Die Aurubis Aktie erlebt einen der schwärzesten Tage des Jahres: Nach einer Ad-hoc-Meldung am Dienstagvormittag sackt der Kurs im Xetra-Handel um rund 10% auf etwa 114 Euro ab. Der Hamburger Kupferkonzern rechnet für das Geschäftsjahr 2026/27 wegen des verlängerten Hochlaufs seines US-Werks Richmond nur noch mit einem operativen Ergebnis vor Steuern von 430 bis 530 Millionen Euro. Von Bloomberg befragte Experten hatten laut dpa-AFX bisher rund 575 Millionen Euro erwartet. Die Aurubis-Aktie liegt damit deutlich unter dem Hoch von rund 224 Euro aus dem Juni. Was bedeutet das für die Aurubis Aktie Prognose?
Aurubis Aktie Prognose: Richmond-Schock schickt Kurs auf Talfahrt - Einstiegschance oder Wertfalle?
Die Aurubis Aktie bricht nach der Prognosesenkung um rund 10% ein. Die Aurubis Aktienanalyse zeigt, was der verlängerte Richmond-Hochlauf für 2026/27 bedeutet, wie Analysten rechnen und was die Aurubis Aktie Prognose jetzt offenlässt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Aurubis AG
- Ticker
- NDA (Xetra)
- ISIN
- DE0006766504
- Index
- MDAX
- Kerngeschäft
- Kupfer, Multimetall-Recycling
- 52-Wochen-Hoch
- rund 224 € (Juni 2026)
- Nächste Zahlen
- Finale Zahlen 2025/26 im Dezember (Termin prüfen)
Stand: 24.11.2026, Kurs: Xetra, 24.11.2026, gegen 10:50 Uhr, laut Marktberichten
Die Ad-hoc-Meldung
Richmond-Umbau kostet Zeit - und Ergebnis
Beim Hochlauf des neuen Recyclingwerks im US-Bundesstaat Georgia hat Aurubis ein technisches Problem entdeckt. Es ist behebbar, aber es kostet fast zwei Jahre Planungssicherheit.
Aurubis stellte fest, dass die Aufhängungen der Schmelzöfen in Richmond, sogenannte Top Blown Rotary Converters (TBRC), modifiziert werden müssen. Einzelne Bauteile an allen TBRC werden schrittweise umgebaut, die Arbeiten dauern rund sechs Monate. Den technischen Hochlauf des Werks erwartet der Konzern jetzt in der zweiten Hälfte des Jahres 2028.
Weniger Recycling als geplant
Richmond verarbeitet vorübergehend weniger Recyclingmaterial als vorgesehen, kauft aber weiter Rohstoffe für den internationalen Schmelzverbund von Aurubis.
Negativer Ergebnisbeitrag
Für 2026/27 erwartet Aurubis aus Richmond einen negativen Ergebnisbeitrag etwa auf Vorjahresniveau.
Neue Spanne unter Konsens
Das operative EBT soll 2026/27 bei 430 bis 530 Millionen Euro liegen. Die Mitte der Spanne liegt rund 17% unter dem Bloomberg-Konsens (Redaktionsrechnung).
CEO Toralf Haag zeigte sich laut Unternehmen überzeugt, dass Richmond ein Erfolg wird; die Modifikationen kosteten Zeit, sicherten aber den zuverlässigen Betrieb des US-Werks langfristig. Ganz neu ist das Thema nicht: Schon mit den Neun-Monatszahlen hatte Aurubis laut Reuters auf Verzögerungen beim Hochlauf verwiesen, und Analysten wie Deutsche Bank Research hatten ihre Gewinnschätzungen für 2026 und 2027 bereits im Oktober wegen Richmond gesenkt.
Die Zahlen
Starkes Geschäftsjahr 2025/26 - der Ausblick ist das Problem
Operativ liefert Aurubis derzeit ab. Das macht die Prognosesenkung für die Aurubis Aktie Prognose so heikel: Sie trifft eine Aktie, die auf ein Rekordjahr blickt.
