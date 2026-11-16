Autodesk Aktie Nasdaq100 Gewinner: Software trotzt dem Chip-Ausverkauf – hält der Schwung bis zu den Q3-Zahlen?

Der Nasdaq 100 notiert gegen Mittag 1,68 Prozent tiefer bei 27.474,59 Punkten. Belastet werden vor allem Chip- und Hardwarewerte: Arm, Intel, Sandisk und Lumentum verlieren jeweils mehr als sechs Prozent. Als Gründe nennen Marktberichte Inflations- und Zinssorgen, Unsicherheit vor dem Börsengang von Anthropic, die Lage bei Nvidia nach dem angekündigten Rücktritt von CEO Jensen Huang sowie eine neue Regel des US-Handelsministeriums zum Fernzugriff auf fortschrittliche Chips.

Am anderen Ende der Tabelle steht auffällig viel Anwendungssoftware: Adobe führt die Nasdaq100 Gewinner mit 3,29 Prozent an, Intuit legt 2,71 Prozent zu, Autodesk folgt auf Rang drei. Eine eigene Meldung des Unternehmens oder eine neue Analystenstudie vom Montag war bis zum Mittag nicht zu finden. Die folgenden Punkte sind daher als Einordnung zu verstehen: