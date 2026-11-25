Die Aurubis Aktie rückt mit einem politischen Paukenschlag in den Fokus. Vorstandschef Toralf Haag hat in einem Interview mit der „Zeit“ die Klimaziele für 2040 offen infrage gestellt. Für Teile der Industrie sei das Erreichen dieser Ziele unrealistisch, sagte der Chef von Europas größtem Kupferproduzenten. Sein Urteil fällt deutlich aus: „Das ist wirtschaftlich nicht machbar.“
Aurubis Aktie: „Wirtschaftlich nicht machbar“ – Kupfer-Chef rechnet mit den Klimazielen ab
Europas größter Kupferproduzent schlägt Alarm: Aurubis-Chef Toralf Haag hält die Klimaziele 2040 für Teile der Industrie für unerreichbar und fordert einen Industriestrompreis von fünf bis sechs Cent. Was hinter dem Vorstoß steckt, was er für den Standort Hamburg bedeutet und warum die Aurubis Aktie davon betroffen ist.
Das Problem
Wasserstoff ohne Netz
Im Hamburger Werk sollen Öfen künftig mit grünem Wasserstoff statt mit fossilem Gas betrieben werden. Auf diesem Weg will Aurubis ein Drittel seiner Produktionsanlagen klimaneutral machen. Doch Haag sieht nicht, wie das bis 2040 gelingen soll. Ein Hamburger Wasserstoffnetz gebe es bislang gar nicht, grüner Wasserstoff sei kaum verfügbar, und viele Technologien müssten erst noch entwickelt werden. Für die Aurubis Aktie ist das relevant, weil Klimaauflagen über künftige Investitionen und Kosten entscheiden.
Hintergrund ist ein Volksentscheid in Hamburg, der das Ziel der Klimaneutralität von 2045 auf 2040 vorgezogen hat. Für energieintensive Betriebe wie die Kupferhütte auf der Veddel verschärft das den Zeitdruck erheblich.
Die Forderung
Billiger Strom als Standortfrage
Haags zentrale Forderung an die Bundesregierung: ein Industriestrompreis von fünf bis sechs Cent je Kilowattstunde. Nur so lasse sich die Produktion wettbewerbsfähig auf Strom umstellen. Eine Verlagerung weg von Hamburg schließt Haag aus, das Werk verfüge über hoch qualifizierte Mitarbeiter. Er wirbt aber um mehr Verständnis für die Lage der lokalen Industrie im weltweiten Vergleich. Für die Aurubis Aktie bleibt die Energiepolitik damit einer der wichtigsten Kostenfaktoren.
Aurubis will grün werden – aber nicht um jeden Preis. Der Strompreis entscheidet, ob Kupfer aus Hamburg wettbewerbsfähig bleibt.
Häufige Fragen zur Aurubis Aktie
Was hat der Aurubis-Chef gesagt?
Toralf Haag hält die Klimaziele 2040 für Teile der Industrie für wirtschaftlich nicht machbar.
Was fordert Aurubis?
Einen Industriestrompreis von fünf bis sechs Cent je Kilowattstunde, um die Produktion wettbewerbsfähig auf Strom umzustellen.
Will Aurubis Hamburg verlassen?
Nein. Haag schließt eine Verlagerung des Standorts aus.
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