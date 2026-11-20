Die AUTO1 Aktie (ISIN: DE000A2LQ884, FSE: AG1) steht im MDAX unter Druck, doch an diesem Freitag gibt es eine ungewöhnliche Stimme: Berenberg hat das Papier von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft, das Kursziel aber von 25 auf 23 Euro gesenkt. Am Vormittag lag der Kurs bei rund 13,3 Euro.
AUTO1 Aktie Prognose: Berenberg stuft auf "Buy" hoch - Warum Analysten mehr als das Doppelte des Kurses als Ziel sehen
Die AUTO1 Aktie notiert bei rund 13 Euro nahe dem Jahrestief, die durchschnittliche Kursziel-Erwartung der Analysten liegt bei rund 29 Euro. Berenberg hebt am Freitag auf „Buy“ und senkt das Ziel auf 23 Euro. Zahlen, Prognose, Leerverkäufer und Szenarien.
AUTO1 Aktienprognose
Wie lautet die AUTO1 Aktienprognose der Analysten – und was hat Berenberg geändert?
Das neue Berenberg-Ziel liegt damit immer noch rund 70 Prozent über dem Kurs. Die AUTO1 Aktienprognose der Analysten ist im Schnitt noch optimistischer: Vor der Berenberg-Senkung lag das durchschnittliche Kursziel bei 29,27 Euro, mehr als doppelt so hoch wie der Kurs. Gleichzeitig ist die Aktie seit Jahresbeginn um mehr als 40 Prozent gefallen und hat in den vergangenen Tagen ein neues Jahrestief markiert. Wie passt das zusammen? Dieser Beitrag zeigt, was hinter der AUTO1 Aktie Prognose steckt, welche Kursziele einzelne Häuser nennen und wie Leerverkäufer und Konkurrenz das Bild prägen. Ein eigenes Kursziel gibt aktiencheck.de nicht ab.
Was ist bei der AUTO1 Aktie passiert?
Der Auslöser des jüngsten Kursrutsches waren die Quartalszahlen am 4. November. Der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) war ein Rekord, Umsatz und Ergebnis lagen aber unter den Erwartungen des Marktes, und das Absatzwachstum fiel schwächer aus als erhofft. Seitdem hat die Aktie von 17,51 Euro am 4. November rund ein Viertel verloren. Am Donnerstag schloss sie bei rund 13,2 Euro (nach einem Minus von gut drei Prozent), am Freitag erholt sie sich leicht. Dazu kommen Berichte über zunehmende Leerverkaufspositionen von Hedgefonds, die Verkäufer zusätzlich ins Rampenlicht rücken.
Wie funktioniert das Geschäftsmodell von AUTO1?
AUTO1 ist Europas größte Handelsplattform für Gebrauchtwagen. Das Unternehmen kauft Autos von Privatpersonen, etwa über die Marke wirkaufendeinauto.de, und verkauft sie an Händler (Merchant) oder direkt an Endkunden (Retail, Marke Autohero). Der Konzern verdient an der Marge je Fahrzeug und möchte mit Skaleneffekten die Kosten pro Auto senken. Das Ziel lautet, mindestens zehn Prozent Marktanteil in Europa zu erreichen. Als Wettbewerber zählen vor allem Händlerplattformen und, im Retail-Geschäft, Online-Händler wie Carvana aus den USA.
Welche Zahlen und welche Prognose hat AUTO1 vorgelegt?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Absatz um 11,1 Prozent auf 242.817 Fahrzeuge, der Umsatz erhöhte sich um 10,4 Prozent auf rund 2,3 Milliarden Euro. Der Rohertrag legte um 15,7 Prozent auf 298,0 Millionen Euro zu, das bereinigte EBITDA sprang um 45,7 Prozent auf den Rekordwert von 75,6 Millionen Euro. Der Nettogewinn stieg auf 37,3 Millionen Euro nach 19,2 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Die Jahresprognose 2026 hat das Management bestätigt: 940.000 bis 1.000.000 verkaufte Fahrzeuge, ein Rohertrag von 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 250 bis 275 Millionen Euro. Berichten zufolge rechnet das Management beim EBITDA eher mit dem unteren Ende dieser Spanne.
