Die Antwort liegt im Kerngeschäft. AT&T gewann im Quartal 379.000 Mobilfunk-Vertragskunden mit Telefon hinzu. Das sind weniger als die 405.000 aus dem Vorjahresquartal und etwas weniger, als Analysten erwartet hatten, obwohl der Konzern mit Rabatten und Subventionen für das neue iPhone um Kunden warb. Verizon meldete für denselben Zeitraum 406.000 neue Vertragskunden, etwa doppelt so viele wie erwartet. Der direkte Vergleich fällt damit zum ersten Mal seit Langem gegen AT&T aus.

Hinzu kam ein Blick in die Bilanz, der wenig Freude machte. Unbereinigt blieben nur 12 Cent Gewinn je Aktie übrig, nach 1,29 Dollar im Vorjahr. Verantwortlich war vor allem eine Abschreibung von 2,6 Milliarden Dollar auf das zum Verkauf gestellte Mobilfunkgeschäft in Mexiko; im Vorjahr hatte zudem ein Verkaufsgewinn das Ergebnis aufgebläht.