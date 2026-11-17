Konstante Zuversicht: Stifel-Analyst Adam Borg bestätigt für die Autodesk-Aktie das Rating „Buy“ und das Kursziel von 285 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 265,53 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von gut 7 Prozent.
Autodesk-Aktie: Stifel bleibt vor den Zahlen positiv – Ziel 285 Dollar
Stifel-Analyst Adam Borg bestätigt „Buy“ für die Autodesk-Aktie mit einem Kursziel von 285 US-Dollar. Der Softwarekonzern hatte zuletzt seine Jahresprognose angehoben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Autodesk, Inc.
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- ADSK (Nasdaq)
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- Adam Borg
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- Stifel
- Rating
- Buy (bestätigt)
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- 285 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Stifel zur Autodesk-Aktie
Software für Planer und Bauherren – Borg bleibt beim Kauf
Adam Borg hält an seinem Ziel von 285 US-Dollar fest, das er bereits im September genannt hatte.
Autodesk ist bekannt für Konstruktions- und Planungssoftware wie AutoCAD. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 2,05 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 26 Prozent auf 3,30 US-Dollar.
Das Management hob die Jahresprognose auf 8,295 bis 8,345 Milliarden US-Dollar Umsatz und 12,52 bis 12,60 US-Dollar bereinigten Gewinn je Aktie an, auch dank der Übernahme von MaintainX.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Stifel-Analyst Adam Borg zu lesen ist:
Breites Wachstum
Sowohl Bau- als auch Fertigungssoftware legten zweistellig zu.
Höhere Prognose
Autodesk hob die Umsatz- und Billings-Prognose an.
KI-Strategie
Autodesk will KI in seine Plattformen für Planung und Bau einbinden.
Begrenzter Abstand
Das Kursziel liegt rund 7 Prozent über dem Kurs.
Zahlen stehen bevor
Für das dritte Quartal hatte Autodesk einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,04 bis 3,09 US-Dollar angekündigt, etwas unter den damaligen Markterwartungen.
Die Quartalszahlen werden in den kommenden Wochen erwartet.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Analyst Adam Borg. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 285 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.stifel.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Autodesk, Inc. (ADSK): Kaufen, Kursziel 285,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Adam Borg, Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:40 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:40 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Adam Borg, Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.