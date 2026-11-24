Charttechnisch hat die Aurubis-Aktie in wenigen Monaten fast die Hälfte ihres Werts verloren. Das 52-Wochen-Hoch von rund 224 Euro erreichte sie im Juni, am Freitag fiel sie im Zuge eines Ausverkaufs beim Kupfer um 4,1% auf 121,10 Euro, zum Handelsstart am Dienstag stand sie bei 124,00 Euro. Mit der Prognosesenkung rutscht der Kurs nun auf rund 114 Euro. Die Zone um 120 bis 125 Euro, in der die Aktie in den Tagen vor der Meldung gehandelt wurde, dürfte bei Erholungsversuchen zum ersten Widerstand werden. Als Jahrestief nennen Datenanbieter rund 85 Euro. Entscheidend ist, ob Käufer den Kurs nach dem Abschlag stabilisieren oder ob die Aktie weiter ins Bodenlose rutscht.