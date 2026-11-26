Die australische Wirtschaft hat am Donnerstag mit einer kräftigen Überraschung aufgewartet: Die privaten Neuinvestitionen stiegen im September-Quartal 2026 um 12,2% gegenüber dem Vorquartal. Volkswirte hatten laut Reuters nur mit einem Plus von 4,4% gerechnet. Es ist der stärkste Quartalssprung seit 2011, als der Rohstoffboom seinen Höhepunkt erreichte. Für den Australischen Dollar ist das ein Stützungsargument im europäischen Handel, doch die Details der Daten dämpfen den Effekt.
Australien: Investitionen springen um 12,2% - Was der Daten-Boom für den Australischen Dollar, Nvidia und BHP bedeutet
Die australischen Unternehmensinvestitionen legen im dritten Quartal um 12,2% zu, erwartet waren nur 4,4%. Doch ein Großteil der Ausgaben fließt ins Ausland. Was die Daten für den Australischen Dollar, die RBA und Aktien wie Nvidia, BHP und NextDC heißen.
Die Daten
Rechenzentren treiben Australiens Investitionen auf ein 15-Jahres-Hoch
Hinter dem Rekord steht kein klassischer Rohstoffzyklus, sondern der weltweite KI-Bau: Server-Racks, Prozessoren und Netzwerktechnik für Rechenzentren.
Nach Angaben der Statistikbehörde ABS kletterten die privaten Investitionen auf rund 59,5 Mrd. australische Dollar (preisbereinigt, saisonbereinigt). Die Ausgaben für Ausrüstung, Anlagen und Maschinen sprangen um 23,1% auf ein Rekordniveau, die Investitionen in Gebäude und Bauten legten dagegen nur um 1,7% zu. Im Bereich Information, Medien und Telekommunikation lag das Plus bei 86,7%, die Ausrüstungsausgaben dieser Branche stiegen sogar um 183,5%. Auch ohne den Bergbau läuft es: Die Ausrüstungsinvestitionen außerhalb des Bergbaus wuchsen um 27,1%, im Bergbau nur um 3,2%.
Die Investitionen liegen nun 18,6% über dem Vorjahr, getrieben von massiven Ausrüstungsinvestitionen für Rechenzentren.
Auch der Ausblick bleibt kräftig: Die Unternehmen haben ihre Investitionspläne für 2026/27 nach oben angepasst. Die RBA rechnet laut Medienberichten damit, dass die Rechenzentren bis Ende 2028 rund 2% der Wirtschaftsleistung ausmachen könnten.
Australischer Dollar
Warum der Rückenwind für den Aussie begrenzt bleibt
Der Australische Dollar notierte am Donnerstag laut Marktberichten bei rund 66,3 US-Cent und damit kaum verändert. Die Währung hat nach der RBA-Zinserhöhung vom 3. November auf 4,85% an Wert verloren und liegt auf dem niedrigsten Stand seit dem Frühjahr, obwohl die Zinsen steigen. Das spricht dafür, dass der Markt die Straffung der Notenbank bereits eingepreist hat und stärker auf den US-Dollar und die Rohstoffpreise schaut.
Die Investitionsdaten liefern ein klares Konjunkturargument für die australische Währung. Eine robuste Binnenwirtschaft erschwert der RBA, die Zinsen bald wieder zu senken, und stützt damit den Zinsvorteil des Aussie. Zugleich gibt es drei Gründe, warum der Effekt am Devisenmarkt bislang überschaubar ausfällt:
Importanteil: RBA-Gouverneurin Michele Bullock sagte, dass wohl rund 70% der Rechenzentrums-Ausgaben importiert seien. Die Investitionen kommen also zu einem großen Teil ausländischen Herstellern zugute, und die Importe belasten die Handelsbilanz.
Begrenzter Wachstumsbeitrag: Die Commonwealth Bank schätzt, dass Rechenzentren in den Jahren 2026 und 2027 jeweils nur rund 0,2 Prozentpunkte zum realen Wachstum beitragen. Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen für das dritte Quartal folgen Anfang Dezember.
Zinsabstand: Die RBA hat 2026 bereits fünfmal erhöht, zuletzt mit einer Abstimmung von 6:3. Weitere Schritte sind nicht zugesagt. Am 8. Dezember tagt die RBA, einen Tag später die US-Notenbank Fed.
