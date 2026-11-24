Wenn selbst ein Quartal mit zweistelligem Wachstum, Gewinn-Beat und angehobener Prognose die Anleger nicht überzeugt, sagt das viel über die Erwartungen an Softwarewerte. Autodesk (Symbol ADSK, ISIN US0527691069), der Anbieter von Konstruktions- und Bausoftware wie AutoCAD, hat nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen für das dritte Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2027 vorgelegt – und die Autodesk-Aktie gab nachbörslich nach.
Autodesk-Aktie: Quartalszahlen Q3 GJ 2027 übertreffen die Erwartungen, Prognose steigt – und die Aktie gibt trotzdem nach
Autodesk steigert den Umsatz im dritten Geschäftsquartal um 17 Prozent auf 2,16 Milliarden Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie liegt mit 3,20 Dollar über dem Konsens von 3,07 Dollar. Die Jahresprognose liegt über den Erwartungen – nachbörslich gerät die Aktie dennoch unter Druck.
Die Zahlen: Beat bei Umsatz und Gewinn
Der Umsatz stieg im Quartal bis 31. Oktober 2026 um 17 Prozent auf 2,16 Milliarden Dollar nach 1,85 Milliarden Dollar im Vorjahr; währungsbereinigt waren es 14 Prozent. Analysten hatten im Schnitt etwa 2,13 Milliarden Dollar erwartet, der Umsatz-Beat liegt damit bei rund 1,4 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie kletterte auf 3,20 Dollar und übertraf die Erwartung von 3,07 Dollar um rund 4 Prozent; nach GAAP-Rechnung verdiente Autodesk 2,68 Dollar je Aktie nach 1,60 Dollar im Vorjahr. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich um einen Punkt auf 39 Prozent.
|Kennzahl
|Q3 GJ 2027
|Konsens
|Q3 GJ 2026
|Umsatz
|2,16 Mrd. USD
|ca. 2,13 Mrd. USD
|1,85 Mrd. USD
|Bereinigtes EPS
|3,20 USD
|3,07 USD
|2,67 USD
|GAAP-EPS
|2,68 USD
|–
|1,60 USD
|Bereinigte operative Marge
|39 %
|–
|38 %
|Free Cashflow
|505 Mio. USD
|–
|rund 432 Mio. USD
Konsens: Analystenerwartungen vor Veröffentlichung (FactSet), gerundet. GAAP-EPS Vorjahr 1,60 USD.
Quelle: Autodesk (Pressemitteilung 24.11.2026); Analystenkonsens vor Veröffentlichung
Wo das Wachstum herkommt
Nach Produkten trägt der Bereich Architecture, Engineering and Construction mit 1,10 Milliarden Dollar und einem Plus von 19 Prozent. AutoCAD und AutoCAD LT erreichten 525 Millionen Dollar (+11 Prozent), Manufacturing 403 Millionen Dollar (+13 Prozent). Der neu ausgewiesene Bereich Other Products wuchs um 35 Prozent auf 135 Millionen Dollar; dazu trägt die übernommene Wartungsplattform MaintainX im ersten Quartal rund 33 Millionen Dollar bei.
Regional kamen aus Amerika 967 Millionen Dollar (+18 Prozent), aus Europa, Nahost und Afrika 838 Millionen Dollar (+17 Prozent, währungsbereinigt 11 Prozent) und aus Asien-Pazifik 355 Millionen Dollar (+12 Prozent). Die abgerechneten Billings stiegen um 12 Prozent auf 2,07 Milliarden Dollar.
Prognose: Über dem Konsens, aber mit Schönheitsfehlern
Für das Gesamtjahr erwartet Autodesk einen Umsatz von 8,36 bis 8,375 Milliarden Dollar, über dem Konsens von rund 8,32 Milliarden Dollar, und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 12,70 bis 12,76 Dollar nach einer Erwartung von 12,59 Dollar. Die Billings-Prognose liegt bei 8,60 bis 8,65 Milliarden Dollar, die bereinigte operative Marge bei 39,2 bis 39,3 Prozent, der freie Cashflow bei 2,725 bis 2,75 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal peilt das Unternehmen 2,22 bis 2,235 Milliarden Dollar Umsatz und 3,21 bis 3,26 Dollar bereinigtes Ergebnis je Aktie an. Die Prognose enthält MaintainX.
Schwächer sieht es bei den Auftragsbeständen aus: Die gesamten Restleistungsverpflichtungen (RPO) wuchsen nur um 3 Prozent auf 7,59 Milliarden Dollar, die noch nicht abgerechneten Beträge gingen um 4 Prozent zurück. Autodesk führt das auf den Abbau von Mehrjahresrabatten und auslaufende Mehrjahresverlängerungen zurück.
Die Börse reagierte nachbörslich mit Abgaben. Die Aktie hatte die reguläre Sitzung bei 255,70 Dollar abgeschlossen. Dass sie trotz Beat und Prognoseanhebung nachgibt, deutet darauf hin, dass Anleger nach den schwächeren Auftragsbeständen und dem starken Lauf der vergangenen Monate Gewinne mitnehmen – eine Einschätzung, die auf dem Verlauf, nicht auf Aussagen des Unternehmens beruht.
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