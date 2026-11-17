Autodesk ist bekannt für Konstruktions- und Planungssoftware wie AutoCAD. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 2,05 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 26 Prozent auf 3,30 US-Dollar.

Das Management hob die Jahresprognose auf 8,295 bis 8,345 Milliarden US-Dollar Umsatz und 12,52 bis 12,60 US-Dollar bereinigten Gewinn je Aktie an, auch dank der Übernahme von MaintainX.