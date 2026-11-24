Die Autodesk Aktie (Ticker ADSK, ISIN US0527691069) steht heute vor einem Termin, der ihr Bild für die kommenden Monate prägen kann: Nach US-Börsenschluss, also am späten Dienstagabend deutscher Zeit, legt der Konstruktionssoftware-Anbieter die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Der Kurs liegt bei rund 243 US-Dollar und damit nahe der unteren Hälfte der 52-Wochen-Spanne von 185,50 bis 320,00 US-Dollar. Diese Autodesk Aktienanalyse zeigt, was der Markt erwartet, wie die Bewertung aussieht und wo die Autodesk Aktienprognose der Analysten auseinanderläuft.
Autodesk Aktienanalyse: Zahlen heute Abend, 3,6-Milliarden-Deal im Gepäck – trägt die Prognose die Bewertung?
Autodesk meldet heute nach US-Börsenschluss das dritte Quartal. Die Autodesk Aktie notiert rund 243 US-Dollar, der Konsens erwartet 3,07 US-Dollar je Aktie. Die Autodesk Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung und Erwartungen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Autodesk Inc.
- Ticker / Börse
- ADSK / Nasdaq
- ISIN
- US0527691069
- 52-Wochen-Spanne
- 185,50 bis 320,00 USD
- Umsatz Q2 FY27
- 2.046 Mio. USD (+16 %)
- Prognose Umsatz FY27
- 8,295 bis 8,345 Mrd. USD
- Zahlen Q3 FY27
- heute, 24.11.2026, nach US-Börsenschluss
Stand: 24.11.2026, Kurs 24.11.2026; Unternehmensangaben laut Mitteilung zum zweiten Quartal vom 27.08.2026
Der Termin
Was ist bei der Autodesk Aktie heute Abend zu erwarten?
Gemessen an der eigenen Prognose ist die Messlatte klar gesetzt – gemessen am Marktumfeld für Software-Aktien ist sie hoch.
Autodesk hat für das dritte Quartal (August bis Oktober, Quartalsende am 31. Oktober) einen Umsatz von 2,125 bis 2,140 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von 3,04 bis 3,09 US-Dollar je Aktie in Aussicht gestellt. Der Analysten-Konsens liegt mit 3,07 US-Dollar je Aktie und rund 2,13 Milliarden US-Dollar Umsatz in der Mitte dieser Spanne – das entspräche einem Gewinnplus von etwa 15 Prozent und einem Umsatzplus von ebenfalls rund 15 Prozent zum Vorjahr. In den vergangenen vier Quartalen übertraf Autodesk die Gewinnerwartung jedes Mal, im Schnitt um 6,7 Prozent.
Wichtig ist neben den Ist-Zahlen der Ausblick: Autodesk hatte im August die Jahresziele für das Geschäftsjahr bis 31. Januar 2027 angehoben und dabei bereits die Übernahme von MaintainX eingerechnet. Entscheidend wird, ob das Management diese Spanne bestätigt, anhebt oder – wie in diesem Software-Jahr bei manchen Wettbewerbern – vorsichtiger wird.
Das Geschäft
Wie verdient Autodesk sein Geld – und warum zählt der Ausblick?
Autodesk liefert Software für Architektur, Bau, Ingenieurwesen, Fertigung und Medien – bekannt vor allem durch AutoCAD, Revit und Fusion. Das Geschäft läuft überwiegend über Abonnements, daher sind neben dem Umsatz Kennzahlen wie Billings (fakturierte Leistungen) und der Auftragsbestand (RPO) wichtig, weil sie den künftigen Umsatz vorzeichnen.
Im zweiten Quartal (Bericht vom 27. August) stieg der Umsatz laut Unternehmensmitteilung um 16 Prozent auf 2.046 Millionen US-Dollar, währungsbereinigt um 14 Prozent. Die bereinigte operative Marge lag bei 41 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie bei 3,30 US-Dollar (nach US-GAAP 2,33 US-Dollar). Der freie Cashflow erreichte 561 Millionen US-Dollar, ein Plus von 24 Prozent. Die Billings wuchsen um 10 Prozent auf 1.854 Millionen US-Dollar, der gesamte Auftragsbestand um 2 Prozent auf 7,43 Milliarden US-Dollar, davon der kurzfristige Teil um 12 Prozent auf 5,25 Milliarden US-Dollar.
|Kennzahl
|Q2 FY27 (Ist)
|Q3 FY27 (Prognose/Konsens)
|Umsatz
|2.046 Mio. USD
|2.125 bis 2.140 Mio. USD / Konsens rund 2.130 Mio. USD
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|3,30 USD
|3,04 bis 3,09 USD / Konsens 3,07 USD
|Operative Marge (bereinigt)
|41 %
|–
|Freier Cashflow
|561 Mio. USD
|–
|Billings
|1.854 Mio. USD (+10 %)
|–
Alle Prognosen stammen vom Unternehmen (Stand 27.08.2026, inkl. MaintainX), nicht von aktiencheck.de. Konsens: Stand vor dem Bericht.
Quelle: Unternehmensmitteilung vom 27.08.2026; Analysten-Konsens
|Kennzahl
|Spanne laut Unternehmen
|Umsatz
|8.295 bis 8.345 Mio. USD
|Billings
|8.575 bis 8.650 Mio. USD
|Freier Cashflow
|2.725 bis 2.750 Mio. USD
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|12,52 bis 12,60 USD
|Operative Marge (bereinigt)
|rund 39 %
Quelle: Unternehmensmitteilung vom 27.08.2026
Der Zukauf
Was bedeutet die MaintainX-Übernahme für die Autodesk Aktie?
Mit dem 3,6 Milliarden US-Dollar schweren Kauf von MaintainX, einem Anbieter von Wartungs- und Betriebssoftware, hat Autodesk die bislang größte Übernahme seiner Geschichte angekündigt – am 29. Mai, zusammen mit den Q1-Zahlen. Die Aktie gab an dem Tag laut Berichten um rund vier bis fünf Prozent nach. Der Abschluss wird vor Ende Januar 2027 erwartet, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen. Ein Analystenhaus (BTIG) rechnete damals vor, dass der Preis rund dem 18-fachen des für 2027 erwarteten MaintainX-Umsatzes entspricht – eine ambitionierte Bewertung, die sich nur mit schnellem Wachstum rechtfertigt.
Parallel läuft der Aktienrückkauf: Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres flossen laut Unternehmensmitteilung 901 Millionen US-Dollar in den Rückkauf eigener Aktien.
Die Bewertung
Wie teuer ist die Autodesk Aktie im Vergleich zur eigenen Prognose?
Auf Basis der Gewinne der letzten zwölf Monate liegt das KGV laut Kursdaten bei rund 31,6. Teilt man den Kurs von rund 243 US-Dollar durch die bereinigte Gewinn-Prognose von 12,52 bis 12,60 US-Dollar für das laufende Geschäftsjahr, ergibt sich ein KGV von rund 19 – wobei diese eigene Rechnung auf bereinigten Zahlen beruht, die Aktienvergütung nicht belasten. Bezogen auf den Umsatz liegt die Bewertung bei etwa dem Sechsfachen der Jahres-Prognose (Marktkapitalisierung rund 51 Milliarden Dollar geteilt durch rund 8,3 Milliarden Dollar, ebenfalls eigene Rechnung). Belegte Vergleichswerte zu Wettbewerbern wie Bentley, PTC oder Dassault Systèmes hat die Redaktion für diesen Beitrag nicht ausgewertet.
Die Profis
Was sagen Analysten zur Autodesk Aktienprognose?
