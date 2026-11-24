Es wurde im Tagesverlauf nicht besser, sondern schlechter. Die Aurubis Aktie schließt den Dienstag bei 107,90 Euro, ein Minus von 14,97 Prozent oder rund 19 Euro je Aktie (eigene Rechnung). Am Mittag stand noch ein Abschlag von gut 11 Prozent an der Tafel. Der Hamburger Kupferkonzern ist damit zweitgrößter MDAX Verlierer und notiert so tief wie seit zwölf Monaten nicht.