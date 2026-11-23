Eine einzelne Nachricht steht hinter dem heutigen Plus nicht. Die AUTO1 Aktie profitiert vielmehr von einer klassischen Gegenbewegung: Seit Jahresbeginn hatte sie bis Anfang November rund 37 Prozent verloren, seither ging es weiter abwärts. Mit 14,14 Euro notiert die AUTO1 Aktie heute deutlich unter den rund 15,70 Euro, die sie noch am 11. November gekostet hatte. Nach dem Tech-Ausverkauf vom Freitag kehren Schnäppchenjäger zum Wochenstart in stark gefallene Wachstumswerte zurück – und AUTO1 gehört zu den am stärksten abgestraften Titeln im MDAX.