Für das Gesamtjahr erwartet Autodesk einen Umsatz von 8,36 bis 8,375 Milliarden Dollar, über dem Konsens von rund 8,32 Milliarden Dollar, und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 12,70 bis 12,76 Dollar nach einer Erwartung von 12,59 Dollar. Die Billings-Prognose liegt bei 8,60 bis 8,65 Milliarden Dollar, die bereinigte operative Marge bei 39,2 bis 39,3 Prozent, der freie Cashflow bei 2,725 bis 2,75 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal peilt das Unternehmen 2,22 bis 2,235 Milliarden Dollar Umsatz und 3,21 bis 3,26 Dollar bereinigtes Ergebnis je Aktie an. Die Prognose enthält MaintainX.

Schwächer sieht es bei den Auftragsbeständen aus: Die gesamten Restleistungsverpflichtungen (RPO) wuchsen nur um 3 Prozent auf 7,59 Milliarden Dollar, die noch nicht abgerechneten Beträge gingen um 4 Prozent zurück. Autodesk führt das auf den Abbau von Mehrjahresrabatten und auslaufende Mehrjahresverlängerungen zurück.