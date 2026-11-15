Auto1 Aktienanalyse: Rekordgewinn im Quartal, Aktie minus 14 Prozent in einer Woche – was ist beim Gebrauchtwagen-Riesen los?

Bei Auto1 passen Zahlen und Kurs nicht zusammen. Der Berliner Gebrauchtwagenhändler hat im dritten Quartal so viel verdient wie nie und seine Jahresziele bestätigt. Trotzdem verlor die Auto1-Aktie in dieser Woche 14,10 Prozent, schloss am Freitag bei 14,99 Euro und ist damit der größte Verlierer im MDAX. Auf Jahressicht beträgt das Minus mehr als 40 Prozent. Diese Auto1 Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Misstrauen steckt und was die Auto1 Aktienprognose bestimmt.