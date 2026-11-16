Während Chipwerte an der Wall Street unter Druck stehen, greifen Anleger bei Software zu – und die Autodesk Aktie gehört zu den Nasdaq100 Gewinnern des Tages. Gegen 11:59 Uhr Ortszeit (17:59 Uhr MEZ) kostet das Papier des Konstruktionssoftware-Spezialisten (Ticker: ADSK, Nasdaq; ISIN: US0527691069) 270,58 USD, ein Plus von 2,33 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss. Eine konkrete Unternehmensnachricht steht nicht dahinter; vielmehr profitiert Autodesk von der Stärke der Softwarewerte und von einer Analysten-Hochstufung zum Wochenausklang.
Autodesk Aktie Nasdaq100 Gewinner: Software trotzt dem Chip-Ausverkauf – hält der Schwung bis zu den Q3-Zahlen?
Die Autodesk Aktie zählt am Montag zu den Nasdaq100 Gewinnern: Gegen 11:59 Uhr Ortszeit (17:59 Uhr MEZ) notiert sie bei 270,58 USD und damit 2,33 Prozent im Plus. Eine konkrete Unternehmensnachricht gibt es nicht – Anleger schichten offenbar aus Chipwerten in Software um, gestützt von einer Analysten-Hochstufung am Freitag.
Nasdaq100 Gewinner am Mittag
Warum steigt die Autodesk Aktie heute – ohne eigene Nachricht?
Der Nasdaq 100 notiert gegen Mittag 1,68 Prozent tiefer bei 27.474,59 Punkten. Belastet werden vor allem Chip- und Hardwarewerte: Arm, Intel, Sandisk und Lumentum verlieren jeweils mehr als sechs Prozent. Als Gründe nennen Marktberichte Inflations- und Zinssorgen, Unsicherheit vor dem Börsengang von Anthropic, die Lage bei Nvidia nach dem angekündigten Rücktritt von CEO Jensen Huang sowie eine neue Regel des US-Handelsministeriums zum Fernzugriff auf fortschrittliche Chips.
Am anderen Ende der Tabelle steht auffällig viel Anwendungssoftware: Adobe führt die Nasdaq100 Gewinner mit 3,29 Prozent an, Intuit legt 2,71 Prozent zu, Autodesk folgt auf Rang drei. Eine eigene Meldung des Unternehmens oder eine neue Analystenstudie vom Montag war bis zum Mittag nicht zu finden. Die folgenden Punkte sind daher als Einordnung zu verstehen:
Umschichtung von Chips in Software
Software galt lange als möglicher Verlierer der KI-Welle, Halbleiter als Gewinner. An Tagen mit Druck auf Chipwerte fließt Geld häufig zurück in etablierte Softwarewerte – heute sichtbar an Adobe, Intuit und Autodesk.
Loop Capital stuft hoch
Am Freitag (13.11.) hob Loop Capital die Aktie von „Hold“ auf „Buy“. Begründet wurde das laut Seeking Alpha mit besseren Wachstumsaussichten bei sich stabilisierendem Baumarkt. Die Aktie schloss am Freitag 1,90 Prozent fester bei 264,42 USD.
Positionierung vor den Q3-Zahlen
Autodesk legt am 24. November die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Jefferies hatte sich in der Vorwoche zuversichtlich zu dem Bericht geäußert.
|Rang
|Gewinner
|Kurs / Veränderung
|Verlierer
|Kurs / Veränderung
|1
|Adobe
|251,07 USD / +3,29 %
|Strategy
|103,71 USD / -7,09 %
|2
|Intuit
|350,95 USD / +2,71 %
|Lumentum
|554,80 USD / -7,01 %
|3
|Autodesk
|270,58 USD / +2,33 %
|Sandisk
|827,52 USD / -6,50 %
|4
|Comcast
|25,71 USD / +2,19 %
|Arm
|178,16 USD / -6,49 %
|5
|Paychex
|118,34 USD / +2,28 %
|Intel
|55,91 USD / -6,29 %
Paychex: Kurs laut finanzen.net (Handelsplatz BTT), Stand 19:02 Uhr MEZ (13:02 Uhr ET); übrige Werte Stand 17:59 Uhr MEZ.
Quelle: finanzen.at, Stand 17:59 Uhr MEZ; Paychex: finanzen.net, Stand 19:02 Uhr MEZ
Branche und Bewertung
Autodesk Aktie: Was hat die PTC-Übernahme damit zu tun?
Seit Anfang Oktober schaut der Markt mit anderen Augen auf Industrie- und Konstruktionssoftware. Am 5. Oktober kündigte Schneider Electric an, den Autodesk-Wettbewerber PTC für 205 USD je Aktie in bar zu übernehmen. Das entsprach einem Aufschlag von 42,3 Prozent auf den letzten Schlusskurs, der Eigenkapitalwert liegt bei rund 22,6 Mrd. USD. Ein Industriekonzern zahlt also einen kräftigen Aufschlag für Software, die Konstruktion und Fertigung verbindet – ein Maßstab, an dem Anleger auch Autodesk messen dürften.
Die Erholung ist deutlich: Auf Monatssicht liegt die Aktie laut stock3 rund 12,7 Prozent im Plus, seit Jahresbeginn aber noch rund 8,7 Prozent im Minus. Das 52-Wochen-Hoch von 320 USD ist weit entfernt, vom Tief bei 185,50 USD hat sich das Papier dagegen klar abgesetzt. Mit dem aktuellen Kurs notiert Autodesk deutlich über der 50- und der 200-Tage-Linie, die laut MarketBeat-Daten beide bei rund 234 USD liegen.
Termine
Wann legt Autodesk Quartalszahlen vor – und worauf kommt es an?
Autodesk berichtet am Dienstag, 24. November, über das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027; die Telefonkonferenz beginnt um 14:00 Uhr Pazifikzeit (23:00 Uhr MEZ). Im zweiten Quartal war der Umsatz um 16 Prozent auf 2,05 Mrd. USD gestiegen.
Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 3,30 USD über den Erwartungen. Für das dritte Quartal hatte das Management ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 3,04 bis 3,09 USD in Aussicht gestellt, für das Gesamtjahr 12,52 bis 12,60 USD.
Kurzfristig richtet sich der Blick aber zunächst auf Nvidia: Der Chipkonzern legt am Dienstag, 17. November, nach US-Börsenschluss Zahlen vor. Fallen sie stark aus, könnte die Rotation in Software wieder an Fahrt verlieren. Ebenfalls am Dienstag kommen um 8:30 Uhr Ortszeit die US-Einzelhandelsumsätze.
Häufige Fragen zur Autodesk Aktie
Warum steigt die Autodesk Aktie heute?
Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht. Autodesk profitiert gegen Mittag von der Stärke der Softwarewerte wie Adobe und Intuit, während Chipwerte deutlich nachgeben. Am Freitag hatte zudem Loop Capital die Aktie hochgestuft.
Wo wird die Autodesk Aktie gehandelt?
Die Heimatbörse ist die Nasdaq, Ticker ADSK; die ISIN lautet US0527691069. Die Aktie ist im Nasdaq 100 enthalten.
Wann veröffentlicht Autodesk die nächsten Quartalszahlen?
Am 24. November 2026 zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027, die Telefonkonferenz startet um 14:00 Uhr Pazifikzeit (23:00 Uhr MEZ).
Wie hat sich die Autodesk Aktie zuletzt entwickelt?
Laut stock3 liegt sie auf Monatssicht rund 12,7 Prozent im Plus, seit Jahresbeginn aber rund 8,7 Prozent im Minus.
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