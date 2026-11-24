Autodesk hat für das dritte Quartal (August bis Oktober, Quartalsende am 31. Oktober) einen Umsatz von 2,125 bis 2,140 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von 3,04 bis 3,09 US-Dollar je Aktie in Aussicht gestellt. Der Analysten-Konsens liegt mit 3,07 US-Dollar je Aktie und rund 2,13 Milliarden US-Dollar Umsatz in der Mitte dieser Spanne – das entspräche einem Gewinnplus von etwa 15 Prozent und einem Umsatzplus von ebenfalls rund 15 Prozent zum Vorjahr. In den vergangenen vier Quartalen übertraf Autodesk die Gewinnerwartung jedes Mal, im Schnitt um 6,7 Prozent.

Wichtig ist neben den Ist-Zahlen der Ausblick: Autodesk hatte im August die Jahresziele für das Geschäftsjahr bis 31. Januar 2027 angehoben und dabei bereits die Übernahme von MaintainX eingerechnet. Entscheidend wird, ob das Management diese Spanne bestätigt, anhebt oder – wie in diesem Software-Jahr bei manchen Wettbewerbern – vorsichtiger wird.