Was hat der Aurubis-Chef gesagt?

Toralf Haag hält die Klimaziele 2040 für Teile der Industrie für wirtschaftlich nicht machbar.

Was fordert Aurubis?

Einen Industriestrompreis von fünf bis sechs Cent je Kilowattstunde, um die Produktion wettbewerbsfähig auf Strom umzustellen.

Will Aurubis Hamburg verlassen?

Nein. Haag schließt eine Verlagerung des Standorts aus.