Im dritten Quartal 2026 stieg der Absatz um 11,1 Prozent auf 242.817 Fahrzeuge, der Umsatz erhöhte sich um 10,4 Prozent auf rund 2,3 Milliarden Euro. Der Rohertrag legte um 15,7 Prozent auf 298,0 Millionen Euro zu, das bereinigte EBITDA sprang um 45,7 Prozent auf den Rekordwert von 75,6 Millionen Euro. Der Nettogewinn stieg auf 37,3 Millionen Euro nach 19,2 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Die Jahresprognose 2026 hat das Management bestätigt: 940.000 bis 1.000.000 verkaufte Fahrzeuge, ein Rohertrag von 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 250 bis 275 Millionen Euro. Berichten zufolge rechnet das Management beim EBITDA eher mit dem unteren Ende dieser Spanne.

Die Bilanz zeigt Barmittel von 707,4 Millionen Euro und Finanzverbindlichkeiten von 1.635 Millionen Euro, überwiegend Verbriefungen (ABS) zur Finanzierung des Händlergeschäfts. Der operative Cashflow war im Quartal nach IFRS mit minus 58,8 Millionen Euro negativ, nach der Definition des Unternehmens plus 101,0 Millionen Euro. Zum Jahreswechsel wechselt der Finanzvorstand: Jörg Pietzner übernimmt am 1. Januar 2027.