Die Bilanz zeigt Barmittel von 707,4 Millionen Euro und Finanzverbindlichkeiten von 1.635 Millionen Euro, überwiegend Verbriefungen (ABS) zur Finanzierung des Händlergeschäfts. Der operative Cashflow war im Quartal nach IFRS mit minus 58,8 Millionen Euro negativ, nach der Definition des Unternehmens plus 101,0 Millionen Euro. Zum Jahreswechsel wechselt der Finanzvorstand: Jörg Pietzner übernimmt am 1. Januar 2027.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Umsatz
|9,60 Mrd. €
|11,04 Mrd. €
|Bereinigtes EBITDA
|253,6 Mio. €
|355,8 Mio. €
|Gewinn je Aktie
|0,57 €
|0,88 €
|KGV
|ca. 23
|ca. 15
Konsens der Analysten, Stand November 2026. KGV-Werte auf Basis des Kurses von rund 13,3 Euro.
Quelle: Analystenschätzungen, Unternehmensangaben
Welches Kursziel trauen Analysten der AUTO1 Aktie zu?
Vor der Berenberg-Hochstufung standen sechs „Buy“-Urteile einem „Hold“ gegenüber, ein „Sell“ gab es nicht. Mit Berenberg raten damit nahezu alle erfassten Analysten zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel betrug 29,27 Euro, das höchste Ziel 32 Euro und das niedrigste 25 Euro (damals noch das Berenberg-Ziel, inzwischen 23 Euro). Seit den Zahlen haben mehrere Häuser ihre Ziele deutlich gesenkt, die Richtung bleibt aber positiv.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Berenberg
|Buy (zuvor Hold)
|23 € (zuvor 25 €)
|20.11.2026
|Analystenstudie
|JPMorgan
|–
|29 € (zuvor 34 €)
|09./10.11.2026
|Analystenstudie
|Citigroup
|–
|34 € (zuvor 39 €)
|11.11.2026
|Analystenstudie
|ODDO BHF
|–
|31 € (zuvor 38 €)
|November 2026
|Analystenstudie
|Metzler
|–
|28 € (zuvor 30 €)
|November 2026
|Analystenstudie
|Deutsche Bank
|–
|32 €
|05.11.2026
|Analystenstudie
|Goldman Sachs
|–
|29,50 €
|05.11.2026
|Analystenstudie
|Barclays
|–
|32 €
|05.11.2026
|Analystenstudie
|UBS
|–
|26,40 €
|05.11.2026
|Analystenstudie
|Jefferies
|–
|31 €
|04.11.2026
|Analystenstudie
|mwb research
|–
|35 €
|04.11.2026
|Analystenstudie
Kursziele und Ratings geben die Einschätzung der genannten Häuser wieder, nicht die von aktiencheck.de. Nicht in jedem Fall war ein Rating beziehungsweise Altziel auffindbar.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Ist die AUTO1 Aktie im Vergleich günstig bewertet?
Auf Basis des Konsens-Gewinns je Aktie ergibt sich für 2026 ein KGV von rund 23 und für 2027 von rund 15. Das ist für einen Händler mit zweistelligem Absatzwachstum nicht hoch, aber die Ergebnisse müssen dafür tatsächlich steigen: Das EBITDA soll nach den Schätzungen von 254 Millionen Euro (2026) auf 356 Millionen Euro (2027) zulegen, ein Plus von rund 40 Prozent. Der Börsenwert liegt bei etwa 3,1 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Carvana, der amerikanische Online-Händler, hat im dritten Quartal 217.385 Fahrzeuge verkauft (plus 39 Prozent), 8,04 Milliarden Dollar umgesetzt und eine bereinigte EBITDA-Marge von 10,0 Prozent erreicht. AUTO1 liegt mit rund 3,3 Prozent bereinigter EBITDA-Marge bezogen auf den Quartalsumsatz (eigene Rechnung) deutlich darunter, hat aber mehr Fahrzeuge verkauft.
Wie stark sind Leerverkäufer bei der AUTO1 Aktie engagiert?
