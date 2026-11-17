Die Aurubis-Aktie gerät zunehmend in den Fokus institutioneller Leerverkäufer. Während die Papiere des Hamburger Kupferproduzenten und Metallrecyclingspezialisten aktuell bei 134,20 Euro notieren und mit einem Minus von 1,105 Prozent unter Druck stehen, hat ein bedeutender Hedgefonds seine Wette auf fallende Kurse weiter ausgebaut. SIH Partners, LLLP erhöhte seine Netto-Leerverkaufsposition am 16. November 2026 von 1,17 Prozent auf 1,20 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Gleichzeitig hält Linden Advisors LP mit 1,58 Prozent eine noch größere Short-Position. Für Anleger stellt sich damit eine brisante Frage: Wissen die professionellen Leerverkäufer mehr über mögliche Risiken bei Aurubis oder unterschätzen sie das Potenzial des Kupferkonzerns?