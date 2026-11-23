Die AUTO1 Aktie (ISIN: DE000A2LQ884, FSE: AG1) meldet sich zum Wochenstart mit einem kräftigen Lebenszeichen. Auf Xetra steigt das Papier des Berliner Gebrauchtwagenhändlers am Vormittag auf 14,14 Euro, ein Plus von 0,49 Euro oder 3,59 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 13,65 Euro. Damit gehört die AUTO1 Aktie zu den drei stärksten Werten im MDAX – und das nach einem Herbst, in dem die Aktie fast ununterbrochen nach unten lief.
AUTO1 Aktie: Rekordgewinn, Kurs halbiert - Jetzt der Rebound?
Die AUTO1 Aktie zählt zum Wochenstart zu den stärksten Werten im MDAX. Nach einem Absturz von mehr als einem Drittel seit Jahresbeginn wagen sich Käufer zurück – denn operativ verdient Europas größte Gebrauchtwagenplattform so viel wie nie, und alle großen Banken sehen Kursziele weit über 25 Euro.
Die Gründe für den Kursanstieg
Gegenbewegung nach dem Ausverkauf
Eine einzelne Nachricht steht hinter dem heutigen Plus nicht. Die AUTO1 Aktie profitiert vielmehr von einer klassischen Gegenbewegung: Seit Jahresbeginn hatte sie bis Anfang November rund 37 Prozent verloren, seither ging es weiter abwärts. Mit 14,14 Euro notiert die AUTO1 Aktie heute deutlich unter den rund 15,70 Euro, die sie noch am 11. November gekostet hatte. Nach dem Tech-Ausverkauf vom Freitag kehren Schnäppchenjäger zum Wochenstart in stark gefallene Wachstumswerte zurück – und AUTO1 gehört zu den am stärksten abgestraften Titeln im MDAX.
Dabei passt der Kursverfall kaum zu den Zahlen. Im dritten Quartal steigerte AUTO1 das bereinigte EBITDA um 46 Prozent auf 75,6 Millionen Euro und erreichte damit eine Rekordprofitabilität. Der Konzern verkaufte 242.817 Fahrzeuge, 11,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Endkundenmarke Autohero legte beim Absatz um 16,2 Prozent zu. Lediglich der Umsatz blieb leicht hinter den Erwartungen zurück, und das Absatzwachstum verlor etwas an Tempo.
Prognose und Analysten
Banken senken Ziele – und bleiben bullisch
Der Vorstand hat seine Jahresziele für 2026 bestätigt: 940.000 bis eine Million verkaufte Fahrzeuge, ein Bruttogewinn von 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 250 bis 275 Millionen Euro. Die Analysten haben nach den Zahlen zwar reihenweise ihre Kursziele gesenkt, an ihren positiven Einstufungen aber durchweg festgehalten.
Citigroup senkte von 39 auf 34 Euro, Barclays von 37 auf 32 Euro, ODDO BHF von 38 auf 31 Euro, Goldman Sachs von 32 auf 29,50 Euro, JPMorgan von 34 auf 29 Euro, Metzler von 30 auf 28 Euro und UBS von 30,30 auf 26,40 Euro. Alle Häuser bleiben bei Kaufen, Overweight oder Outperform. Selbst das niedrigste Ziel von UBS liegt rund 87 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die AUTO1 Aktie ist ein Paradebeispiel für die aktuelle Marktlogik: Gewinne steigen, der Kurs fällt. Der Markt bestraft das nachlassende Wachstumstempo härter, als er die Margenverbesserung belohnt. Das heutige Plus ist zunächst eine technische Erholung. Damit daraus eine Trendwende wird, muss AUTO1 im vierten Quartal zeigen, dass das Absatzwachstum wieder anzieht. Die Zahlen dazu folgen am 3. März 2027.
FAQ
Häufige Fragen zur AUTO1 Aktie
Warum steigt die AUTO1 Aktie heute?
Die AUTO1 Aktie erholt sich nach einem starken Kursrückgang seit Jahresbeginn. Rekordprofitabilität im dritten Quartal und durchweg positive Analystenstimmen stützen die Gegenbewegung.
Welche Kursziele haben Analysten für die AUTO1 Aktie?
Die Spanne der großen Banken reicht von 26,40 Euro (UBS) bis 34 Euro (Citigroup), alle mit positiver Einstufung. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der AUTO1 Aktie?
ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Handelssymbol: AG1 (Xetra), US-Handelssymbol: ATOGY (ADR, OTC).
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