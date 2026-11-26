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Aurubis Aktie +3,17%: Probleme an Schmelzöfen bremsen US-Werk bis 2028

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 10:21 3 Min.

Die Aurubis-Aktie steigt um 3,17%, obwohl die DZ Bank den fairen Wert nach dem Rückschlag im US-Werk um 55 Euro senkt.

Bild: Airbus

Die Aurubis-Aktie (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker: NDA) steigt um 3,40 Euro oder 3,17% auf 110,50 Euro. Einen Tag zuvor hatte Dirk Schlamp von der DZ Bank den fairen Wert der Aktie um 55 Euro gesenkt. Aus 173 Euro wurden 118 Euro – ein Abschlag von knapp 32%. Am Rating "halten" ändert der Analyst nichts. Denn selbst nach der kräftigen Kürzung liegt sein neuer fairer Wert noch 7,50 Euro über dem aktuellen Kurs. Richmond bremst den Gewinn Im Mittelpunkt der Aurubis-Aktienanalyse vom 25. November 2026 steht das neue US-Werk in Richmond. Beim Hochfahren der Anlage hat Aurubis festgestellt, dass Teile der Schmelzofenaufhängungen ausgetauscht werden müssen. Die Arbeiten sollen sich über rund sechs Monate erstrecken. In dieser Zeit kann das Werk weniger Recyclingmaterial verarbeiten als geplant. Den Abschluss des technischen Hochlaufs erwartet Aurubis inzwischen für die zweite Jahreshälfte 2028. Für Aktionäre hat das eine unmittelbare Folge. Der Standort dürfte im Geschäftsjahr 2026/27 erneut einen Verlust in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr beisteuern. Dirk Schlamp sieht in dem abermaligen Rückschlag in Richmond und im schwachen Geschäftsausblick die wesentlichen Belastungen für den Kupferproduzenten. Wie weit die Erwartungen von der neuen Planung abweichen, zeigt ein Blick auf die Gewinnprognose. 480 Millionen Euro sind dem Markt zu wenig Aurubis rechnet für 2026/27 mit einem operativen Ergebnis vor Steuern (EBT) zwischen 430 Millionen und 530 Millionen Euro. Die Mitte dieser Spanne liegt bei 480 Millionen Euro. Das sind nach Einschätzung von Dirk Schlamp rund 15% weniger, als Analysten bislang im Schnitt erwartet hatten. Auch der Vergleich mit dem eigenen Vorjahr fällt ernüchternd aus. Nach vorläufigen Zahlen erwirtschaftete Aurubis 2025/26 operativ 516 Millionen Euro vor Steuern. Bei einem Ergebnis in der Mitte der neuen Spanne würde der Gewinn um 36 Millionen Euro oder rund 7% sinken. Selbst am oberen Ende der Prognose käme der Konzern lediglich auf ein Plus von 14 Millionen Euro. Wer auf einen kräftigen Gewinnschub aus dem US-Geschäft gesetzt hatte, muss also länger warten. Kursziel 118 Euro lässt nach dem Anstieg knapp 7% Spielraum Die Aktie gewinnt trotz der gesenkten Bewertung 3,17%. Bei 110,50 Euro beträgt der rechnerische Abstand zum neuen fairen Wert der DZ Bank noch 6,79%. Für Anleger kommt es jetzt darauf an, ob Aurubis die Ofenbauteile im vorgesehenen Zeitraum austauschen und die verarbeitete Menge in Richmond anschließend steigern kann. Daran lässt sich ablesen, ob der neue Zeitplan trägt. Dirk Schlamp bleibt in seiner Aurubis-Aktienanalyse für die DZ Bank beim Rating "halten". Das Kursziel 118 Euro spiegelt wider, wie viel die Verzögerung und der schwächere Gewinnausblick an der Bewertung geändert haben. Teilen Sie den Artikel mit Ihren Börsenfreunden – bei 55 Euro weniger Kursziel darf wenigstens ein guter Tipp für den Gruppenchat kostenlos bleiben. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 26. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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