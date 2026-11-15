Bei Auto1 passen Zahlen und Kurs nicht zusammen. Der Berliner Gebrauchtwagenhändler hat im dritten Quartal so viel verdient wie nie und seine Jahresziele bestätigt. Trotzdem verlor die Auto1-Aktie in dieser Woche 14,10 Prozent, schloss am Freitag bei 14,99 Euro und ist damit der größte Verlierer im MDAX. Auf Jahressicht beträgt das Minus mehr als 40 Prozent. Diese Auto1 Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Misstrauen steckt und was die Auto1 Aktienprognose bestimmt.
Auto1 Aktienanalyse: Rekordgewinn im Quartal, Aktie minus 14 Prozent in einer Woche – was ist beim Gebrauchtwagen-Riesen los?
Auto1 hat das profitabelste Quartal seiner Geschichte geliefert und die Jahresziele bestätigt. Trotzdem ist die Auto1-Aktie der größte MDAX-Verlierer der Woche und hat auf Jahressicht mehr als 40 Prozent verloren. Unsere Auto1 Aktienanalyse zeigt, warum der Markt dem Wachstum misstraut, was für den Onlinehändler spricht und was die Auto1 Aktienprognose bestimmt.
AG1AG1
Steckbrief
- Unternehmen
- Auto1 Group SE
- Sitz
- Berlin
- Ticker
- AG1 (Xetra)
- Index
- MDAX
- Kurs
- 14,99 Euro
- Börsenwert
- rund 3 Milliarden Euro
- KGV
- rund 28
- Dividende
- keine
- Marken
- Autohero, wirkaufendeinauto.de
Stand: 15.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Börsenwert laut onvista
Die Ausgangslage
Europas größter Online-Händler für Gebrauchtwagen
Die Auto1 Aktie ist eine Wette auf die Digitalisierung des Gebrauchtwagenmarkts.
Auto1 kauft Gebrauchtwagen über Plattformen wie wirkaufendeinauto.de an und verkauft sie an Händler oder über die eigene Marke Autohero direkt an Privatkunden. Das Geschäft ist stark gewachsen: Im zweiten Quartal verkaufte Auto1 rund 240.000 Fahrzeuge, fast 20 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Doch seit dem Sommer hat sich die Stimmung gedreht. Anfang Oktober senkte JPMorgan nach einem Analystenbriefing seine Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 16 Prozent.
Die Zahlen
Profitabelstes Quartal der Firmengeschichte
Für jede Auto1 Aktienanalyse gilt: Die Profitabilität steigt, das Wachstum verlangsamt sich.
Im dritten Quartal erzielte Auto1 den höchsten operativen Quartalsgewinn seiner Geschichte. Das bereinigte EBITDA stieg um 46 Prozent, die Zahl der verkauften Fahrzeuge um 11 Prozent. Der Umsatz blieb allerdings leicht hinter den Erwartungen, und das Absatzwachstum hat sich gegenüber dem ersten Halbjahr deutlich verlangsamt. Genau darauf richtet sich die Skepsis des Marktes.
Auto1: Absatzwachstum 2026
Prozent
Quelle: Auto1, Quartalsmitteilungen 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Wachstum
|Q2 2026
|19,9
|Q3 2026
|11
Der Ausblick
Ziele bestätigt, Schlussquartal als Prüfstein
Auto1 bestätigte die Jahresziele: 940.000 bis eine Million verkaufte Fahrzeuge, ein Bruttogewinn von 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 250 bis 275 Millionen Euro. Um die Absatzziele zu erreichen, muss Auto1 im vierten Quartal noch gut 200.000 Fahrzeuge verkaufen. Viele Anleger hatten auf eine Anhebung der Prognose gehofft – wie schon in früheren Jahren.
Die Bewertung
KGV um 28 – nach dem Absturz
Mit einem KGV von rund 28 ist die Auto1 Aktie nach dem Kursrutsch deutlich günstiger als zu Jahresbeginn. Gemessen am Wachstum der Profitabilität wirkt die Bewertung moderat, solange das EBITDA weiter so kräftig steigt. Eine Dividende zahlt Auto1 nicht.
Die Analysten
Gesenkte Ziele, aber weiter Kaufempfehlungen
Nach den Quartalszahlen senkten UBS, Barclays und Goldman Sachs ihre Kursziele. Metzler reduzierte das Ziel auf 28 Euro, bleibt aber bei der Kaufempfehlung. JPMorgan sah die Aktie zuletzt mit „Overweight“ und 34 Euro. Alle genannten Ziele liegen deutlich über dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Auto1 Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Starkes Schlussquartal
Auto1 erreicht das obere Ende der Ziele und überzeugt mit dem Ausblick 2027. Dann könnte die Aktie schnell über 20 Euro zurückkehren.
Szenario 2: Bodenbildung
Die Ziele werden erreicht, das Wachstum bleibt moderat. Die Aktie pendelt zwischen 13 und 19 Euro.
Szenario 3: Weitere Enttäuschung
Der Absatz verfehlt die Ziele, die Margen geraten unter Druck. Dann droht ein weiterer Rückfall.
Häufige Fragen zur Auto1 Aktienanalyse
Warum fällt die Auto1 Aktie trotz Rekordgewinn?
Weil sich das Absatzwachstum verlangsamt hat und Auto1 die Prognose nur bestätigt statt angehoben hat. Analysten senkten daraufhin ihre Kursziele.
Was erwartet Auto1 für 2026?
940.000 bis eine Million verkaufte Fahrzeuge und ein bereinigtes EBITDA von 250 bis 275 Millionen Euro.
Was ist Autohero?
Die Marke, unter der Auto1 Gebrauchtwagen online direkt an Privatkunden verkauft.
Zahlt die Auto1 Aktie eine Dividende?
Nein.
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