Mehrere Hedgefonds wetten gegen die Aktie. Nach den veröffentlichten Meldungen hielt Acadian zuletzt 0,50 Prozent (Stand 18. November), Capital Fund Management 0,61 Prozent (10. November), JPMorgan Asset Management 1,70 Prozent, PDT 1,09 Prozent, AHL 1,00 Prozent, Kintbury 0,95 Prozent, D. E. Shaw 0,89 Prozent, Two Sigma 0,60 Prozent und AQR 0,59 Prozent. Zusammengerechnet entspricht das rund 7,9 Prozent der Aktien. Hohe Leerverkaufspositionen können Kurse belasten, sie können aber auch Kurssprünge auslösen, wenn Positionen eingedeckt werden müssen.
Was sagt der Chart zur AUTO1 Aktie?
Der Chart zeigt einen klaren Abwärtstrend. Die Aktie liegt bei rund 13,3 Euro nahe dem Jahrestief von etwa 13,2 Euro und mehr als 55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 31,02 Euro. Die Widerstände ergeben sich aus den jüngsten Kursniveaus: Zuletzt wurde zwischen 15 und 17 Euro gehandelt. Nach unten gibt es kaum Referenzmarken, weil die Aktie auf ein Mehrjahres-Tief zusteuert. Auf eine Chartanalyse mit Indikatoren verzichten wir, da keine geprüften Werte vorliegen.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie werden die Szenarien der AUTO1 Aktie diskutiert?
|Szenario
|Annahmen laut Analysten und Markt
|Kursziele Dritter
|Bull
|Rohertrag und Marge je Auto steigen weiter, Mittelfristziele werden erreicht, Leerverkäufer decken sich ein
|31–35 € (u. a. mwb research, Citigroup)
|Base
|Jahresziele werden am unteren Ende erreicht, Wachstum bleibt zweistellig
|26–29 € (u. a. UBS, JPMorgan, Goldman Sachs)
|Bear
|Beschaffung und Spritpreise bremsen den Absatz, Finanzierungskosten drücken auf den Cashflow
|23–25 € (u. a. Berenberg)
Die Szenarien geben Argumente Dritter wieder. Sie sind weder ein Kursziel noch eine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenstudien, Unternehmensangaben
Was beobachten Anleger bei der AUTO1 Aktie jetzt?
Weitere Kursziel-Änderungen der Analystenhäuser, nachdem Berenberg den Anfang gemacht hat.
Entwicklung der Leerverkaufspositionen, die per Meldung an die Aufsicht veröffentlicht werden.
Absatz- und Margenentwicklung im vierten Quartal und die Frage, ob das EBITDA-Ziel gehalten wird.
Amtsantritt des neuen Finanzvorstands zum 1. Januar 2027. Der Termin der Jahreszahlen war bei Redaktionsschluss nicht bekannt.
Häufige Fragen zur AUTO1 Aktie Prognose
Wie lautet die AUTO1 Aktienprognose der Analysten?
Nahezu alle erfassten Analysten raten zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel lag zuletzt bei 29,27 Euro, die Spanne der Einzelziele reicht von 23 bis 35 Euro.
Welches Kursziel hat die AUTO1 Aktie 2026 und 2027?
Die Ziele gelten meist für zwölf Monate. Berenberg nennt seit dem 20. November 23 Euro, Citigroup 34 Euro und mwb research 35 Euro.
Warum ist die AUTO1 Aktie gefallen?
Nach den Zahlen am 4. November enttäuschten Umsatz, Ergebnis und Absatzwachstum, dazu kommen Leerverkaufspositionen von Hedgefonds.
Wie hoch ist das KGV der AUTO1 Aktie?
Auf Basis der Konsensschätzungen liegt das KGV 2026 bei rund 23, das KGV 2027 bei rund 15.
Welche Prognose hat AUTO1 für 2026?
940.000 bis 1.000.000 verkaufte Fahrzeuge, Rohertrag von 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro und bereinigtes EBITDA von 250 bis 275 Millionen Euro.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Beitrag genannten Kursziele und Ratings stammen von den jeweils genannten Analystenhäusern (u. a. Berenberg, JPMorgan, Citigroup, ODDO BHF, Metzler, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Barclays, UBS, Jefferies, mwb research). aktiencheck.de gibt sie ohne eigene Bewertung weiter. Offenlegungen und mögliche Interessenkonflikte finden Sie unter anderem bei Berenberg, Goldman Sachs, UBS und Deutsche Bank.
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