Die Datenlage zur Autodesk Aktienprognose ist uneinheitlich. Ein Datensatz zum 24. November nennt ein durchschnittliches Kursziel von rund 307,50 US-Dollar bei einer Spanne von 215 bis 375 US-Dollar. Ein anderer Datensatz mit 38 erfassten Analysten, von denen 82 Prozent zum Kauf raten, kommt auf ein mittleres Ziel von rund 378 US-Dollar und eine Spanne von 282 bis 483 US-Dollar. Die Unterschiede entstehen durch unterschiedliche Stichtage und Quellen; beide liegen über dem aktuellen Kurs von rund 243 US-Dollar. Die Zahl der Kauf-, Halten- und Verkaufsurteile je Haus hat die Redaktion nicht abschließend belegen können.
|Kennzahl
|Datensatz A (24.11.2026)
|Datensatz B (ohne Datum)
|Durchschnittliches Kursziel
|307,54 USD
|378,08 USD
|Spanne
|215 bis 375 USD
|282 bis 483 USD
|Anteil Kaufurteile
|–
|82 % (38 Analysten)
Einschätzungen Dritter; keine Empfehlung und keine Prognose von aktiencheck.de. Abweichungen durch Stichtag und erfasste Häuser.
Der Chart
Wie sieht die Charttechnik der Autodesk Aktie aus?
Belastbare Werte für die 50- und 200-Tage-Linie sowie den RSI liegen der Redaktion nicht vor. Beschreibend: Mit rund 243 US-Dollar notiert die Autodesk Aktie etwa 24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 320 US-Dollar und rund 31 Prozent über dem Jahrestief von 185,50 US-Dollar. Ende Mai stand der Kurs bei rund 230 US-Dollar, damals lag er seit Jahresbeginn bei rund minus 19 Prozent. Für die heutige Reaktion nach den Zahlen ist weniger der Chart als der Ausblick entscheidend.
Die Szenarien
Wie sieht die Autodesk Aktienprognose in den Szenarien aus, die der Markt diskutiert?
aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab. Der Markt diskutiert drei Pfade. Erstens: Autodesk trifft oder übertrifft die Prognose und bestätigt oder hebt die Jahresziele an – dann sehen die Befürworter Spielraum Richtung der durchschnittlichen Kursziele von gut 300 US-Dollar. Zweitens: Die Zahlen liegen im Rahmen, der Ausblick bleibt unverändert; die Aktie bliebe dann stärker von der Branchenstimmung abhängig. Drittens: Schwächere Billings oder ein vorsichtigerer Ausblick, etwa wegen der Integration von MaintainX, würden Zweifel an der Bewertung nähren. Welcher Pfad eintritt, zeigt sich erst nach der Veröffentlichung – nachbörslich schwanken Kurse häufig stark.
Termine
Was sollten Anleger bei der Autodesk Aktie jetzt beobachten?
Heute nach US-Börsenschluss: Zahlen zum dritten Quartal, Telefonkonferenz im Anschluss.
Billings und Auftragsbestand: Sie entscheiden, ob das Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent gehalten werden kann.
Jahresprognose: Bestätigung oder Anhebung der Spanne von 8,295 bis 8,345 Milliarden US-Dollar Umsatz.
MaintainX: Fortschritt bei der Genehmigung; der Abschluss wird bis Ende Januar 2027 erwartet.
Geschäftsjahresende: 31. Januar 2027.
FAQ
Häufige Fragen zur Autodesk Aktie
Wann veröffentlicht Autodesk die Zahlen? Heute, am 24. November 2026, nach US-Börsenschluss.
Was erwartet der Markt von der Autodesk Aktie? Der Konsens liegt bei 3,07 US-Dollar je Aktie und rund 2,13 Milliarden US-Dollar Umsatz.
Wie hoch ist die Autodesk Aktienprognose der Analysten? Je nach Datensatz liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 308 bis 378 US-Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wie hoch ist das KGV der Autodesk Aktie? Auf Basis der letzten zwölf Monate rund 31,6; auf Basis der bereinigten Jahres-Prognose rechnerisch rund 19.
Was ist MaintainX? Ein Anbieter von Wartungs- und Betriebssoftware, den Autodesk für 3,6 Milliarden US-Dollar in bar übernehmen will.
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