mit den Autobestimmungen; einen endgültigen Rechtsrahmen gibt es noch nicht. Die Hürriyet Daily News berichteten am 21. Oktober, dass das Europäische Parlament im Dezember abstimmen und das Verfahren im April 2027 abgeschlossen sein könnte.
|Kennzahl
|Wert 2025
|Automobilhandel EU–Türkei insgesamt
|54,3 Mrd. €
|Lieferungen aus der EU in die Türkei
|rund 28 Mrd. €
|Lieferungen aus der Türkei in die EU
|rund 26 Mrd. €
|Neue Pkw aus der Türkei in die EU
|rund 567.000
|Neue Pkw aus der EU in die Türkei
|rund 717.000
|Türkei-Anteil an EU-Importen von Transportern
|68 %
|Türkei-Anteil an EU-Importen von Lkw
|59,2 %
|Türkei-Anteil an EU-Importen von Bussen
|65,5 %
Zahlen laut türkischen Angaben und Eurostat-Auswertungen; Handel einschließlich Komponenten. Nutzfahrzeug-Anteile: Türkei als wichtigster Drittlandslieferant der EU 2025.
Quelle: trans.info (17.11.2026)
Die Positionen
Wer will was bei „Made in EU“ für Autos?
Der europäische Herstellerverband ACEA unterstützt laut trans.info das Ziel, warnt aber vor Beeinträchtigungen bestehender Produktionsnetze und fordert Übergangsregeln und Schutz bestehender Investitionen, unter anderem in der Türkei und Marokko. Der Zuliefererverband CLEPA verlangt strengere EU-Wertschöpfung bei geförderten Fahrzeugen. Renault Türkiye sagte indirekt wiedergegeben, die Folgen seien nicht verlässlich zu bestimmen, solange das Gesetz offen sei. Die Türkei argumentiert nach Angaben der Hürriyet, über die Zollunion in europäische Lieferketten eingebunden zu sein, und will bei Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland für die Einbeziehung ihrer Autoindustrie werben. Ein türkisches Ministeriumsszenario rechnet bis 2035 mit 68 Prozent weniger türkischen Autoexporten in die EU, wenn die Türkei ausgeschlossen würde; der Bericht betont, dass es sich um modellierte Annahmen handelt. Der Artikel weist zudem darauf hin, dass eine Reise nach Türkei Anfang November von türkischen Automobilverbänden organisiert wurde; die Quelle ist also nicht unabhängig.
Die Börse
Was bedeutet das für Mercedes-Benz Aktie und Autoaktien?
In der Türkei produzieren laut trans.info unter anderem Ford (Otosan), Renault, Stellantis (Tofaş), Mercedes-Benz und MAN. Für die Mercedes-Benz Aktie gilt: Die Quelle nennt das Unternehmen als Standort in der Türkei, nicht aber Zahlen zu Produktion oder Lieferketten des Konzerns. Konkrete Folgen für einzelne Aktien lassen sich deshalb nicht ableiten; entscheidend dürfte sein, wie die Details im Gesetzgebungsverfahren ausfallen. Ein weiterer Faktor: Die Regeln betreffen laut Vorschlag vor allem öffentlich beschaffte oder geförderte E-Autos, nicht den gesamten Markt. Das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Prognose.
Termine
Was beobachten Anleger bei Autoaktien jetzt?
FAQ
Häufige Fragen zu „Made in EU“ und der Autoindustrie
Was ist der Industrial Accelerator Act? Ein Vorschlag der EU-Kommission vom 4. März 2026 mit Herkunfts- und CO₂-Anforderungen bei öffentlicher Beschaffung und Förderung.
Was ändert sich für E-Autos? Für bestimmte öffentlich beschaffte E-Autos: Endmontage in der EU und mindestens 70 Prozent Komponentenwert (ohne Batterie) aus EU-Herkunft.
Wie wichtig ist die Türkei für die EU-Autoindustrie? Der Handel lag 2025 bei 54,3 Milliarden Euro; bei Transportern kamen 68 Prozent der Drittland-Importe aus der Türkei.
Wann kommt der Beschluss? Offen: Laut Hürriyet könnte das Parlament im Dezember abstimmen, der Abschluss könnte im April 2027 liegen.
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