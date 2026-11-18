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Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im September 2026: +0,8% zum Vormonat

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 09:15 1 Min. Statistisches Bundesamt

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt im September um 0,8% zum Vormonat und liegt 11,2% über dem Vorjahresniveau, doch seine Reichweite sinkt auf 8,9 Monate.

Bild: Sam Moghadam / Unsplash

Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im September 2026 gegenüber August 2026 saison- und kalenderbereinigt um 0,8% gestiegen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung des Statistischen Bundesamtes: Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2025 lag der Auftragsbestand kalenderbereinigt um 11,2% höher. Die positive Entwicklung des Auftragsbestands im September 2026 ist auf die Anstiege im Maschinenbau (saison- und kalenderbereinigt +1,4% zum Vormonat) und in der Automobilindustrie (+1,9%) zurückzuführen. Die offenen Aufträge aus dem Inland stiegen im September 2026 gegenüber August 2026 um 1,4%, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland war um 0,5% höher. Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg der Auftragsbestand zum Vormonat im September 2026 um 0,9%, bei den Herstellern von Vorleistungsgütern um 0,6% und im Bereich der Konsumgüter um 1,1%. Reichweite des Auftragsbestands auf 8,9 Monate gesunken Im September 2026 ging die Reichweite des Auftragsbestandes auf 8,9 Monate (August 2026: 9,0 Monate) zurück. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern sank die Reichweite im Vergleich zum Vormonat auf 4,5 Monate (August 2026: 4,6 Monate). Bei den Herstellern von Investitionsgütern blieb die Reichweite unverändert bei 12,6 Monaten und bei den Herstellern von Konsumgütern bei 4,3 Monaten. Die Reichweite gibt an, wie lange die Betriebe bei gleichbleibendem Umsatz und ohne neue Auftragseingänge mit dem Abarbeiten der vorhandenen Aufträge ausgelastet wären. Sie wird als Quotient aus aktuellem Auftragsbestand und mittlerem Umsatz der vergangenen zwölf Monate im betreffenden Wirtschaftszweig berechnet.

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