An der Börse in Sydney schloss der ASX 200 am Donnerstag 0,82% höher bei 8.763,8 Punkten. Angeführt wurde der Markt vom Rohstoffsektor, der um 3,9% zulegte. BHP und Rio Tinto gewannen jeweils rund 3,5%, weil sich die Kupferpreise erholten. Der Anstieg ist damit vor allem ein Rohstoff- und kein Investitionsdatenthema, auch wenn die Stimmung für Australiens Wirtschaft insgesamt davon profitiert. Die Wall Street hatte zuvor trotz anfänglicher Verluste von mehr als 4% im Nasdaq die Nacht mit einem Minus von 0,6% beendet, und die US-Börsen sind wegen Thanksgiving heute geschlossen.