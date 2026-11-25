AUMOVIO Aktie: JPMorgan streicht die Kaufempfehlung und senkt das Ziel von 62 auf 40 Euro – MDAX Verlierer

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:25 2 Min.

Die AUMOVIO Aktie fällt am Mittwochmorgen um 1,90 Prozent auf 28,35 Euro und zählt zu den MDAX Verlierern. JPMorgan stuft den Autozulieferer von Overweight auf Neutral ab und senkt das Kursziel deutlich. Die Bank stört sich an Sonderfaktoren in der Bilanz.

Bild: AUMOVIO SE

Der Rückenwind vom Dienstag ist schon wieder vorbei. Die AUMOVIO Aktie notiert am Mittwochmorgen bei 28,35 Euro, ein Minus von 1,90 Prozent. Der frühere Autozuliefer-Bereich von Continental gehört damit zu den MDAX Verlierern. Auslöser ist eine Abstufung durch JPMorgan. Kurs der AUMOVIO Aktie 28,35 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -1,90 % neues Kursziel von JPMorgan (vorher 62 EUR) 40 EUR neues Votum (vorher Overweight) Neutral Quelle : Kursliste 25.11.2026, 09:18 Uhr; JPMorgan laut dpa-AFX Der Auslöser Warum die AUMOVIO Aktie als MDAX Verlierer nachgibt JPMorgan hat AUMOVIO von Overweight auf Neutral abgestuft und das Kursziel von 62 auf 40 Euro gesenkt. Die Bilanz sei von Sonderfaktoren geprägt, schreiben die Experten. Eine Verringerung der Abweichung zwischen bereinigter und berichteter Marge sehen sie im Moment noch nicht. Das neue Ziel liegt immer noch rund 41 Prozent über dem Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Abstufung ist Teil eines großen Branchenausblicks auf 2027. Darin setzt JPMorgan auf Lkw-Bauer, Luxusautos und Reifenhersteller. Die bisherigen Empfehlungen für die Zulieferer AUMOVIO und Stabilus wurden gestrichen, Schaeffler wurde dagegen hochgestuft. Der Kontext Citi sah gerade erst einen Depot-Stabilisator Noch am Dienstag hatte die AUMOVIO Aktie zugelegt, nachdem Citi-Experte Ross MacDonald sie als antizyklischen Gegenpol zu KI-lastigen Depots ins Spiel gebracht hatte. Am Freitag war der Kurs auf ein Rekordtief gefallen, seit Jahresbeginn liegt er rund 30 Prozent im Minus. MPCM hatte das Kursziel zuletzt auf 36 Euro gesenkt und hält an Hold fest. Was für die AUMOVIO Aktie sprechen könnte Neues JPMorgan-Ziel weit über dem Kurs

Citi sieht antizyklisches Potenzial

Kurs nahe dem Rekordtief

Unabhängig vom KI-Zyklus Was Anleger bedenken sollten JPMorgan streicht die Kaufempfehlung

Sonderfaktoren belasten die Bilanz

Rund 30 Prozent Minus seit Jahresbeginn

Schwache Autokonjunktur Einordnung der Redaktion: Die AUMOVIO Aktie verliert mit JPMorgan einen prominenten Fürsprecher. Der Kern der Kritik ist die Qualität der Zahlen, nicht die Bewertung. Solange bereinigte und berichtete Marge auseinanderliegen, dürfte die Skepsis bleiben. FAQ Häufige Fragen zur AUMOVIO Aktie Warum fällt die AUMOVIO Aktie heute?

JPMorgan hat von Overweight auf Neutral abgestuft und das Kursziel von 62 auf 40 Euro gesenkt. Ist die AUMOVIO Aktie MDAX Verlierer?

Ja. Mit minus 1,90 Prozent gehört sie am Morgen zu den MDAX Verlierern. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der AUMOVIO Aktie?

Handelssymbol an deutschen Börsen: AMV0. ISIN, WKN und US-Handelssymbol werden nachgetragen. Fazit zur AUMOVIO Aktie Die AUMOVIO Aktie ist MDAX Verlierer, weil JPMorgan die Kaufempfehlung streicht. Die Bank vermisst Klarheit bei der Marge.

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