Nach vorläufigen Zahlen erreichte Aurubis 2025/26 ein operatives EBT von 516 Millionen Euro nach 355 Millionen Euro im Vorjahr, ein Plus von rund 45%. Das EBT nach IFRS lag bei 1,535 Milliarden Euro nach 727 Millionen Euro. Die Prognose war im Jahresverlauf zweimal angehoben worden, zuletzt im Mai auf 425 bis 525 Millionen Euro, nach dem dritten Quartal erwartete Aurubis das obere Ende. Treiber waren hohe Metallpreise, bessere Erlöse aus dem Recycling und höhere Schwefelsäureerlöse.
|Kennzahl
|2024/25
|2025/26 (vorläufig)
|Operatives EBT
|355 Mio. €
|516 Mio. €
|EBT nach IFRS
|727 Mio. €
|1.535 Mio. €
|Operatives EBT, neun Monate
|286 Mio. €
|374 Mio. €
|Operatives EBT, drittes Quartal
|57 Mio. €
|149 Mio. €
|Operatives EBITDA, neun Monate
|462 Mio. €
|570 Mio. €
|Multimetal Recycling, neun Monate
|36 Mio. €
|87 Mio. €
|Custom Smelting & Products, neun Monate
|342 Mio. €
|355 Mio. €
Operatives EBT: Aurubis-Steuerungsgröße. 2025/26 vorläufig, finale Zahlen folgen.
Quelle: Aurubis AG, Pressemitteilungen und Ad-hoc-Meldung vom 24.11.2026
Für 2026/27 bedeutet die neue Spanne von 430 bis 530 Millionen Euro in der Mitte rund 7% weniger als das vorläufige Ergebnis 2025/26 (Redaktionsrechnung). Der Konzern hatte für 2024/25 zudem eine Dividende von 1,60 Euro je Aktie vorgeschlagen; zum Vorschlag für 2025/26 liegen in den ausgewerteten Quellen noch keine Angaben vor.
Das Chartbild
Von 224 Euro auf 114 Euro - wie stabil ist der Boden?
Charttechnisch hat die Aurubis-Aktie in wenigen Monaten fast die Hälfte ihres Werts verloren. Das 52-Wochen-Hoch von rund 224 Euro erreichte sie im Juni, am Freitag fiel sie im Zuge eines Ausverkaufs beim Kupfer um 4,1% auf 121,10 Euro, zum Handelsstart am Dienstag stand sie bei 124,00 Euro. Mit der Prognosesenkung rutscht der Kurs nun auf rund 114 Euro. Die Zone um 120 bis 125 Euro, in der die Aktie in den Tagen vor der Meldung gehandelt wurde, dürfte bei Erholungsversuchen zum ersten Widerstand werden. Als Jahrestief nennen Datenanbieter rund 85 Euro. Entscheidend ist, ob Käufer den Kurs nach dem Abschlag stabilisieren oder ob die Aktie weiter ins Bodenlose rutscht.
Die Analysten
Hold dominiert - und die Ziele sind überholt
Die vorliegenden Kursziele stammen aus der Zeit vor der Prognosesenkung. Mit Anpassungen ist zu rechnen.
|Analysehaus
|Einstufung
|Kursziel
|Deutsche Bank Research (Bastian Synagowitz)
|Hold
|169 € (zuvor 177 €)
|Kepler Cheuvreux
|Hold
|164 € (zuvor 196 €)
|BNP Paribas
|Underperform
|114 € (zuvor 117 €)
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Kursziele können verfehlt werden.
Quelle: dpa-AFX, boerse-express.com, trading-treff.de, aktiencheck.de, Investing.com
Deutsche Bank Research hatte im Oktober den anspruchsvolleren Richmond-Hochlauf als Grund für ihre gesenkten Gewinnprognosen 2026 und 2027 genannt, rechnet aber mit einem starken freien Cashflow. Nach einer Datensammlung von Investing.com liegt das durchschnittliche Kursziel von acht Analysten bei rund 172 Euro bei einer Spanne von 112 bis 216 Euro; 2 raten zum Kauf, 4 zum Halten, 2 zum Verkauf. AlphaValue/Baader hatte die Aktie zuletzt auf "Buy" hochgestuft. Bewertungsseitig nannten Datenanbieter vor der Kursreaktion ein KGV von rund 5,4 bis 5,7 beim damaligen Kurs von etwa 132 Euro. Das Zahlenwerk wirkt damit günstig, der Markt preist aber ein, dass die Gewinne unter Druck geraten.
