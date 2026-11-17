Softwarehaus für Architekten und Ingenieure: KeyBanc-Analyst Jason Celino bestätigt für die Autodesk-Aktie das Rating „Overweight“ und das Kursziel von 341 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 265,53 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 28 Prozent.
Autodesk-Aktie: Konstruktionssoftware mit Margenpotenzial – KeyBanc sieht fast 30 Prozent Luft
KeyBanc-Analyst Jason Celino bleibt bei „Overweight“ für die Autodesk-Aktie und nennt ein Kursziel von 341 US-Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Autodesk, Inc.
- Handelssymbol
- ADSK (Nasdaq)
- Analyst
- Jason Celino
- Bank
- KeyBanc
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 341 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
KeyBanc zur Autodesk-Aktie
Langjähriger Befürworter – Celino bleibt positiv
Jason Celino zählt seit Jahren zu den Befürwortern der Autodesk-Aktie.
Autodesk entwickelt Software für Konstruktion, Architektur, Bauwesen und Medien. Die Programme werden überwiegend im Abonnement verkauft.
KeyBanc hatte in früheren Studien vor allem das Potenzial für höhere Margen hervorgehoben.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von KeyBanc-Analyst Jason Celino zu lesen ist:
Kaufempfehlung
KeyBanc bleibt bei „Overweight“.
Margenpotenzial
KeyBanc sah in früheren Studien Spielraum für deutlich höhere operative Margen.
Abstand zum Ziel
Das Kursziel liegt rund 28 Prozent über dem Schlusskurs vom 16. November.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Abo-Modell als Stütze
Wiederkehrende Abo-Erlöse machen das Geschäft von Autodesk gut planbar.
Konkrete Aussagen der aktuellen KeyBanc-Studie sind nicht öffentlich.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist KeyBanc Capital Markets Inc., Analyst Jason Celino. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 341 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.key.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Autodesk, Inc. (ADSK): Kaufen, Kursziel 341,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Jason Celino, Aktienanalyst, KeyBanc Capital Markets Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:35 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:35 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jason Celino, Aktienanalyst, KeyBanc Capital Markets Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.