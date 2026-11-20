Die AUTO1-Aktie befindet sich in einer bemerkenswerten Ausgangslage. Während JPMorgan Asset Management (UK) Ltd seine Netto-Leerverkaufsposition am 19. November 2026 von 1,70 auf 1,86 Prozent erhöht hat, steigt die Aktie aktuell um 2,28 Prozent auf 13,43 Euro. Gleichzeitig sind zahlreiche weitere institutionelle Investoren mit bedeutenden Short-Positionen vertreten. Dazu gehören unter anderem PDT Partners mit zuletzt gemeldeten 1,09 Prozent, Kintbury Capital mit 0,95 Prozent, D. E. Shaw mit 0,89 Prozent und Capital Fund Management mit 0,61 Prozent. Die neun zuletzt gemeldeten Einzelpositionen summieren sich rechnerisch auf 8,09 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals, wobei die unterschiedlichen Meldestichtage zu berücksichtigen sind. Das Fazit: Die umfangreichen Short-Positionen zeigen, dass AUTO1 bei zahlreichen institutionellen Investoren auf der negativen Seite positioniert ist. Gleichzeitig beweist der aktuelle Kursanstieg, dass eine hohe Short-Exponierung nicht zwangsläufig mit fallenden Aktienkursen einhergehen muss. Entscheidend wird sein, ob AUTO1 seine Handelsvolumina steigern, die Profitabilität verbessern und die operative Effizienz nachhaltig erhöhen kann. Sollte dies gelingen, könnten die umfangreichen Short-Positionen für die Leerverkäufer zunehmend zum Risiko werden. Bleiben die Geschäftsperspektiven dagegen hinter den Erwartungen zurück, könnten die Hedgefonds von einer schwächeren Kursentwicklung profitieren. Für Anleger bleibt AUTO1 damit ein spannendes Kräftemessen zwischen den Wachstumschancen des digitalen Gebrauchtwagenhandels und der skeptischen Positionierung professioneller Marktteilnehmer.