Was für die Aurubis Aktie spricht
Rekordjahr 2025/26 mit operativem EBT von 516 Millionen Euro.
Prognose bleibt hoch
Die neue Spanne von 430 bis 530 Millionen Euro liegt weiter über dem Ergebnis von 2024/25.
Ursache eingegrenzt
Das Problem liegt an den Ofenaufhängungen, der Umbau ist auf rund sechs Monate beziffert.
Cashflow und Dividende
Analysten erwarten einen starken freien Cashflow, für 2024/25 wurden 1,60 Euro je Aktie vorgeschlagen.
Richmond bis 2028
Der technische Hochlauf ist erst im zweiten Halbjahr 2028 abgeschlossen.
Prognose unter Konsens
Rund 17% in der Mitte der Spanne weniger als Bloomberg-Konsens, Gewinnschätzungen dürften sinken.
Vertrauensverlust
Verzögerungen waren bereits im Sommer Thema, jetzt folgt die Prognosesenkung.
Kupferumfeld
Steigende Lagerbestände an der LME und Ausverkäufe beim Kupfer belasten zusätzlich.
Die Szenarien
Aurubis Aktie Prognose: drei Szenarien für die nächsten Monate
Eine Punktprognose ist nach einem Kurssturz wie diesem nicht seriös. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien mit beobachtbaren Auslösern. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Schock verdauen
Nach dem Abschlag entscheiden die Analystenkommentare und der Kupferpreis. Bestätigen die Häuser ihre Einstufungen und senken nur die Ziele, könnte sich der Kurs stabilisieren. Folgen Abstufungen, droht ein erneuter Test der Tiefs.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Umbau liefert oder nicht
Läuft der sechsmonatige TBRC-Umbau nach Plan, könnte der Markt Richmond wieder als Wachstumschance statt als Risiko lesen. Neue Verzögerungen würden die Aurubis Aktie Prognose dagegen deutlich eintrüben.
Langfristig (ab 2028): Recyclingstrategie
Gelingt der Vollbetrieb in Richmond, stärkt das Aurubis im Recycling und in den USA. Bleibt das Werk Dauerbaustelle, wird die Aktie vor allem als Zykluswert mit Metallpreisrisiko gehandelt.
Die Termine
Was Anleger der Aurubis Aktie jetzt beobachten
Heute, 24.11.2026, 14:00 Uhr: Webcast von Aurubis zur Prognose (englisch, Anmeldung über die Investor-Relations-Seite). Dezember 2026: Veröffentlichung der finalen Zahlen für 2025/26 samt Dividendenvorschlag (Termin laut Medienbericht, noch zu bestätigen). Laufend: Analystenanpassungen nach der Prognose, Kupferpreis, Fortschritt des Richmond-Umbaus.
FAQ
Häufige Fragen zur Aurubis Aktie
Warum fällt die Aurubis Aktie heute? Aurubis erwartet für 2026/27 wegen des verlängerten Hochlaufs in Richmond ein operatives EBT von 430 bis 530 Millionen Euro und damit weniger als der Markt. Die Aktie verliert rund 10%.
Wie lautet die Aurubis Aktie Prognose der Analysten? Überwiegend "Hold": Deutsche Bank Research sieht 169 Euro, BNP Paribas stuft mit Underperform bei 114 Euro ein. Diese Ziele stammen aus der Zeit vor der Prognosesenkung.
Wann läuft Richmond voll? Aurubis erwartet den Abschluss des technischen Hochlaufs im zweiten Halbjahr 2028. Der Umbau der Öfen dauert rund sechs Monate.
Wie lautet die Aurubis Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig erwartet die Redaktion eine nervöse Bodensuche, mittelfristig entscheidet der Umbau in Richmond, langfristig die Recyclingstrategie. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die Aurubis-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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