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Autodesk Aktie: Bau und Industrie stützen Ausblick – Hochstufung auf BUY!

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 15:31 1 Min. Loop Capital

Loop Capital stuft Autodesk auf "buy" hoch und erhöht das Kursziel auf 310 USD – eine Vertriebspartnerumfrage signalisiert bessere Wachstumsaussichten.

Bild: Mike Hindle / Unsplash

Die Analysten von Loop Capital stufen die Autodesk-Aktie (ISIN: US0527691069, WKN: 869964, Ticker: ADSK) von "hold" auf "buy" hoch und erhöhen das Kursziel von 265 auf 310 USD. Als Gründe für die Hochstufung würden die Analysten "sich verbessernde Fundamentaldaten und ein zunehmend attraktives Chance-Risiko-Profil" anführen. Die jüngste Befragung von Vertriebspartnern durch Loop Capital deute im Vergleich zu früheren Umfragen auf steigende Wachstumserwartungen für Autodesk hin. Dies liefere "ein ermutigendes Signal für die zugrunde liegende Nachfrage". Die verbesserten Aussichten des Unternehmens würden durch ein sich stabilisierendes Bauumfeld und günstigere Rahmenbedingungen im verarbeitenden Gewerbe gestützt. Die Analysten von Loop Capital empfehlen die Autodesk-Aktie somit neu mit "buy" und heben das Kursziel von 265 auf 310 USD an. (Analyse vom 13.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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