Es wurde im Tagesverlauf nicht besser, sondern schlechter. Die Aurubis Aktie schließt den Dienstag bei 107,90 Euro, ein Minus von 14,97 Prozent oder rund 19 Euro je Aktie (eigene Rechnung). Am Mittag stand noch ein Abschlag von gut 11 Prozent an der Tafel. Der Hamburger Kupferkonzern ist damit zweitgrößter MDAX Verlierer und notiert so tief wie seit zwölf Monaten nicht.
Aurubis Aktie: 19 Euro an einem Tag verloren – das Ofenproblem von Richmond schickt den MDAX Verlierer auf ein Jahrestief
Die Aurubis Aktie bricht am Dienstag um 14,97 Prozent auf 107,90 Euro ein und ist zweitgrößter MDAX Verlierer. Der Kupferkonzern stellt für 2026/27 nur 430 bis 530 Millionen Euro Vorsteuerergebnis in Aussicht. Das US-Werk Richmond läuft später hoch als geplant.
Der Auslöser
Warum die Aurubis Aktie als MDAX Verlierer abstürzt
Um 10:34 Uhr kam die Pflichtmitteilung. Aurubis erwartet für das Geschäftsjahr 2026/27 ein operatives Ergebnis vor Steuern von 430 bis 530 Millionen Euro. Der Markt hatte mit rund 575 Millionen Euro gerechnet. Selbst das obere Ende der Spanne liegt also unter dem, was Analysten dem Konzern zugetraut haben.
Der Grund liegt in Georgia. Das neue Recyclingwerk Richmond braucht länger als geplant, bis es rund läuft. Nach Unternehmensangaben müssen einzelne Bauteile angepasst werden, der technische Hochlauf verschiebt sich auf 2028. Im laufenden Geschäftsjahr soll Richmond erneut einen negativen Ergebnisbeitrag etwa auf Vorjahreshöhe liefern und vorübergehend weniger Recyclingmaterial verarbeiten.
Die Fallhöhe
Ein Rekordjahr im Rücken, eine Lücke vor Augen
Bitter ist der Zeitpunkt. Aurubis kommt aus einem Rekordjahr mit einem operativen Vorsteuerergebnis von 516 Millionen Euro. Die Mitte der neuen Spanne liegt bei 480 Millionen Euro und damit rund 84 Millionen Euro oder knapp 15 Prozent unter der bisherigen Markterwartung. Nur wenn der Konzern das obere Ende trifft, läge das Ergebnis über dem Vorjahr.
Die Analysten sind gespalten. Investing.com zählt 2 Kauf-, 4 Halte- und 2 Verkaufsempfehlungen, die Kursziele reichen von 114 bis 211 Euro, der Durchschnitt liegt bei 166,31 Euro. Diese Ziele stammen überwiegend aus der Zeit vor der Prognose und dürften überarbeitet werden. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Der Schaden bleibt nicht in Hamburg. Großaktionär Salzgitter (ISIN DE0006202005, WKN 620200, Kürzel SZG), der rund ein Viertel an Aurubis hält, verliert 12,95 Prozent auf 40,60 Euro und steht auf Platz drei der MDAX Verlierer.
Einordnung der Redaktion: Die Aurubis Aktie wird am Dienstag neu bewertet. Der Markt hatte Richmond als Wachstumstreiber eingeplant und bekommt nun zwei weitere Jahre Anlaufkosten. Ob der Abschlag von fast 15 Prozent dazu passt, hängt davon ab, ob der neue Zeitplan hält. Verzögerungen bei Großprojekten kommen selten allein.
FAQ
Häufige Fragen zur Aurubis Aktie
Warum fällt die Aurubis Aktie heute?
Aurubis erwartet für 2026/27 ein operatives Vorsteuerergebnis von 430 bis 530 Millionen Euro. Der Markt hatte rund 575 Millionen erwartet. Grund ist der verzögerte Hochlauf des US-Werks Richmond.
Ist die Aurubis Aktie MDAX Verlierer?
Ja. Mit minus 14,97 Prozent liegt sie am Abend auf Platz zwei der MDAX Verlierer, hinter AIXTRON.
Was ist das Problem in Richmond?
Einzelne Bauteile der Anlage müssen angepasst werden. Der technische Hochlauf verschiebt sich nach Unternehmensangaben auf 2028.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Aurubis Aktie?
ISIN DE0006766504, WKN 676650. Handelssymbol an deutschen Börsen: NDA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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