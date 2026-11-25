Besser als erwartet verdient, mehr umgesetzt als erwartet, Jahresprognose angehoben. Normalerweise ist das ein Dreiklang, der eine Aktie steigen lässt. Bei der AT&T Aktie geschah am 21. Oktober das Gegenteil: Das Papier verlor im Tagesverlauf mehr als 6 Prozent, bei einem Handelsvolumen weit über dem Durchschnitt. Anfang November lag der Kurs bei 21,63 Dollar und damit nahe am unteren Ende der Jahresspanne von 19,89 bis 29,44 Dollar. Was hat die Anleger so verstimmt?
AT&T Aktie: Rekord beim Internet, Prognose angehoben – warum die Börse trotzdem den Daumen senkt
AT&T übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn und hebt das Jahresziel an. Die AT&T Aktie fiel trotzdem deutlich. Der Grund steckt in einer einzigen Zahl – und im Vergleich mit dem Erzrivalen.
Die Enttäuschung
Im Mobilfunk wächst der Rivale schneller
Die Antwort liegt im Kerngeschäft. AT&T gewann im Quartal 379.000 Mobilfunk-Vertragskunden mit Telefon hinzu. Das sind weniger als die 405.000 aus dem Vorjahresquartal und etwas weniger, als Analysten erwartet hatten, obwohl der Konzern mit Rabatten und Subventionen für das neue iPhone um Kunden warb. Verizon meldete für denselben Zeitraum 406.000 neue Vertragskunden, etwa doppelt so viele wie erwartet. Der direkte Vergleich fällt damit zum ersten Mal seit Langem gegen AT&T aus.
Hinzu kam ein Blick in die Bilanz, der wenig Freude machte. Unbereinigt blieben nur 12 Cent Gewinn je Aktie übrig, nach 1,29 Dollar im Vorjahr. Verantwortlich war vor allem eine Abschreibung von 2,6 Milliarden Dollar auf das zum Verkauf gestellte Mobilfunkgeschäft in Mexiko; im Vorjahr hatte zudem ein Verkaufsgewinn das Ergebnis aufgebläht.
Die andere Seite
Glasfaser wird zum eigentlichen Wachstumstreiber
Wer nur auf den Mobilfunk schaut, übersieht den Teil der Geschichte, der funktioniert. AT&T gewann 769.000 Internetkunden, so viele wie nie in einem Quartal: 442.000 über Glasfaser und 327.000 über Festnetzersatz per Mobilfunk. Das Glasfasernetz erreicht inzwischen mehr als 39 Millionen Haushalte und Unternehmen, bis Ende 2030 sollen es über 60 Millionen sein. Knapp 43 Prozent der Haushalte mit schnellem AT&T-Internet nutzen auch einen Mobilfunkvertrag des Konzerns. Diese Bündelung ist der Kern der Strategie, denn Kunden mit beiden Produkten kündigen seltener.
Für das Gesamtjahr erwartet AT&T nun einen bereinigten Gewinn von rund 2,40 Dollar je Aktie, zuvor waren es 2,25 bis 2,35 Dollar. Zugleich hat das Management die langfristige Investitionsplanung gesenkt. Die Verschuldung soll allerdings erst im Laufe des Jahres 2029 wieder auf das Zielniveau vom 2,5-Fachen des operativen Ergebnisses sinken.
Die AT&T Aktie wird für ein Quartal bestraft, in dem fast alles stimmte – außer der Zahl, auf die der Markt am genauesten schaut. Ob das übertrieben ist, entscheidet der Mobilfunk im Weihnachtsquartal.
Häufige Fragen zur AT&T Aktie
Warum ist die AT&T Aktie nach den Quartalszahlen gefallen?
Der Zuwachs bei Mobilfunk-Vertragskunden lag unter dem Vorjahr und leicht unter den Erwartungen. Außerdem drückte eine Abschreibung auf das Mexiko-Geschäft den ausgewiesenen Gewinn.
Wie viele Kunden hat AT&T im dritten Quartal gewonnen?
379.000 Mobilfunk-Vertragskunden mit Telefon und 769.000 Internetkunden, davon 442.000 über Glasfaser.
Welche Prognose gibt AT&T für 2026?
Der Konzern erwartet einen bereinigten Gewinn von rund 2,40 Dollar je Aktie, zuvor 2,25 bis 2,35 Dollar.
Wie weit ist der Glasfaserausbau?
AT&T erreicht mehr als 39 Millionen Standorte, will Ende 2026 über 40 Millionen und Ende 2030 über 60 Millionen erreichen.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.