Märkte
ASX 200 steigt, Rohstoffwerte führen
An der Börse in Sydney schloss der ASX 200 am Donnerstag 0,82% höher bei 8.763,8 Punkten. Angeführt wurde der Markt vom Rohstoffsektor, der um 3,9% zulegte. BHP und Rio Tinto gewannen jeweils rund 3,5%, weil sich die Kupferpreise erholten. Der Anstieg ist damit vor allem ein Rohstoff- und kein Investitionsdatenthema, auch wenn die Stimmung für Australiens Wirtschaft insgesamt davon profitiert. Die Wall Street hatte zuvor trotz anfänglicher Verluste von mehr als 4% im Nasdaq die Nacht mit einem Minus von 0,6% beendet, und die US-Börsen sind wegen Thanksgiving heute geschlossen.
Konkreter Aktienbezug
Diese Aktien stehen im Fokus
Nvidia: Profiteur der Server-Nachfrage, aber unter Druck
Ein großer Teil der australischen Rechenzentrums-Investitionen sind importierte Server und Prozessoren, von denen Nvidia mit seinen KI-Chips einer der wichtigsten Lieferanten ist. Die Nachfrage bleibt hoch: Nvidia meldete zuletzt ein Umsatzplus von 103%. Die Aktie steht trotzdem unter Druck. Nach dem Abgang von Gründer Jensen Huang als Konzernchef, steigenden Zinsen und Sorgen über die Verschuldung im KI-Sektor hat sie laut Medienberichten seit dem Rekordschluss vom 6. Oktober mehr als ein Drittel ihres Werts verloren. Die Australien-Daten zeigen, dass die Nachfrage jenseits der USA weiterwächst, lösen die Bewertungs- und Kreditsorgen aber nicht.
BHP: Rohstoffe gefragt, Aussie-Schwäche hilft
Die BHP-Aktie legte am Donnerstag in Sydney um rund 3,5% zu, getragen von der Erholung der Kupferpreise. Der Rohstoffkonzern verkauft in US-Dollar und bilanziert hohe Kosten in australischen Dollar. Ein schwächerer Aussie wirkt daher tendenziell unterstützend für die Marge, ein stärkerer Aussie bremst. Die Investitionsdaten sind für BHP vor allem indirekt interessant: Der KI-Ausbau treibt die Nachfrage nach Kupfer für Stromnetze und Rechenzentren.
NextDC: Australischer Rechenzentrums-Betreiber mit Gegenwind
Als Betreiber inländischer Rechenzentren steht NextDC im Zentrum des Booms. Die Aktie ist dennoch massiv eingebrochen, nachdem das Unternehmen seine Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026/27 wegen eines verzögerten Stromanschlusses für sein Rechenzentrum in Melbourne gesenkt hatte. Berichten zufolge verlor der Titel zeitweise rund 42%. Das zeigt: Hohe Investitionen allein garantieren keine Gewinne, wenn Strom, Genehmigungen und Akzeptanz in der Bevölkerung zum Engpass werden.
Ausblick
Diese Termine entscheiden über den Aussie
Nach der Datenüberraschung stehen die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen für Australien Anfang Dezember an, danach die RBA am 8. Dezember und die Fed am 9. Dezember. Bestätigt sich die Stärke der Binnenwirtschaft, könnte der Markt weitere Zinserhöhungen der RBA stärker einpreisen, was den Australischen Dollar im europäischen Handel stützen würde. Enttäuschen die Wachstumsdaten, weil die Importe die Investitionen aufzehren, bleibt der Effekt gering.
FAQ
Häufige Fragen zu Australiens Investitionen und dem Aussie
Wie stark stiegen Australiens Investitionen im dritten Quartal 2026? Um 12,2% gegenüber dem Vorquartal und um 18,6% gegenüber dem Vorjahr, erwartet waren 4,4%.
Was treibt den Anstieg? Der Kauf von Ausrüstung für Rechenzentren, insbesondere Server-Racks und Prozessoren.
Stützt das den Australischen Dollar? Es ist ein positives Konjunktursignal, aber ein großer Teil der Ausgaben fließt als Import ins Ausland, deshalb bleibt der Effekt begrenzt.
Welche Aktien sind betroffen? Vor allem Nvidia als Lieferant, BHP über die Rohstoffnachfrage und NextDC als lokaler Betreiber.
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