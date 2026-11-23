Die AUTO1-Aktie steht im Mittelpunkt eines bemerkenswerten Kräftemessens zwischen Käufern und institutionellen Leerverkäufern. Während der Aktienkurs um beeindruckende 8,81 % auf 14,82 Euro steigt, haben gleich drei Investmentmanager ihre Short-Positionen am 20. November 2026 erhöht. AHL Partners LLP stockte von 1,00 % auf 1,10 % auf, D. E. Shaw & Co., L.P. erhöhte von 0,89 % auf 0,90 % und JPMorgan Asset Management (UK) Ltd baute seine Position von 1,86 % auf 2,00 % aus. Insgesamt summieren sich die neun zuletzt ausgewiesenen Netto-Leerverkaufspositionen auf beachtliche 8,35 % des Aktienkapitals. Diese Konstellation könnte die Aufmerksamkeit institutioneller und privater Anleger weiter erhöhen. Für die weitere Kursentwicklung sind jedoch vor allem die fundamentalen Geschäftsperspektiven entscheidend. Sollte AUTO1 seine Profitabilität verbessern und das Wachstum erfolgreich fortsetzen, könnte dies die positive Stimmung unterstützen und zugleich die Risiken bestehender Short-Positionen erhöhen. Enttäuschende Geschäftszahlen oder eine schwächere Nachfrage könnten dagegen die skeptischen Investoren bestätigen. Die entscheidende Erkenntnis: Während JPMorgan und weitere Hedgefonds ihre Short-Wetten verschärfen, schießt die AUTO1-Aktie um fast 9 % nach oben. Damit bleibt das Rennen zwischen Käufern und Leerverkäufern völlig offen – und die nächsten Positionsmeldungen könnten besonders aufschlussreich werden.